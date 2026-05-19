أزمة توظيف حادة تضرب المملكة المتحدة وتراجع في فرص العمل لم يحدث منذ الجائحة

تحليل شامل لتدهور سوق العمل البريطاني وانخفاض الوظائف الشاغرة وزيادة معدلات البطالة نتيجة الضغوط الضريبية والتضخم والاضطرابات السياسية.

شهد سوق العمل في المملكة المتحدة تحولاً دراماتيكياً ومقلقاً خلال شهر أبريل نيسان الماضي، حيث كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة الضرائب البريطانية ومكتب الإحصاء الوطني عن تراجع حاد في وتيرة التوظيف وتقليص ملحوظ في عدد الوظائف الشاغرة.

وأشارت الإحصائيات الأولية إلى انخفاض صادم بلغ مئة ألف وظيفة مقارنة بشهر مارس آذار، وهو تراجع يمثل الأكبر من نوعه منذ مايو أيار من عام ألفين وعشرين، وهي الفترة التي شهدت ذروة جائحة كوفيد-19 التي شلت الحركة الاقتصادية العالمية. هذا التدهور لا يقتصر على شهر واحد بل يظهر اتجاهاً نزولياً مستمراً بدأ منذ نهاية عام ألفين وخمسة وعشرين، مما يعكس حالة من الانكماش في الرغبة لدى أصحاب العمل في التوسع أو حتى الحفاظ على مستويات التوظيف الحالية، خاصة في القطاعات الحيوية منخفضة الأجور مثل قطاع الضيافة والتجزئة التي سجلت أكبر خسائر في أعداد الموظفين والفرص المتاحة.

وتعود أسباب هذا التدهور إلى تداخل معقد بين الضغوط الاقتصادية الداخلية والتوترات الجيوسياسية الخارجية. فمن الناحية الداخلية، يواجه أصحاب العمل تحديات متزايدة تتمثل في ارتفاع ضرائب الرواتب وتطبيق إصلاحات حكومية جديدة تمنح العاملين حقوقاً أوسع، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى زيادة تكلفة التوظيف على الشركات، مما جعل الكثير منها تفضل تقليص عمالتها بدلاً من تحمل أعباء مالية إضافية.

وبالتوازي مع ذلك، يلقي المشهد السياسي المضطرب بظلاله على استقرار الأعمال، حيث يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطاً داخلية متصاعدة وانتقادات حادة داخل حزب العمال الحاكم عقب خسائر انتخابية في الانتخابات المحلية والإقليمية، مما خلق حالة من عدم اليقين تمنع الشركات من اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأمد في التوظيف. أما على الصعيد النقدي والمعيشي، فقد أظهرت البيانات فجوة مؤلمة بين نمو الأجور ومعدلات التضخم.

ورغم أن متوسط الأجور الأسبوعية ارتفع بنسبة ثلاثة فاصل أربعة في المائة، إلا أن هذا الارتفاع تآكل بالكامل تقريباً بفعل التضخم المرتفع، حيث لم يتجاوز نمو الأجور الحقيقية نسبة صفر فاصل ثلاثة في المائة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو تموز ألفين وثلاثة وعشرين. هذا الوضع يضع بنك إنجلترا في موقف صعب، حيث يراقب تطورات الأجور بدقة للسيطرة على التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن النزاعات الدولية.

كما تشير الأرقام إلى ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى خمسة في المائة خلال الربع الأول من عام ألفين وستة وعشرين، وهو مؤشر خطير يعززه حقيقة أن الزيادة في عدد العاملين جاءت نتيجة اللجوء إلى العمل الحر أو الحساب الخاص، بينما انخفض عدد الموظفين المثبتين بنحو ثلاثة وخمسين ألف شخص، مما يعني تراجع جودة الوظائف وزيادة الهشاشة الوظيفية في المجتمع البريطاني





