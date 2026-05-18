أزمة قيادية في الموساد الإسرائيلي بسبب تعيين رومان جوفمان

تقرير مفصل حول التوترات الداخلية في جهاز الموساد والمعارضة الشرسة التي يبديها ديفيد بارنياع ضد تعيين رومان جوفمان رئيساً للجهاز بقرار من نتنياهو.

تشهد أروقة جهاز المخابرات الإسرائيلي، المعروف باسم الموساد ، حالة من الغليان والتوتر الشديد عقب قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين اللواء رومان جوفمان رئيساً للجهاز.

هذا القرار لم يمر مرور الكرام، بل أثار موجة من الاستياء الواسع داخل المؤسسة الاستخباراتية، حيث رجحت تقارير صحفية، ومنها ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى سلسلة من الاستقالات في صفوف كبار المسؤولين والضباط في الجهاز، الذين يرون في هذا التعيين تجاوزاً للمعايير المهنية المتبعة في اختيار قيادات المؤسسات الأمنية الحساسة. وتتصدر المعارضة لهذا التعيين شخصية ديفيد بارنياع، رئيس الموساد المنتهية ولايته، الذي خرج عن صمته ليعبر علانية عن رفضه القاطع لتكليف رومان جوفمان بهذه المهمة.

ويرى بارنياع أن جوفمان يفتقر بشكل صارخ إلى المؤهلات والخبرات الاستخباراتية العميقة والضرورية لقيادة جهاز بحجم وتعقيد الموساد، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة. وأشار بارنياع في تصريحاته إلى أن قيادة الجهاز في زمن الحرب تتطلب خبرة ميدانية وإدارية واسعة لا يمتلكها جوفمان، مؤكداً أن التعيين يفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية المطلوبة.

وكان بارنياع قد حاول الضغط في وقت سابق لتعيين نائبه، الذي لم يُكشف عن اسمه كاملاً واكتفي بالإشارة إليه بالحرف أ، ليكون الخلف الطبيعي له، إلا أن توصيته قوبلت بالرفض من قبل مكتب رئيس الوزراء، مما عمق الفجوة بين القيادة الحالية والسلطة السياسية. وفي الوقت الذي يستعد فيه جهاز الموساد لإقامة حفل تسليم وتسلم للمنصب في الثاني من يونيو المقبل، تظل هذه الترتيبات معلقة بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي تنظر حالياً في عدة طعون قانونية مقدمة ضد ترشيح جوفمان.

ومع ذلك، فإن الترقب يسود داخل الجهاز، حيث يتابع الموظفون والعملاء عن كثب تطورات القضية في المحكمة. ويشير مسؤولون مطلعون إلى أن القلق لا يقتصر فقط على نقص الخبرة، بل يمتد إلى طبيعة المعايير التي استند إليها نتنياهو في اختياره، حيث يسود اعتقاد بأن الولاء الشخصي والسياسي لرئيس الوزراء كان العامل الحاسم في التعيين بدلاً من الكفاءة المهنية والمؤهلات الاستخباراتية، وهو ما يراه الكثيرون خطراً يهدد استقلالية الجهاز وفعاليته.

علاوة على ذلك، نقلت التقارير عن مسؤول رفيع في الموساد انتقادات لاذعة تتعلق بقدرات جوفمان التواصلية والدولية، حيث أكد المسؤول أن جوفمان لم يشغل أي منصب سابق يمنحه العمق اللازم لإدارة العمليات السرية المعقدة. وأضاف المسؤول أن إسرائيل لا تعيش حالياً فترة من الاستقرار أو ما يسمى بفترة ما بين الحربين، بل هي في خضم صراع عسكري مباشر ومستمر، وهو ما يعني أنه لا يوجد مجال أو وقت لمنح الرئيس الجديد فترة تعلم أو تدريب على رأس العمل.

وأشار المسؤول بوضوح إلى نقطة ضعف جوهرية تتمثل في عدم إتقان جوفمان للغة الإنجليزية، مما سيضطره إلى الاعتماد على مترجم في لقاءاته مع رؤساء أجهزة المخابرات العالمية، وهو أمر يعتبره الخبراء عائقاً كبيراً ومخاطرة أمنية في عالم الاستخبارات حيث تكون السرعة والدقة والسرية في التواصل هي مفاتيح النجاح، مما يعزز المخاوف من حدوث تراجع في أداء الجهاز في مرحلة حرجة من تاريخه





