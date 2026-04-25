أزمة وقود الطائرات تهدد قطاع الطيران الأوروبي وتثير مخاوف من إلغاء الرحلات وارتفاع الأسعار

يشهد قطاع الطيران الأوروبي أزمة حادة بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات والاضطرابات في الإمدادات، مما يهدد بإلغاء الرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وتأثير سلبي على الاقتصاد الأوروبي.

يشهد قطاع الطيران العالمي حاليًا تحولًا نحو الحفاظ على الذات، مع انخفاض السعة التشغيلية بنسبة 3% لشهر مايو، وتوقع تحول النمو إلى انكماش. وتفاقمت الأزمة بسبب التوترات في الشرق الأوسط، حيث تعتمد أوروبا بشكل كبير على مصافي التكرير في المنطقة لتأمين وقود الطائرات ، وتشير التقديرات إلى أن 75% من هذا الوقود كان يأتي من الشرق الأوسط قبل الأزمة.

وتسعى أوروبا حاليًا إلى تأمين إمدادات بديلة من الولايات المتحدة ونيجيريا، ولكنها تواجه صعوبات في ذلك. ويحذر خبراء الطاقة من أن هذا يشكل أكبر تهديد لأمن الطاقة على الإطلاق، حيث فقدت الأسواق 13 مليون برميل من النفط يوميًا، بالإضافة إلى اضطرابات كبيرة في أسعار السلع الأساسية. وقد تضطر الدول الأوروبية إلى اتخاذ قرارات صعبة للحد من حركة الطيران، خاصة مع ارتفاع الطلب على وقود الطائرات في فصل الصيف بنسبة 40% مقارنة بشهر مارس.

تساهم حركة النقل الجوي في توليد 851 مليار يورو من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الأوروبية، وتدعم 14 مليون وظيفة، مما يجعل أزمة الوقود تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الأوروبي. وارتفعت أسعار وقود الطائرات بنسبة 103% بحلول نهاية مارس، مما يضغط على هوامش ربح شركات الطيران التي تنفق ما بين 20 إلى 40% من إيراداتها على الوقود. لمواجهة هذه الأزمة، بدأت شركات الطيران في اتخاذ إجراءات تقشفية، بما في ذلك تقليص عدد الرحلات والمسارات وخفض السعة التشغيلية.

فقد قلصت شركة لوفتهانزا الألمانية 20 ألف رحلة قصيرة المدى حتى أكتوبر، بينما ألغت شركة SAS الإسكندنافية 1000 رحلة جوية في أبريل، وخفضت KLM الهولندية سعتها بمقدار 80 رحلة. كما أعلنت إيزي جيت عن خسائر كبيرة خلال الأشهر الستة الماضية، وتوقعت ضعف الحجوزات لبقية العام. وتسعى شركات الطيران إلى تغطية جزء من تكاليف الوقود لتقليل تعرضها لتقلبات الأسعار، ولكن حتى ذلك لا يكفي لتجنب رفع أسعار التذاكر.

ويحذر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي من أن عطلات الناس قد تتأثر بإلغاء الرحلات الجوية أو ارتفاع أسعار التذاكر، وأن أزمة الأسعار قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات. كما أن الهجمات على السفن في مضيق هرمز أدت إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، مما زاد من الضغط على أسعار الوقود. بالإضافة إلى ذلك، تسبب نقل وقود الطائرات العسكرية عبر خط أنابيب تابع لحلف الناتو في تعطل إمدادات الوقود لعدد من المطارات الأوروبية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وفي الوقت الحالي، تعتبر الأزمة في المقام الأول أزمة أسعار وليست أزمة إمدادات، ولكن الخبراء يحذرون من أن أزمة الإمدادات قد تحدث إذا استمرت التوترات في الشرق الأوسط. ويشير المحللون إلى أن شركات الطيران ستضطر إلى رفع أسعار التذاكر لضمان ربحيتها، ولكن هذا قد يؤدي إلى نفور العملاء. لذلك، سيتعين على شركات الطيران إيجاد توازن بين رفع الأسعار وخفض التكاليف للحفاظ على استدامتها في ظل هذه الظروف الصعبة.

وتعتبر هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًا لمرونة قطاع الطيران وقدرته على التكيف مع التحديات غير المتوقعة. وتشير التوقعات إلى أن الأزمة قد تستمر لفترة طويلة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات استباقية من قبل الحكومات وشركات الطيران لضمان استقرار القطاع وحماية مصالح المستهلكين





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines