أزمة سعر صرف الدولار في إسرائيل ومطالبات بمليارات الشواكل لإنقاذ قطاع التصدير

تقرير مفصل حول التحديات الاقتصادية التي تواجه الشركات المصدرة في إسرائيل نتيجة الارتفاع الكبير في قيمة الشيكل مقابل الدولار والمفاوضات الجارية مع وزارة المالية لتوفير مساعدات بمليارات الشواكل.

تشهد الأسواق المالية وقطاعات الأعمال في دولة الاحتلال حالة من الاضطراب الشديد والاهتزازات العنيفة التي وصفت بأنها هزات ارتدادية اقتصاد ية، حيث أدى الانهيار المتسارع في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الشيكل إلى وضع الشركات المصدرة في مأزق مالي غير مسبوق.

هذا التدهور في سعر الصرف دفع وزارة المالية الإسرائيلية إلى الدخول في سلسلة من المناقشات المكثفة والطارئة لبحث إمكانية إقرار حزمة مساعدات مالية عاجلة لإنقاذ المصدرين المتضررين، خاصة في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتأتي هذه التحركات في وقت وصلت فيه قيمة الدولار إلى مستوى 2.90 شيكل، وهو المستوى الأدنى الذي يتم تسجيله منذ ثلاثة عقود، مما خلق فجوة اقتصادية عميقة أثرت بشكل مباشر على التنافسية الدولية للمنتجات الإسرائيلية.

وخلال اجتماعات إدارية رفيعة المستوى عقدت مؤخراً بمشاركة وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش، أقر المسؤولون بأن هذا التراجع السريع والمفاجئ للدولار، مع وجود توقعات باستقرار العملة عند مستويات منخفضة لفترة طويلة، لا يمثل مجرد تذبذب عابر، بل هو مشكلة اقتصادية هيكلية حقيقية تتطلب تدخلاً حكومياً فورياً لمنع انهيار هوامش الربح في الشركات الكبرى والصغرى على حد سواء. وبالنظر إلى التفاصيل الرقمية لهذه الأزمة، يتبين أن الدولار فقد نحو 8 بالمئة من قيمته منذ مطلع العام الجاري، بينما بلغت نسبة الانخفاض الإجمالية أكثر من 18 بالمئة خلال عام 2025.

ويعود هذا التعزيز القوي للشيكل إلى عدة عوامل متداخلة، منها حالة الهدوء الأمني النسبي التي تلت فترات التوتر، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي نحو الأسواق المحلية، بالإضافة إلى عمليات التحوط المالي التي تنفذها المؤسسات المالية الكبرى، فضلاً عن الفوارق الملحوظة في أسعار الفائدة بين البنك المركزي الإسرائيلي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتكمن خطورة هذا الوضع في أن الشركات المصدرة تعتمد بشكل أساسي على الدولار في تحصيل إيراداتها من الأسواق العالمية، ولكنها في المقابل تلتزم بدفع رواتب موظفيها وتغطية تكاليف التشغيل والطاقة والمواد الخام بالشيكل المحلي.

هذا التباين يؤدي إلى تآكل سريع في الأرباح، حيث تصبح قيمة المبالغ المحصلة بالدولار أقل عند تحويلها إلى الشيكل، مما يضع الشركات أمام تحدي تغطية مصاريفها التشغيلية التي تظل ثابتة أو ترتفع، وهو ما يهدد استمرارية العديد من المصانع والشركات التكنولوجية في السوق. وفي مواجهة هذه التحديات، تحركت رابطة المصنعين بشكل مكثف لتقديم قائمة مطولة من المطالب والاحتياجات المالية لوزارة المالية، حيث طالبت بمنح مالية متنوعة تصل قيمتها الإجمالية إلى قرابة 1.5 مليار شيكل سنوياً.

وبالإضافة إلى هذه المنح، طالبت الرابطة بتسهيلات ضريبية ضخمة في شكل تأجيلات ضريبية تعتمد على آلية الاستهلاك المعجل، بقيمة تقدر بملياري شيكل سنوياً. ورغم اعتراف وزارة المالية بخطورة الموقف وتأثيره السلبي على الاقتصاد الكلي، إلا أن هناك عقبة رئيسية تتمثل في ميزانية الدولة التي تم إقرارها قبل شهر واحد، والتي لا تحتوي على أي بنود تمويلية متاحة لتقديم هذه المساعدات.

ومن المفارقات أن إيرادات الضرائب الحكومية لا تزال تفوق التوقعات، إلا أن سقف الإنفاق الصارم الذي يفرضه القانون، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة من المؤسسة الأمنية لزيادة مخصصات الدفاع والإنفاق العسكري، جعل من الصعب جداً توفير سيولة مالية فورية للقطاع الصناعي. وفي هذا السياق، يعقد وزير المالية سموتريتش اجتماعات مستمرة مع رئيس رابطة المصنعين الجديد، أبراهام نوفوغروتسكي، لمراجعة مسودة المطالب الشاملة.

وتتضمن التفاصيل الدقيقة لمطالب رابطة المصنعين زيادة المنح المخصصة لتشجيع الاستثمارات الرأسمالية لتصل إلى 350 مليون شيكل جديد سنوياً، بهدف تحفيز الشركات على تحديث خطوط إنتاجها رغم الأزمة. كما تطالب الرابطة بتأسيس برنامج ضمان حكومي للقروض الصناعية بقيمة 150 مليون شيكل سنوياً لتقليل المخاطر على البنوك المقرضة، وتوفير مبلغ إضافي قدره 100 مليون شيكل لدعم برنامج استثمر في إسرائيل لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن أبرز النقاط التي ركزت عليها الرابطة هي المطالبة بمبلغ 250 مليون شيكل سنوياً لمسار منح التصنيع المتقدم، وذلك بعد أن شهد هذا المسار الابتكاري تراجعاً حاداً في التمويل من 100 مليون شيكل إلى 35 مليون شيكل فقط، وهو ما يهدد مسيرة الابتكار الصناعي في البلاد. إن هذه المعركة المالية بين المصنعين والحكومة تعكس حالة من التخبط الاقتصادي في ظل تضارب الأولويات بين دعم القطاع الإنتاجي وبين تلبية المتطلبات الأمنية المتزايدة، مما يضع مستقبل قطاع التصدير على المحك في ظل تقلبات أسعار الصرف العالمية والمحلية





الاقتصاد الإسرائيلي سعر صرف الدولار قطاع التصدير وزارة المالية رابطة المصنعين

