أزمة التأشيرات تلاحق المنتخب الإيراني قبل انطلاق مونديال 2026 والتوتر السياسي يتصاعد بين طهران وواشنطن

تفاصيل الخلاف الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة حول منح تأشيرات الدخول لبعثة المنتخب الإيراني المشارك في كأس العالم 2026، حيث منعت واشنطن 15 مسؤولاً إدارياً من الدخول لأسباب أمنية.

بداية، يشهد الوسط الرياضي العالمي حالة من الجدل الواسع بعدما تحولت الترتيبات اللوجستية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 إلى ساحة للصراع السياسي والدبلوماسي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الولايات المتحدة الأمريكية.

هذه الأزمة، التي بدأت كإجراءات روتينية للحصول على تأشيرات الدخول، سرعان ما تطورت لتصبح جبهة جديدة من جبهات التوتر بين واشنطن وطهران. في حين أن كرة القدم من المفترض أن تكون جسراً للتواصل بين الشعوب ووسيلة لتعزيز السلام العالمي، إلا أن الواقع أثبت مرة أخرى أن الحسابات السياسية والأمنية غالباً ما تتقدم على الروح الرياضية، خاصة عندما يتعلق الأمر بدول تعيش حالة من القطيعة الدبلوماسية والعداء المستمر منذ عقود، مما يجعل وصول البعثات الرياضية يخضع لتدقيقات أمنية وسياسية معقدة تتجاوز مجرد الغرض الرياضي من الزيارة.

من الجانب الأمريكي، أكدت السلطات في واشنطن أنها تعاملت مع ملف المنتخب الإيراني بمرونة تهدف إلى ضمان سير البطولة الرياضية دون عوائق فنية، حيث تم بالفعل منح تأشيرات الدخول لجميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والطواقم المساندة الضرورية التي تضمن مشاركة الفريق في المباريات الرسمية. ومع ذلك، وضعت الإدارة الأمريكية خطاً أحمر فيما يتعلق بالوفود الإدارية والتنظيمية، حيث تم رفض منح التأشيرات لـ 15 عضواً من هذه الوفود.

وبررت واشنطن هذا الإجراء بأنها تتبع معايير أمنية صارمة ولا يمكنها السماح باستغلال نظام التأشيرات الرياضية لإدخال أشخاص قد يشكلون تهديداً أمنياً على الأراضي الأمريكية، أو أفراداً مدرجين على قوائم المراقبة بتهم تتعلق بالإرهاب، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تستهدف الرياضة بحد ذاتها بل تهدف إلى حماية الأمن القومي الأمريكي ومنع أي اختراقات أمنية تحت غطاء المشاركة الرياضية. في المقابل، لم تقف طهران مكتوفة الأيدي أمام هذه القرارات، حيث وصفت السفارة الإيرانية في تركيا والاتحاد الإيراني لكرة القدم هذه الخطوة بأنها معاملة تمييزية واضحة تعكس عقلية الإقصاء التي تتبعها الولايات المتحدة تجاه الإيرانيين.

واعتبرت المصادر الإيرانية أن منع مسؤولين إداريين رفيعي المستوى، مثل المدير التنفيذي مهدي خراتي والأمين العام هدايت مومبيني ومدير الإعلام محسن معتمدكيا، هو محاولة لعرقلة التنظيم الإداري للبعثة وممارسة ضغوط سياسية غير مبررة على المنتخب الوطني. وقد طالبت إيران الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتدخل الفوري والجاد لضمان عدم تسييس الرياضة، مشددة على أن القواعد الدولية تفرض على الدول المضيفة تسهيل وصول جميع الوفود المشاركة دون تمييز بناءً على الجنسية أو التوجهات السياسية، معتبرة أن هذا السلوك يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الرياضية العالمية.

على الصعيد الميداني واللوجستي، يواصل المنتخب الإيراني تحضيراته المكثفة في مدينة أنطاليا التركية، حيث اتخذ الفريق من تركيا معسكراً تدريبياً منذ منتصف شهر مايو الماضي لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين وتجهيزهم للمنافسات العالمية. ومن المقرر أن ينتقل المنتخب بعد ذلك إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، التي تم اختيارها لتكون المقر الرئيسي لإقامة البعثة خلال فترة البطولة، في محاولة لتوفير بيئة مستقرة بعيداً عن الضغوط الدبلوماسية المباشرة داخل الولايات المتحدة قبل انطلاق المباريات.

ورغم حالة التوتر المحيطة بملف التأشيرات، يطمح الجهاز الفني الإيراني إلى فصل هذه الأزمات عن أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، مع استمرار المساعي الدبلوماسية لمحاولة حل مشكلة المسؤولين الـ 15 الممنوعين من الدخول لضمان اكتمال الوفد الإداري المرافق للفريق. إن هذه الأزمة تفتح الباب مجدداً للنقاش حول مدى قدرة المنظمات الرياضية الدولية، وعلى رأسها الفيفا، على فرض استقلاليتها وحماية الرياضيين والوفود من تداعيات الصراعات السياسية الدولية التي لا تنتهي.

فمنذ سنوات، تكررت سيناريوهات مشابهة في بطولات عالمية مختلفة، ولكن حجم التوتر الحالي بين واشنطن وطهران يجعل من كأس العالم 2026 اختباراً حقيقياً لمبدأ حيادية الرياضة. فإذا استمر هذا النهج في استخدام التأشيرات كأداة للضغط السياسي، قد نجد أنفسنا أمام سابقة تؤدي إلى تقليص حجم الوفود أو حتى نشوب خلافات تؤثر على سير البطولة، مما يضر بالهدف الأسمى للرياضة وهو جمع شعوب العالم في مكان واحد بعيداً عن الخلافات السياسية والعسكرية





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كأس العالم 2026 المنتخب الإيراني تأشيرات الدخول الولايات المتحدة فيفا

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