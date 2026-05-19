أزمة الطاقة العالمية وتحديات إدارة ترامب في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود

تقرير مفصل يتناول التداعيات الاقتصادية والسياسية لأزمة الطاقة في الولايات المتحدة والخيارات المتاحة للإدارة الأمريكية لخفض الأسعار في ظل التوترات الجيوسياسية.

تمر الولايات المتحدة الأمريكية بواحدة من أصعب أزمات الطاقة في تاريخها الحديث، حيث تحولت هذه الأزمة إلى كابوس مالي يثقل كاهل الاقتصاد المحلي، وكابوس سياسي يلاحق البيت الأبيض في أروقته.

ومع عودة موجات التضخم بقوة إلى الأسواق، شهد المواطن الأمريكي تراجعاً ملحوظاً في الأجور الحقيقية، مما جعل الناخبين يوجهون أصابع الاتهام مباشرة إلى الرئيس دونالد ترامب، محملين إياه مسؤولية وصول أسعار البنزين إلى مستويات مقلقة بلغت 4.50 دولار للغالون الواحد. وفي هذا السياق، يجد الرئيس ترامب نفسه أمام تحدٍ مصيري لتفادي وصول أسعار الوقود إلى أرقام قياسية تتجاوز تلك التي سُجلت في عهد سلفه جو بايدن، وهو أمر قد يؤثر بشكل مباشر على شعبيته ومستقبله السياسي في ظل حالة الاحتقان الاقتصادي السائدة.

لقد بادرت إدارة ترامب باتخاذ سلسلة من الإجراءات الطارئة لمحاولة احتواء الأضرار الناجمة عن هذا الارتفاع، حيث عملت الحكومة على استنزاف المخزونات الاستراتيجية من النفط الأمريكي بأسرع وتيرة ممكنة لزيادة العرض في السوق المحلي. كما شملت هذه الخطوات رفع القيود المفروضة على عمليات الشحن وتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على كل من روسيا وفنزويلا، بهدف تدفق المزيد من الخام إلى الأسواق العالمية.

ومع ذلك، ترى خبيرة استراتيجيات الطاقة العالمية في شركة بايبر ساندلر، جان ستيوارت، أن هذه التحركات محدودة التأثير، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية لا تملك أدوات كثيرة للتحكم في الأسعار في ظل الظروف الراهنة. وتتوقع ستيوارت أن تتفاقم الأزمة خلال فصلي الربيع والصيف، مما قد يدفع أسعار البنزين لتجاوز حاجز 5 دولارات للغالون في وقت قريب جداً، مع توقعات بأن يصل متوسط العقود الآجلة لخام برنت إلى 130 دولاراً للبرميل في الربع القادم، محطماً بذلك الأرقام القياسية السابقة.

وفي محاولة أخرى لتهدئة الشارع، طُرحت فكرة تعليق الضريبة المفروضة على البنزين، والتي تبلغ حوالي 18.4 سنت للغالون. ولكن، وفقاً لتحليل أجراه مركز بن وارتون للميزانية، فإن هذا الإجراء سيكلف صندوق الطرق السريعة خسائر تصل إلى 11.5 مليار دولار من الإيرادات المفقودة، دون أن يقدم تخفيفاً حقيقياً للمستهلكين، حيث لن يوفر الشخص الذي يملأ خزانه أسبوعياً سوى 35 دولاراً طوال فترة التعليق.

ومن جانبه، حذر جيسون بوردوف من جامعة كولومبيا من أن تعليق الضريبة قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الوقود في وقت يعاني فيه العالم أصلاً من نقص في الإمدادات، وهو ما يفسر رفض الجمهوريين في مجلس النواب لهذا المقترح سابقاً ووصفه بأنه مجرد حيلة دعائية. وفي سياق متصل، دعا بعض المشرعين إلى استخدام ما يسمى بالخيار النووي، وهو فرض حظر شامل على صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ومشتقاته، ورغم أن هذا قد يخفض الأسعار محلياً بشكل مؤقت، إلا أنه سيؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية وإلحاق خسائر فادحة بشركات النفط في تكساس.

أما على صعيد الإنتاج، فإن الأرقام تظهر استقراراً غير مريح، حيث بلغ إنتاج النفط الخام الأمريكي حوالي 13.7 مليون برميل يومياً، وهو رقم لم يشهد تسارعاً ملحوظاً رغم ارتفاع الأسعار فوق 100 دولار للبرميل. وهنا تبرز أهمية المملكة العربية السعودية، ليس فقط كقائدة لمنظمة أوبك، بل كدولة تمتلك القدرة الفنية والإنتاجية لزيادة الإمدادات بسرعة. ويشير بوب ماكنالي، المستشار السابق لشؤون الطاقة، إلى أن الوسيلة الأكثر فعالية تاريخياً كانت التواصل المباشر مع الرياض لفتح منافذ النفط.

ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر متمثلاً في مضيق هرمز، الذي يمثل الشريان الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. ويرى خبراء أن احتمالية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لإعادة فتح المضيق بشكل طبيعي لا تتجاوز 10 في المئة، بينما تزداد احتمالات تجدد الأعمال العدائية في المنطقة بنسبة تصل إلى 70 في المئة.

وفي حال اندلاع صراع عسكري، قد ترتفع أسعار خام برنت إلى 150 دولاراً للبرميل، مما سيعيد العالم إلى ذكريات الركود الاقتصادي الكبير الذي شهده عام 2008، ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي بشكل غير مسبوق





