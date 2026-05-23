أزمة مضيق هرمز: صراع القوى بين واشنطن وطهران وجهود الوساطة الدولية

تقرير مفصل حول إغلاق إيران لمضيق هرمز، والرد الأمريكي بالحصار، والجهود الدبلوماسية الباكستانية والقطرية والفرنسية، ومواقف روسيا والصين والناتو من الصراع.

تشهد المنطقة حالة من التوتر الشديد والترقب الدولي مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة و إيران ، حيث يبرز مضيق هرمز كمركز لهذا النزاع الجيوسياسي. فقد أقدمت إيران عملياً على إغلاق المضيق الحيوي الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال منذ اندلاع الحرب في الثامن والعشرين من فبراير، مما أثار موجة من القلق العالمي بشأن أمن الطاقة.

وفي المقابل، ردت الولايات المتحدة بفرض حصار صارم على الموانئ الإيرانية، مما أدى إلى حالة من الشلل الملاحي جزئياً. وبالرغم من هذه الأوضاع، أعلنت القوات البحرية الإيرانية عن عبور خمس وثلاثين سفينة للمضيق في يوم واحد، وهو ما اعتبرته زيادة طفيفة مقارنة بالأيام السابقة، حيث شملت هذه السفن ناقلات نفط وسفن شحن تجارية، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أدان بشدة محاولات إيران فرض رسوم مرور على الممر المائي الدولي، معتبراً أن هذا الإجراء غير مقبول عالمياً وأن إيران تحاول جر سلطنة عمان للانضمام إلى هذا النظام المالي المثير للجدل.

على الصعيد الدبلوماسي، تتسارع الجهود الدولية لمحاولة نزع فتيل الأزمة وتجنب انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة. فقد كشفت التقارير عن تحركات مكثفة لباكستان وقطر في طهران، حيث قام وزير الداخلية الباكستاني بزيارتين خلال أسبوع واحد للقاء القادة الإيرانيين بهدف التوسط بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب وحل التباينات العميقة. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تنهج نهجاً مسؤولاً في العملية الدبلوماسية سعياً لتحقيق نتيجة عادلة، رغم ما وصفه بالخيانة المتكررة من جانب الولايات المتحدة.

وفي المقابل، تعيش الإدارة الأمريكية حالة من التذبذب بين الخيار العسكري والدبلوماسي، حيث بحث الرئيس دونالد ترامب مع مستشاريه إمكانية شن ضربات جديدة على إيران، بينما أشار ماركو روبيو إلى أن ترامب يفضل تسوية تفاوضية إذا كانت الشروط جيدة، مؤكداً أن نظام القيادة في إيران يعاني من انقسامات داخلية قد تسرع من عملية التوصل إلى اتفاق. وفي أروقة الأمم المتحدة، تشتعل المنافسات السياسية حول صياغة قرار ينهي هذه الأزمة.

وتناقش واشنطن مع البحرين مشروع قرار يطالب إيران بوقف الهجمات وإزالة الألغام من المضيق، إلا أن هذا المشروع يواجه معارضة شديدة من روسيا والصين اللتين تلوحان باستخدام حق النقض (الفيتو) بدعوى أن النص منحاز ضد طهران. وفي ظل هذا الانسداد، تحاول فرنسا بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون طرح مبادرة فرنسية بريطانية لترسيخ جهود السلام، بينما أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن مشروع القرار الأمريكي البحريني لا يزال قيد المناقشة ولم يتم تحديد موعد للتصويت عليه بعد.

هذا المشهد يعكس حالة الاستقطاب الدولي حيث تسعى القوى الكبرى لفرض رؤيتها على إدارة الممرات المائية الاستراتيجية. أما على مستوى حلف شمال الأطلسي، فقد شهد اجتماع وزراء الخارجية في مدينة هيلسينجبورغ السويدية نقاشات حادة حول دور الحلف في المنطقة. وأكدت ألمانيا استعدادها للمساهمة في ضمان حرية الملاحة تحت قيادة بريطانيا وفرنسا، مع تحذير وزير خارجيتها من وجود مهمة مباشرة للناتو بالمعنى التقليدي في إزالة الألغام، رغم التزام ألمانيا الكامل بالتحالف الأطلسي.

وفي سياق متصل، برزت خلافات داخل الحلف حيث رفضت دول مثل إسبانيا السماح باستخدام قواعدها العسكرية في العمليات ضد إيران، مما يضعف التنسيق اللوجستي للولايات المتحدة. وتظل المنطقة الآن تقف عند مفترق طرق خطير، فإما التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحصار ويفتح المضيق، أو العودة إلى المربعات الأولى من المواجهة العسكرية التي قد تتوسع إلى ما وراء حدود المنطقة وفق تهديدات الحرس الثوري الإيراني الذي أكد أن بلاده لن تستسلم أبداً للترهيب الأمريكي





