أزمة هوية في كرة القدم الإيطالية: موجة إقصاء جماعي وتحديات بنيوية

تغرق كرة القدم الإيطالية في أعمق أزماتها منذ عقود، مع إقصاء جماعي لأنديتها من المسابقات الأوروبية، وغياب مزمن للمنتخب عن كأس العالم، مما يهدد الهيكل الإداري والقيادي ويثير مخاوف بشأن مستقبل اللعبة في بلد لطالما احتفى بها كجزء من هويته الوطنية.

تعيش كرة القدم الإيطالية أسوأ فتراتها منذ نحو أربعة عقود، إذ شهدت موجة إقصاء جماعي لأنديتها من المسابقات الأوروبية ، بالتزامن مع غياب المنتخب الوطني عن نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة توالياً، مما فاقم أزمة الهيكل الإداري والقيادي داخل اللعبة. فقد خرج بولونيا وفيورنتينا مؤخراً من الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي على التوالي، ليؤكد ذلك خلو الساحة القارية من أي ممثل إيطالي هذا الموسم، بعد أن كان أتالانتا آخر الفرق التي غادرت دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 الشهر الماضي.

تُعد هذه المرة الأولى منذ موسم 1986-1987 التي تفشل فيها الأندية الإيطالية في بلوغ الدور نصف النهائي في جميع البطولات الأوروبية، في موسم يشهد ثلاث مسابقات قارية، وهو ما يعكس حجم التراجع الفني والتنافسي. هذا الإقصاء الجماعي عمّق حالة الطوارئ في بلد تُعد فيه كرة القدم جزءاً من الهوية الوطنية، خاصة أن المؤشرات الإيجابية في السنوات الأخيرة لم تكن كافية لتثبيت الاستقرار؛ فقد بلغ إنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2025 قبل أن يخسر أمام باريس سان جيرمان، كما توج أتالانتا بالدوري الأوروبي عام 2024، إلا أن المشهد الحالي يعكس تراجعاً حاداً على مختلف المستويات. تفاقمت الأزمة بعد صدمة خروج المنتخب الإيطالي من الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم، عقب خسارته أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح، بعد تعادل استمر حتى الأشواط الإضافية، ما أدى إلى رحيل المدرب جينارو غاتوزو. تبع ذلك استقالة رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا، الذي أقر بعمق الأزمة، قائلاً إن أسس اللعبة انهارت محلياً، وهناك حاجة لإعادة تصميم كرة القدم الإيطالية، وهو توصيف يتردد صداه لدى عدد من الشخصيات البارزة في الوسط الكروي. بدوره، قال المدرب المخضرم فابيو كابيلو إن الأمور وصلت إلى الحضيض، ومن الصعب أن تسوء أكثر، في حين أشار كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، إلى أن إيطاليا فقدت هويتها داخل الملعب وخارجه. وأضاف أنشيلوتي أن النقص في المواهب بات واضحاً في عدة مراكز، كما أن التركيز المفرط على الجوانب التكتيكية أثّر سلباً على الخصائص الفنية التي صنعت تاريخ الكرة الإيطالية، مؤكداً أن الفجوة المالية مع الدوريات الأوروبية الكبرى أسهمت في تراجع جاذبية الدوري الإيطالي. وتابع: لم يعد اللاعبون الكبار يفضلون القدوم إلى إيطاليا، في ظل وجود عوائد مالية أكبر وبيئة استثمارية أقوى في دوريات أخرى، خاصة مع تضخم حقوق البث التلفزيوني. الأزمة لم تتوقف عند الجانب الفني والمالي، بل امتدت إلى البنية التحتية، حيث تواجه إيطاليا تحديات كبيرة قبل استضافتها المشتركة لبطولة أمم أوروبا 2032 مع تركيا، في ظل تأخر مشاريع تطوير الملاعب. وفي هذا السياق، حذر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين من إمكانية سحب الاستضافة، قائلاً: آمل أن تكون البنية التحتية جاهزة، وإلا فلن تقام البطولة في إيطاليا. ومع اقتراب نهاية الموسم، تدخل الكرة الإيطالية مرحلة مفصلية؛ إذ لم يتم حتى الآن تعيين مدرب جديد للمنتخب أو رئيس جديد للاتحاد، وسط تقارير تشير إلى أن أنطونيو كونتي وماسيميليانو أليغري من أبرز المرشحين لخلافة غاتوزو. ومن المتوقع أن يُحسم ملف القيادة بعد انتخابات الاتحاد الإيطالي المقررة في 22 يونيو (حزيران)، في وقت تتزايد فيه الضغوط لإجراء إصلاحات جذرية، بعدما بات واضحاً أن استمرار الوضع الحالي لم يعد خياراً ممكناً، في واحدة من أعمق الأزمات التي تمر بها كرة القدم الإيطالية في تاريخها الحديث. تأتي هذه الأزمة في وقت يشهد فيه المشهد الأوروبي تألقاً لبعض الأندية الأخرى، مثل فرايبورغ الألماني الذي صنع التاريخ بتأهله إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي للمرة الأولى، وكذلك شاختار دانييتسك الأوكراني الذي أصبح أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كونفرنس ليغ. كما أن هناك أخباراً عن جاهزية لاعبين مهمين مثل كريس وود مهاجم نوتنغهام فورست للمشاركة في المباريات الأوروبية، مما يسلط الضوء على التباين في مسارات الأندية الأوروبية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد فتح تحقيقاً تأديبياً بعد إصابة عدد من المصورين إثر اقتحام مشجعين للحواجز في نهاية مباراة جمعت بين بايرن ميونيخ وريال مدريد، مما يشير إلى أن التحديات لا تقتصر على الأداء الفني بل تمتد إلى الجوانب التنظيمية والأمنية في المباريات الأوروبية





