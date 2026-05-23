كشفت أرقام الموسم الكروي 2025-2026 عن أزمة تهديف حقيقة للمهاجمين في الدوريات الأوروبية الكبرى، مقابل غزارة تهديفية فيوللمرة الأولى، نجح ستة مهاجمين في الدوري السعودي بتجاوز حاجز العشرين هدفاً خلال موسم واحد، في مشهد هجومي استثنائي لم تستطع أي من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مجاراته، وسط تراجع لافت في معدلات التهديف الفردي داخل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. في موسم 2025/2026 متوسط تهديفي مرتفعاً بلغ 3.01 هدف في المباراة، وهو رقم يضعه ضمن أكثر الدوريات غزارة تهديفياً على المستوى العالمي. ويأتي هذا المتوسط أعلى من معظم الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث سجل الدوري الإنجليزي متوسط 2.76 هدف للمباراة، والدوري الإسباني 2.68، والدوري الفرنسي 2.83، بينما جاء الدوري الإيطالي في أدنى المستويات بـ2.42 هدف فقط. ويبقى الدوري الألماني (البوندسليغا) الاستثناء البارز بمتوسط 3.24 هدف، لكنه يعتمد بشكل كبير على استثناء فردي (هاري كين) أكثر من توزيع تهديفي واسع كما في الدوري السعودي.

