أزمة الدبلوماسية الأمريكية في ولاية ترامب الثانية: تهميش المؤسسات وصعود الدوائر المقربة

تقرير يكشف عن انهيار غير مسبوق في القنوات الدبلوماسية الرسمية للولايات المتحدة، حيث يتم تجاوز وزارة الخارجية لصالح مستشارين غير رسميين، مما أدى إلى حالة من الارتباك الدولي وتراجع دور الدبلوماسيين المهنيين.

تشهد الولايات المتحدة في ظل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب تحولا جذريا ومثيرا للقلق في إدارة سياساتها الخارجية، حيث تشير التقارير إلى حالة من الانهيار غير المسبوق في القنوات الدبلوماسية التقليدية.

وقد وصلت هذه الأزمة إلى مستوى من الغموض جعل حتى المسؤولين داخل الإدارة الأمريكية أنفسهم في حالة من التخبط، إذ لا يملكون تفسيرات واضحة لتصريحات الرئيس، خاصة تلك المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية. هذا الانفصال بين الخطاب الرئاسي والآليات التنفيذية أحدث صدمة لدى الدبلوماسيين الأوروبيين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن الحصول على إجابات دقيقة عبر القنوات الرسمية، مما يعكس فراغا إداريا ودبلوماسيا واسع النطاق يتجلى في شغور أكثر من نصف مناصب السفراء الأمريكيين حول العالم.

وفي حين تحاول إدارة ترامب تبرير هذه التغييرات بأنها تهدف إلى زيادة الكفاءة ومنح الرئيس مرونة أكبر في اختيار من يمثله، إلا أن الواقع يشير إلى تآكل في بنية الدولة الدبلوماسية. لقد أدى هذا التوجه إلى ظهور ظاهرة تجاوز المؤسسات الرسمية، حيث بات حلفاء واشنطن يبحثون عن طرق بديلة للوصول إلى مراكز صنع القرار.

وبدلا من الاعتماد على السفارات أو وزارة الخارجية، توجهت الحكومات الأجنبية نحو دائرة ضيقة من المقربين من ترامب، مثل صهره جاريد كوشنر وصديقه المطور العقاري ستيف ويتكوف. المثير للجدل هنا هو أن هذه الشخصيات تفتقر في كثير من الأحيان إلى الخبرة الدبلوماسية المهنية أو حتى المناصب الرسمية الواضحة، ومع ذلك أصبحوا هم القناة الأساسية لنقل المعلومات والتأثير في القرارات.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل لجأت دول كبرى إلى طرق غير تقليدية تماما، مثلما فعلت كوريا الجنوبية عبر التواصل المباشر مع سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، أو اليابان التي استعانت بماسايوشي سون، مؤسس شركة سوفت بنك، كجسر خلفي للتواصل مع الرئيس، مما يكرس فكرة أن الدبلوماسية المهنية لم تعد هي العملة المعتمدة في واشنطن. وفيما يتعلق بالبنية الداخلية لوزارة الخارجية، فقد كانت هي الهدف الأول لعمليات إعادة الهيكلة العنيفة.

فقد وصف وزير الخارجية ماركو روبيو الوزارة بأنها بيروقراطية متضخمة، وبدأ في تنفيذ خطة مستمدة من توجهات مشروع 2025 المحافظ، والتي تسعى صراحة إلى تقليص نفوذ الدبلوماسيين المهنيين واستبدالهم بموالين سياسيين. وقد أسفرت هذه السياسة عن مغادرة نحو ثلاثة آلاف موظف للوزارة في غضون عام واحد، واستدعاء مفاجئ لعشرات السفراء، مما أدى إلى انخفاض نسبة الدبلوماسيين المحترفين بين السفراء من مستويات كانت تتراوح بين سبعة وخمسين وأربعة وسبعين بالمئة إلى نسبة ضئيلة لا تتجاوز تسعة بالمئة حاليا.

هذا التفريغ للمؤسسة الدبلوماسية امتد ليشمل مجلس الأمن القومي، حيث تعطلت آليات التنسيق التقليدية، وأصبح الموظفون يعتمدون على منشورات ترامب في منصة تروث سوشال لفهم التوجهات السياسية في ظل غياب الاجتماعات الرسمية والتعليمات الواضحة. أما على صعيد الملفات الدولية الحساسة، فقد ظهرت آثار هذا التفكك بوضوح في التعامل مع أوكرانيا وإيران وغزة. فقد كشفت السفيرة السابقة في أوكرانيا، بريدجيت برينك، عن حالة من الفوضى حيث صدر قرار وقف المساعدات العسكرية دون إخطار مسبق حتى للمسؤولين المعنيين.

وفي الملف الإيراني، واجه الفريق الأمريكي صعوبات تقنية ملموسة في فهم تفاصيل البرنامج النووي خلال مفاوضات جنيف، مما جعل الحلفاء الأوروبيين في موقف غريب وهم يشرحون أساسيات تقنية لمسؤولين أمريكيين. هذا الضعف في الكفاءة الفنية، خاصة في تصريحات ستيف ويتكوف، أثار قلق الخبراء الدوليين من احتمالية حدوث سوء تقدير خطير.

ونتيجة لذلك، انتهجت دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما يسمى بطريقة ميركل، وهي استراتيجية تعتمد على امتصاص استفزازات ترامب وتجاهل تهديداته المتقلبة بدلا من مواجهتها علنا، خوفا من أن يؤدي التصعيد إلى ردود فعل غير محسوبة من الرئيس، وهو نهج يعكس فقدان الثقة في استقرار السياسة الخارجية الأمريكية وقدرتها على التنبؤ





دونالد ترامب وزارة الخارجية الأمريكية الدبلوماسية مشروع 2025 العلاقات الدولية

