أزمة جفاف غير مسبوقة تهدد العراق: تداعيات كارثية على الأمن المائي والغذائي

يشهد العراق أزمة جفاف حادة تهدد الأمن المائي والغذائي، مع انخفاض منسوب المياه في الأنهار والسدود وتراجع المساحات الزراعية. الأزمة تفاقمت بسبب عوامل متعددة، بما في ذلك التغيرات المناخية، وسياسات التحكم المائي التركية. تتطلب الأزمة تحركاً عاجلاً وشاملاً لحماية البيئة والموارد المائية.

يشهد العراق أزمة جفاف حادة تُعد من بين الأسوأ في تاريخه الحديث، مما يثير مخاوف عميقة بشأن الأمن المائي والغذائي للبلاد. تتزامن هذه الأزمة مع تقارير محلية تشير إلى ضعف الإجراءات الحكومية وغياب الحلول الجذرية لمعالجة الأسباب المتفاقمة لل جفاف .

تشير التقارير البيئية والمحلية إلى انخفاض حاد في مستويات المياه في الأنهار والسدود، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق، مما يهدد بشكل مباشر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، بل ويمتد التهديد ليشمل بقاء الكائنات الحية في بعض المناطق التي تعاني بالفعل من القحولة. كان العراق يُعرف تاريخياً باسم 'أرض السواد' بفضل خصوبة أراضيه وتنوعه الزراعي، لكن الواقع الحالي يختلف تماماً، إذ يظهر المشهد أراضٍ متشققة، ومزارع مهجورة، وجداول جافة، في ظل ارتفاع مستمر في درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية. يحذر الخبراء البيئيون من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل فعال قد يؤدي إلى نزوح بيئي داخلي واسع النطاق، مصحوباً بتزايد معدلات الفقر والبطالة في المناطق الزراعية التي تعتمد بشكل كبير على المياه.\من بين الأسباب الرئيسية للجفاف، تشير التقارير الرسمية إلى تراجع حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى سياسات التحكم المائي التي تنتهجها تركيا. قامت تركيا في السنوات الأخيرة ببناء سلسلة من السدود، جزء من مشاريعها الاستراتيجية مثل سد إليسو، مما أدى إلى تقليص كميات المياه المتدفقة إلى العراق بشكل كبير. على الرغم من المفاوضات المستمرة بين بغداد وأنقرة، إلا أن النتائج المحققة لا تزال محدودة، مما أثار مطالبات شعبية ومؤسساتية للحكومة العراقية باتخاذ مواقف دبلوماسية أكثر حزماً وضمان حقوق العراق المائية وفقاً للاتفاقيات الدولية. يرى المراقبون أن الإجراءات الحكومية الحالية لا تزال دون المستوى المطلوب لمواجهة الأزمة، حيث تفتقر الخطط إلى التنسيق الفعال بين الوزارات المعنية، وتطبيق سياسات إدارة المياه الفعالة. مشاريع تحلية المياه، وتحديث أنظمة الري، والاعتماد على مصادر بديلة للمياه لا تزال في مراحلها الأولية أو لم يتم تفعيلها بشكل كامل.\في سياق متصل، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى 'إنقاذ مياه العراق من التلوث'، وطالب بإبعاد هذا الملف الحيوي عن الخلافات السياسية والتسقيط الإعلامي. في المقابل، حذرت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ابتسام الهلالي، من أن العراق يواجه أزمة جفاف خطيرة خلال فصل الصيف، معتبرةً ذلك نتيجة لتراجع معدلات الأمطار وانخفاض الإطلاقات المائية من تركيا وإيران. يؤكد وكيل وزارة الزراعة العراقية، مهدي القيسي، أن المساحات المزروعة في البلاد قد انخفضت إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، كنتيجة مباشرة لموجة الجفاف وانخفاض منسوب نهري دجلة والفرات. هذا الوضع المقلق يتطلب تحركاً عاجلاً وشاملاً من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة العراقية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، لوضع وتنفيذ استراتيجيات فعالة للتخفيف من آثار الجفاف، وضمان الأمن المائي والغذائي للشعب العراقي، وحماية البيئة العراقية من التدهور المستمر





العراق جفاف أزمة مياه أمن مائي تغيرات مناخية

