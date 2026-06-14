أزمة حادة في بنوك الدم والمختبرات الطبية بقطاع غزة تستدعي تدخلًا إنسانيًا عاجلًا

وزارة الصحة في غزة تحذر من تدهور أوضاع بنوك الدم والمختبرات الطبية وتدعو إلى تعزيز الإمدادات وتعزيز حملات التبرّع لتفادي كارثة إنسانية.

تشهد بنوك الدم و المختبرات الطبية في قطاع غزة أزمةً إنسانيةً متفاقمةً تهدد القدرة على توفير الرعاية الصحية للجرحى والمرضى. وفي ظل تدهور الأوضاع نتيجة للعدوان المستمر منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، أصابت نقص الإمدادات المخبرية ومحدودية مخزون الدم بأشدّ ما يمكن من المخاطر، ما استدعى وزارة ال صحة في القطاع إلى إصدار تحذيرٍ واضحٍ حول التصاعد السريع لتلك التحديات.

ويؤكد ماهر شامية، وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، خلال فعالية علمية نظمت بمناسبة اليوم العالمي للمتبرِّعين بالدم، أن بنوك الدم تمثّل شريان الحياة للنظام الصحي في غزة طوال فترة النزاع، لكنها تواجه الآن صعوباتٍ "كارثية" قد تُضعف قدرتها على الاستمرار في أداء مهامها الأساسية. وأوضح شامية أن النقص في وحدات الدم ومشتقاته يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انسداد نقاط الدخول التي تعيق وصول التبرعات، وتراجع عدد المتبرِّعين نتيجة للضغوط النفسية والاقتصادية على السكان، بالإضافة إلى تدمير البُنى التحتية للمختبرات بسبب القصف المتكرر.

وقد دعا إلى ضرورة إنشاء مخزون دائم ومستقر من الدم ومشتقاته من خلال تكثيف حملات التبرّع المجتمعية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الفئات السكانية، مع ضمان توفير الإمدادات الطبية الأساسية للمختبرات لضمان استمرارية الفحوصات التشخيصية والعلاجية





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