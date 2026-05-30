أزمات الإصابات تلاحق المنتخب الأمريكي وتألق أسكتلندي في الطريق إلى مونديال 2026

تقرير مفصل حول إصابة المدافع كريس ريتشاردز وموقف المنتخب الأمريكي، بالإضافة إلى نتائج مباريات المنتخب الأسكتلندي واستعدادات المنتخب المصري لكأس العالم 2026.

تواجه الجماهير الأمريكية حالة من القلق والترقب بشأن الموقف الصحي للمدافع كريس ريتشاردز ، حيث باتت مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026 محاطة بعلامات استفهام كبيرة.

تأتي هذه المخاوف بعد تعرض اللاعب لإصابة في كاحل القدم، وهي الإصابة التي قد تحرمه من التواجد في البطولة المونديالية المرتقبة التي ستنطلق في الشهر المقبل. وقد أكد الجهاز الفني للمنتخب الأمريكي غياب ريتشاردز عن المواجهة الودية المقررة أمام منتخب السنغال يوم الأحد، في حين تستمر المتابعة الحثيثة لحالته الطبية على مدار الأيام القليلة القادمة، وذلك بهدف حسم قراره النهائي بشأن إمكانية اللحاق بالحدث العالمي الأكبر.

وتعود تفاصيل الإصابة إلى تعرض مدافع نادي كريستال بالاس الإنجليزي لتمزق في رباطين من أربطة كاحله الأيسر خلال مباراة مع فريقه في السابع عشر من مايو الجاري، وهو ما أدى إلى خضوعه لفحوصات دقيقة فور انضمامه إلى معسكر المنتخب يوم الجمعة من قبل الطواقم الطبية والفنية المتخصصة. من جانبه، أعرب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عن ضرورة التريث والانتظار لمعرفة التطورات الصحية للاعب، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة جداً في تحديد مدى جاهزيته البدنية للمشاركة في المونديال.

ويمثل غياب ريتشاردز المحتمل ضربة موجعة لخطوط الدفاع الأمريكية، نظراً للقيمة الفنية الكبيرة التي يقدمها في مركز قلب الدفاع، حيث يعتبر أحد الركائز الأساسية في التشكيلة الحالية. ومع ذلك، يمتلك المنتخب خيارات بديلة في الخط الخلفي، يتصدرها القائد تيم ريم الذي تم تعيينه رسمياً قائداً للمنتخب في نهائيات 2026، بالإضافة إلى أوستن تراستي ومارك ماكنزي ومايلز روبنسون، مع إمكانية الاعتماد على تريستان بلاكمون وواكر زيمرمان كبدائل متاحة.

وتزداد حساسية هذا الموقف بالنسبة لريتشاردز، البالغ من العمر 26 عاماً، كونه قد فقد سابقاً فرصة المشاركة في مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة، مما يجعل احتمالية الغياب مجدداً صدمة نفسية للاعب. وفي الوقت الحالي، يواصل ريتشاردز برنامجه العلاجي في مدينة فايتفيل بدلاً من السفر مع البعثة إلى شارلوت، وذلك لضمان حصوله على التأهيل الأمثل قبل إعادة تقييم حالته الأسبوع المقبل، علماً بأن الموعد النهائي لتسليم القائمة المكونة من 26 لاعباً للاتحاد الدولي لكرة القدم هو الأول من يونيو، مع وجود نافذة زمنية لاستبدال المصابين حتى الحادي عشر من يونيو.

وفي سياق متصل بالاستعدادات المونديالية، شهدت الساحة الرياضية تألقاً لافتاً للمنتخب الأسكتلندي، حيث نجح لورانس شانكلاند في تعزيز فرصه بقوة للمنافسة على مكان أساسي في التشكيلة من خلال تسجيله هدفين في مرمى منتخب كوراساو. وقد انتهت المباراة بفوز أسكتلندا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء شهد تدوير اللاعبين من قبل المدرب ستيف كلارك. ورغم تقدم كوراساو في البداية عبر تاهيث تشونغ، إلا أن الطرد الذي تعرض له المهاجم يورغن لوكاديا قلب موازين المباراة لصالح أسكتلندا.

ورغم إصابة بيلي غيلمور وخروجه، استطاع البديل فيندلي كيرتس تسجيل هدف التعادل، قبل أن يفرض شانكلاند سيطرته في الشوط الثاني بتسجيل ثنائية سريعة، واختتم ريان كريستي التسجيل من ركلة جزاء، ليحقق المنتخب الأسكتلندي أول انتصار ودي على أرضه منذ عقد من الزمن. وتتطلع أسكتلندا الآن لمواجهة بوليفيا في نيوجيرسي قبل الدخول في المجموعة الثالثة التي تضم البرازيل والمغرب وهايتي. وفي المقابل، تستعد كوراساو لأول ظهور تاريخي لها في المونديال ضمن مجموعة صعبة تضم ألمانيا والإكوادور وكوت ديفوار.

وبالتوازي مع هذه التحضيرات، بدأت بعثة المنتخب المصري بالتوجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً للمشاركة في البطولة، مما يعكس حالة الاستنفار العالمي للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل انطلاق صافرة البداية في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك





