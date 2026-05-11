أزمة الطاقة العالمية بين تحذيرات أرامكو وتحركات اليابان لتأمين الإمدادات

تحليل شامل لتصريحات الرئيس التنفيذي لأرامكو حول صدمات الطاقة وتأثير مضيق هرمز، مع رصد لتوجهات اليابان في تنويع مصادر نفطها لتقليل الاعتماد على الشرق الأوسط.

يمر الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن بمنعطف تاريخي بالغ الخطورة، حيث تتقاطع الأزمات الجيوسياسية مع اضطرابات سلاسل الإمداد لتخلق حالة من عدم الاستقرار في أسواق الطاقة.

وفي هذا السياق، أطلق المهندس أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكداً أن العالم يواجه صدمة طاقة هي الأضخم على الإطلاق منذ بداية العام الجاري. وأشار الناصر إلى أن هذه الصدمة ليست مجرد تذبذب مؤقت في الأسعار، بل هي نتيجة لتراكمات من نقص الاستثمارات العالمية في قطاعي النفط والغاز على مدار سنوات طويلة، مما أدى إلى تآكل الفائض في الطاقة الإنتاجية العالمية وجعل الأسواق أكثر عرضة للتأثر بأي اضطراب بسيط في الممرات المائية الحيوية.

وقد ركز الرئيس التنفيذي لأرامكو على الخطورة البالغة لاستمرار التوترات في مضيق هرمز، موضحاً أن أي تعطل إضافي في حركة الملاحة عبر هذا الممر الاستراتيجي، ولو لأسابيع قليلة، سيمدد فترة عدم الاستقرار ويؤخر عملية تطبيع الأوضاع في أسواق الطاقة العالمية حتى مطلع عام 2027. وأكد أن مجرد إعادة فتح المضيق في الوقت الحالي، رغم أهميته القصوى، لن ينهي الأزمة بشكل فوري، بل سيتطلب الأمر عدة أشهر من العمل الدؤوب لإعادة التوازن وتصحيح الاختلالات الهيكلية التي أصابت السوق.

وفي مقابل هذه التحديات، استعرض الناصر الجاهزية التشغيلية العالية لأرامكو، حيث بلغ متوسط إنتاجها في الربع الأول من عام 2026 نحو 12.6 مليون برميل مكافئ يومياً، مؤكداً قدرة الشركة على رفع إنتاجها للوصول إلى الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل زيت خام يومياً في غضون ثلاثة أسابيع فقط في حال تطلبت مقتضيات أمن الطاقة العالمي ذلك. وبالتوازي مع هذه التحديات، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز مرونتها الاقتصادية من خلال بناء منظومة صناعية متكاملة تتجاوز مرحلة الاستيراد والتجميع لتصل إلى مرحلة التوطين الهندسي والابتكار التقني، وهو ما يظهر جلياً في استخدام شبكات الأنابيب البديلة لضمان تدفق الإمدادات بعيداً عن مناطق النزاع، مما يجعل من الشركات الوطنية صمام أمان حقيقي في مواجهة الصدمات التاريخية.

وفي المقابل، بدأت الدول المستهلكة الكبرى في البحث عن استراتيجيات بديلة لتأمين احتياجاتها، وهو ما تجلى بوضوح في التحرك الياباني الأخير. فقد أعلنت وزارة الصناعة اليابانية عن استقبال أول شحنة نفط خام من أذربيجان في آسيا الوسطى منذ اندلاع الحرب مع إيران في فبراير الماضي. وتأتي هذه الخطوة كضرورة استراتيجية لليابان التي كانت تعتمد بنسبة 95 في المائة على وارداتها من الشرق الأوسط قبل اندلاع النزاعات.

ومع تزايد المخاطر في مضيق هرمز، اضطرت طوكيو إلى تنويع مصادرها باللجوء إلى الولايات المتحدة ومشاريع أخرى مثل مشروع سخالين 2 الروسي، رغم العقوبات المفروضة على موسكو. كما قامت اليابان بتفعيل خطط الطوارئ عبر السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية في عدة مراحل لتعويض النقص، حيث أفرجت عن كميات تكفي لاستهلاك عشرات الأيام.

وبحسب البيانات الرسمية، تمتلك اليابان حالياً مخزونات إجمالية تكفي لاستهلاك 205 أيام، موزعة بين مخزونات عامة وخاصة ومشتركة، في محاولة لضمان استقرار اقتصادها الوطني في ظل مشهد طاقوي عالمي يتسم بالتقلب والاضطراب الشديد





أرامكو أمن الطاقة مضيق هرمز اليابان النفط العالمي

