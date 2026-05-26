أزمة السيولة النقدية تضرب الشارع المصري قبيل عيد الأضحى: صراع مع ماكينات الصرف والبحث عن الكاش

رصد شامل لمعاناة المواطنين في الحصول على رواتبهم ومعاشاتهم قبل العيد، وتحليل للأسباب التي أدت إلى تعطل ماكينات الصرف الآلي وفشل التحول الرقمي في سد الفجوة.

شهدت الميادين والشوارع المصرية قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك حالة من التكدس غير المسبوق والزحام الشديد أمام ماكينات الصرف الآلي التابعة لمختلف البنوك، حيث توافد آلاف المواطنين في محاولات مضنية للحصول على رواتبهم ومعاشاتهم، أو سحب مبالغ مالية من حساباتهم البنكية ومحافظ شركات الاتصالات وتطبيقات التمويل الإلكتروني، وذلك لتأمين نفقات العيد وشراء الملابس وتوفير العيديات للأطفال.

وبدأت هذه التجمعات الكبيرة منذ الساعات الأولى من صباح يومي الأحد والاثنين، تزامناً مع اقتراب إجازة البنوك الرسمية، إلا أن صدمة كبيرة واجهت الكثيرين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم؛ فإما أن تكون الماكينة خارج الخدمة تماماً، أو أن الرصيد النقدي بها قد نفذ دون أن يتم تغذيتها بمبالغ جديدة، مما أدى إلى حالة من الإحباط الشديد ودفع الكثيرين للعودة إلى منازلهم حاملين بطاقاتهم البنكية دون الحصول على قرش واحد.

وفي ظل هذه المشاهد القاسية، تصاعدت موجة من الانتقادات الحادة، حيث وصف البعض ما يحدث بـ'سياسة الإذلال الحكومي'، معتقدين أن هناك توجهاً مقصوداً لخفض كمية النقد المسحوب من البنوك لتقليل السيولة في الأسواق، مما قد يؤدي إلى حالة من الركود التجاري وتوقف عمليات شراء السلع والبضائع قبيل العيد، وهو ما يصب في مصلحة البنوك من خلال الاحتفاظ بتلك الأموال. وقد تسبب هذا التدافع في نشوب مشادات كلامية وتلاسن حاد بين المواطنين في طوابير الانتظار، وسط تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت هناك أزمة حقيقية في النقد المحلي تضرب الأسواق المصرية، أم أن الأمر مجرد سوء إدارة وتنسيق من الجهات المعنية.

ومن جانبه، يرى خبراء اقتصاديون أن الإشكال يكمن في تلاعب بعض البنوك التي ترغب في الاحتفاظ بالسيولة لتحقيق أرباح من الفوائد، بالإضافة إلى قصور في أداء الشركات المسؤولة عن تغذية الماكينات، والتي تعاني من نقص في العمالة البشرية المؤمنة وعربات نقل الأموال، خاصة مع الضغط الموسمي الهائل الذي يتزامن مع الأعياد والمناسبات. ولم تكن القرى والمراكز البعيدة عن المدن الكبرى بمنأى عن هذه المعاناة، ففي محافظة الشرقية على سبيل المثال، اشتكى أهالي القرى من وجود عدد كبير من الماكينات التي تحولت إلى مجرد قطع حديدية لا فائدة منها؛ فهي إما معطلة أو فارغة.

وكشف مواطنون عن ممارسات غير أخلاقية من بعض موظفي مكاتب البريد الذين يتعمدون عدم تغذية ماكينات الصرف الآلي لإجبار الناس على السحب من داخل المكتب، وذلك لضمان الحصول على عوائد مالية شخصية. كما أشار البعض إلى أن العديد من هذه الماكينات تم تركيبها في القرى تزامناً مع انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في عام 2020 كنوع من استعراض الخدمات من قبل المرشحين الذين يملكون علاقات برؤساء البنوك، ولكن بمجرد انتهاء الانتخابات، تم إهمال هذه الماكينات وتركت لتتراكم عليها الأتربة دون صيانة أو تغذية نقدية، مما جعلها عبئاً بصرياً بدلاً من أن تكون خدمة تسهل حياة المواطنين.

وتتجلى مأساة الاعتماد المفرط على النقد الكاش في قصص إنسانية مؤلمة، حيث روى أحد المواطنين تجربته المريرة عندما احتاج لتوفير مبلغ 20 ألف جنيه لإجراء جراحة عاجلة لزوجته في إحدى المستشفيات الخاصة. ورغم محاولاته المتكررة لإتمام الدفع عبر تطبيقات حديثة مثل 'إنستاباي' أو محافظ 'فودافون كاش' و'اتصالات كاش'، إلا أن إدارة المستشفى رفضت بشكل قاطع أي وسيلة دفع غير النقد الكاش.

اضطر الزوج لترك زوجته في حالة صحية حرجة والتنقل بين عدة قرى ومدن مجاورة مثل مشتول السوق وكفر إبراش وسنهوا، باحثاً عن ماكينة صرف تعمل أو بنك يمكنه الدخول إليه، لكنه لم يجد سوى تجمعات غاضبة من الناس تسب النظام البنكي المتهالك، ولم يحل أزمته إلا بتدخل أحد الأقارب الذي وفر له المبلغ من خزينته الخاصة. وتعكس هذه الواقعة الفجوة العميقة بين شعارات التحول الرقمي التي تروج لها الدولة، وبين الواقع الذي ترفض فيه الصيدليات والمستشفيات ومحلات الذهب التعامل إلا بالعملات الورقية، مما يجعل المواطن المصري رهينة لماكينات صرف معطلة أو بنوك تضع العراقيل أمام سحب مدخراته البسيطة





