أزمة الطاقة العالمية: استنزاف قياسي لمخزونات النفط يهدد الاقتصاد الدولي

تقديرات مورجان ستانلي تكشف عن سحب مليار برميل من مخزونات النفط العالمية نتيجة تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، مما ينذر بوصول المخزونات إلى الحد الأدنى للتشغيل بحلول سبتمبر المقبل وتأثيرات اقتصادية طويلة الأمد.

كشفت أحدث التقديرات والتقارير التحليلية الصادرة عن مؤسسة مورجان ستانلي المالية عن أرقام صادمة تعكس حجم التدهور المتسارع في أمن الطاقة العالمي، حيث أشارت البيانات إلى أن العالم سحب نحو مليار برميل من مخزونات ال نفط الإجمالية في فترة زمنية وجيزة للغاية، وتحديداً بين مطلع شهر مارس وحتى الخامس والعشرين من أبريل.

ووفقاً لهذه الإحصائيات، فقد بلغ معدل السحب اليومي من المخزونات العالمية نحو 4.8 مليون برميل يومياً، وهو رقم قياسي يعكس حالة الاستنفار والاضطراب التي أصابت أسواق الطاقة نتيجة تعطل تدفقات الإمدادات الحيوية عبر مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الأهم لنقل النفط من منطقة الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. وتأتي هذه الأزمة في ظل توترات عسكرية وصراعات في إيران أدت إلى تقليص كميات الشحن المتاحة، مما أجبر الدول والمؤسسات على الاعتماد بشكل مفرط على احتياطاتها الاستراتيجية لسد الفجوة في الإمدادات، وهو ما وضع العالم أمام واقع اقتصادي مرير يتسم بنقص حاد في الموارد الأساسية التي تحرك عجلة الصناعة والنقل.

وتحذر المؤسسات المالية، وعلى رأسها جي بي مورجان ومورجان ستانلي، من سيناريو كارثي يتمثل في وصول المخزونات العالمية إلى ما يعرف بـ الحد الأدنى للتشغيل بحلول شهر سبتمبر المقبل. هذا المصطلح التقني لا يعني مجرد نقص في كمية النفط، بل يشير إلى وصول المستويات في صهاريج التخزين وخطوط الأنابيب والمرافئ إلى نقطة حرجة تمنع هذه المنشآت من العمل بشكل تقني صحيح، حيث تتطلب المضخات والأنظمة الهيدروليكية حداً أدنى من السوائل لضمان استمرارية التدفق ومنع حدوث أعطال ميكانيكية جسيمة أو دخول الهواء إلى الأنظمة، مما قد يؤدي إلى شلل تام في عمليات التوزيع حتى في حال توفر شحنات جديدة.

وفي ظل هذه الظروف، تواجه الحكومات والصناعات الكبرى خيارات ضيقة للغاية لتأمين احتياجاتها، خاصة وأن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد بدأت بالفعل في استنزاف احتياطاتها إلى مستويات إجهاد تشغيلي غير مسبوقة، مما يجعل أي صدمة إضافية في الإمدادات بمثابة ضربة قاضية لاستقرار الأسعار. وعلى صعيد التأثيرات الإقليمية، يبدو المشهد في القارة الآسيوية أكثر قتامة، حيث تعاني دول تعتمد بشكل شبه كلي على استيراد الوقود مثل باكستان وإندونيسيا والفلبين من خطر حقيقي بنفاذ الوقود تماماً خلال أسابيع قليلة، مما يهدد بانهيار قطاعات النقل والكهرباء في تلك الدول.

أما في أوروبا، فقد وصلت الأزمة إلى قطاع الطيران بشكل مباشر، حيث انخفضت مخزونات وقود الطائرات في مراكز التخزين الاستراتيجية الكبرى في أمستردام وروتردام إلى أدنى مستوياتها منذ ست سنوات، وهو توقيت حرج يتزامن مع بدء موسم الإجازات الصيفية الذي يشهد ذروة الطلب على السفر الجوي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار التذاكر أو إلغاء رحلات واسعة النطاق. وحتى الولايات المتحدة، التي كانت تلعب تاريخياً دور المورد الأخير أو الملاذ الآمن في أزمات الطاقة، لم تكن بمنأى عن هذا التآكل، إذ تراجع مخزونها النفطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوياته منذ عام 1982، بينما سجلت مخزونات الديزل تراجعاً حاداً لم يشهده العالم منذ عام 2005، مما يشير إلى أن شبكة الأمان العالمية قد تلاشت فعلياً.

إن الخطورة الحقيقية لهذه الأزمة تكمن في أن انتهاء الصراع العسكري أو إعادة فتح مضيق هرمز لن يؤدي إلى حل فوري للمشكلة الاقتصادية، بل قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاضطرابات. فبمجرد عودة تدفق الإمدادات، ستدخل الدول والشركات العالمية في سباق محموم لإعادة ملء خزاناتها الفارغة وتعويض المليار برميل المفقودة، وهذا السباق سيخلق موجة طلب إضافية وهائلة تفوق القدرة الإنتاجية المتاحة في المدى القصير، مما سيؤدي بالضرورة إلى إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة جداً لفترات طويلة.

يجمع المحللون الاقتصاديون على أن ممتص الصدمات العالمي، المتمثل في المخزونات الاستراتيجية، قد تحطم تماماً، وأن العالم سيحتاج إلى سنوات من التخطيط والضخ المستمر لترميم ما استنزفته الحرب في شهور قليلة، وهو ما يعني أن تكلفة الطاقة ستظل عاملاً ضاغطاً على النمو الاقتصادي العالمي ومحركاً للتضخم لسنوات مقبلة





