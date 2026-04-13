أزمة مضيق هرمز ترفع أسعار القمح والذرة وتثير مخاوف الأمن الغذائي العالمي

شهدت أسعار الحبوب العالمية ارتفاعاً ملحوظاً على خلفية التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدت تهديدات إغلاق مضيق هرمز إلى تفاقم المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي. ويضاف إلى ذلك، تعاني الولايات المتحدة، أكبر مصدر للقمح، من ظروف مناخية قاسية، مما يزيد من الضغوط على الأسواق.

شهدت أسعار القمح والذرة في بورصة شيكاغو للحبوب ارتفاعاً ملحوظاً يوم الاثنين، مدفوعةً بشكل كبير بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط، والتي جاءت في أعقاب انهيار المحادثات الأميركية-الإيرانية. وأدى إعلان البحرية الأميركية عن استعدادها لفرض حصار على مضيق هرمز ، الممر المائي الحيوي، إلى إثارة مخاوف عالمية واسعة النطاق بشأن سلاسل توريد الطاقة و الأسمدة الضرورية للقطاع الزراعي، مما ينذر بتداعيات اقتصاد ية وخيمة. في بورصة الحبوب (CBOT)، ارتفعت عقود القمح الأكثر نشاطاً بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 5.

79 دولار للبوشل، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف المدخلات الزراعية، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. وعلى صعيد آخر، سجلت الصويا ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، بعد أن شهدت تداولات في وقت سابق عند أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس الماضي، مما يعكس حساسية الأسواق تجاه أي تطورات تؤثر على سلاسل الإمداد الغذائي. يرى المحللون الاقتصاديون أن التهديد بإغلاق مضيق هرمز لا يقتصر تأثيره على أسواق الوقود فحسب، بل يمتد ليشمل الأمن الغذائي العالمي عبر مسارين رئيسيين. الأول هو التأثير المباشر على تكاليف الأسمدة، حيث تعتمد صناعة الأسمدة العالمية بشكل كبير على الغاز والطاقة؛ وأي تعطل أو اضطراب في منطقة الخليج، المورد الرئيسي للطاقة، سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار المدخلات الكيميائية الضرورية للزراعة، مما يزيد من الأعباء المالية على المزارعين ويؤثر على القدرة الإنتاجية. أما المسار الثاني فيتمثل في التأثير المحتمل على التجارة العالمية للحبوب والمنتجات الزراعية، حيث أن أي قيود على حركة السفن في مضيق هرمز، أو أي تصعيد عسكري في المنطقة، يمكن أن يعرقل سلاسل الإمداد، ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي، خاصة في الدول النامية التي تعتمد على الاستيراد. على الرغم من الارتفاعات الحالية في أسعار الحبوب، يرى الخبراء الاقتصاديون أن وفرة المخزونات لدى كبار المصدرين لا تزال تضع حداً لجموح الأسعار في الوقت الراهن، مما قد يخفف بعض الشيء من حدة المخاوف. ومع ذلك، حذر أندرو وايتلو، المحلل في «إيبيسود 3»، من أن استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، مثل الأسمدة والطاقة، سيؤدي حتماً إلى تقليص الإنتاج الزراعي على المدى الطويل، حيث قد يلجأ المزارعون إلى زراعة مساحات أقل من المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من الأسمدة، مثل القمح، مقارنة بمحاصيل أخرى أقل تكلفة. تأتي هذه التطورات الجيوسياسية في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي الأميركي، الذي يعتبر أكبر مصدر للقمح في العالم، من ظروف مناخية قاسية وغير مواتية. فالولايات المتحدة تواجه موجة جفاف حادة تؤثر على مساحات واسعة من ما يسمى بـ «حزام القمح»، حيث قدرت وزارة الزراعة الأميركية أن 35 في المائة فقط من محصول القمح الشتوي في حالة «جيدة إلى ممتازة»، وهو أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات الرسمية إلى أن المزارعين الأميركيين بصدد زراعة أقل مساحة من القمح منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1919، مما يجعل السوق العالمية أكثر عرضة وحساسية لأي اضطراب في منطقة الشرق الأوسط أو أي أزمات أخرى. هذه العوامل مجتمعة تضع العالم أمام معادلة صعبة، حيث تندمج صدمة أسعار الطاقة مع تراجع التوقعات الزراعية، مما يمهد الطريق لموجة جديدة من تضخم أسعار الغذاء العالمية، إذا استمر الانسداد السياسي والعسكري، أو إذا تفاقمت الأزمات الجيوسياسية. ألقت الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا بظلالها على قطاعي الزراعة وتربية المواشي في محافظتي القنيطرة ودرعا، مما زاد من معاناة السكان في تلك المناطق، في ظل القيود المتزايدة على وصولهم إلى أراضيهم. في سياق آخر، أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بإعلان المملكة العربية السعودية عن خططها لإعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي، كجزء من مبادرة السعودية الخضراء، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية الزراعية المستدامة. من ناحية أخرى، تسببت التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة في تهديد مباشر للمزارعين وأسعار الغذاء في أنحاء العالم؛ حيث ارتفعت أسعار الأسمدة المعدنية في الأسواق العالمية منذ بداية العام بنحو 40 في المائة، مما يزيد من الضغوط على المزارعين ويهدد الأمن الغذائي العالمي. مع دخول النزاع الأميركي الإسرائيلي الإيراني أسبوعه الثالث، يواجه العالم أزمة أسمدة غير مسبوقة تضع الأمن الغذائي، خاصة في الدول النامية، على حافة الهاوية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة، وتأمين سلاسل الإمداد الغذائي، وحماية الأمن الغذائي العالمي. بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتابع نزالات «يو إف سي» في ميامي مساء السبت، كان نائبه جي دي فانس يعلن عن فشل المحادثات مع إيران في باكستان. وسوف يسعى ترمب من خلال هذا الانعطاف الاستراتيجي إلى تطبيق «نموذج فنزويلا»، في خطوة تهدف إلى تغيير ديناميكيات الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي، والتي يواجه فيها ترمب صعوبة بالغة في الخروج منها بعد أن قلل من قدرة طهران على خنق تجارة الطاقة العالمية، وذلك عن طريق فرض حصار على مضيق هرمز. صرح ترمب لشبكة «فوكس نيوز» بنبرة حازمة: «سنطبّق حصاراً كاملاً.. لن نسمح لإيران بجني الأموال من بيع النفط.. فعلنا ذلك في فنزويلا وسنفعل شيئاً مشابهاً هنا، ولكن على مستوى أعلى بكثير». يرى محللون أن هذه العملية العسكرية تخاطر بزعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية بشكل غير مسبوق، مما قد يؤدي إلى موجة غلاء جديدة في أسعار النفط تفوق تلك التي حدثت في بدايات النزاع. ولا يقتصر الخطر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليهدد «وقف إطلاق النار» الهش الذي تم الاتفاق عليه بين واشنطن وطهران، مما ينذر بعودة المواجهات المباشرة. وفي هذا السياق، صرحت جنيفر كافانو، مديرة التحليل العسكري في معهد «Defense Priorities» بواشنطن، بأن إغلاق المضيق بالكامل سيؤدي إلى قفزة جنونية في الأسعار، مما سيضع الإدارة الأميركية تحت ضغط دولي هائل ومباشر. وأضافت كافانو أن هذا القرار يعكس بوضوح مدى «الإحباط' الذي يشعر به الرئيس ترمب، ويشير إلى أنه بات في «نهاية خياراته المتاحة» للخروج من أزمة الحرب التي بدأت في فبراير الماضي، وفق «فاينانشال تايمز»





