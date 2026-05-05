أزمة الوقود تضرب شركات الطيران العالمية وتؤدي إلى إلغاء آلاف الرحلات في مايو 2026

تشهد شركات الطيران العالمية، خاصة الأوروبية، اضطرابات واسعة في مايو 2026 بسبب نقص وقود الطائرات وارتفاع أسعاره نتيجة الحرب على إيران، ما أدى إلى خفض نحو مليوني مقعد وإلغاء آلاف الرحلات. وتأثر موسم السفر الصيفي، حيث ينصح المسافرون بمراجعة حجوزاتهم وتأكد من عدم وجود تغييرات في الجداول.

تشهد شركات الطيران العالمية، خاصة الأوروبية، اضطرابات واسعة في مايو 2026 بسبب نقص وقود الطائرات وارتفاع أسعاره نتيجة الحرب على إيران ، ما أدى إلى خفض نحو مليوني مقعد وإلغاء آلاف الرحلات شملت ناقلات كبرى مثل لوفتهانزا والخطوط التركية وطيران الإمارات وغيرها.

تمتد التأثيرات إلى موسم السفر الصيفي مع اقتراب موعده، حيث يتوقع ارتفاع الطلب من المسافرين السعوديين والخليجيين على الوجهات الأوروبية، سواء للسياحة أو العلاج أو الزيارات العائلية. وتواجه شركات الطيران العالمية، وفي مقدمتها عدد من الناقلات الأوروبية، موجة اضطرابات جديدة خلال شهر مايو 2026، مع تصاعد المخاوف من نقص إمدادات وقود الطائرات وارتفاع أسعاره، في ظل تداعيات الحرب على إيران وما فرضته من ضغوط إضافية على سلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل.

وكشفت تقارير دولية، نقلًا عن بيانات شركة تحليلات الطيران "Cirium"، أن شركات الطيران خفّضت ما يقارب مليوني مقعد من جداول رحلاتها لشهر مايو خلال أسبوعين فقط، إلى جانب إلغاء آلاف الرحلات، وهو ما يعكس حجم القلق داخل القطاع من استمرار أزمة الوقود خلال الأسابيع المقبلة. وشملت قائمة الناقلات التي ظهرت ضمن التخفيضات أو تأثرت بالأزمة عددًا من الأسماء الأوروبية البارزة، من بينها لوفتهانزا الألمانية، والخطوط الجوية البريطانية، وإير فرانس، وكيه إل إم الهولندية، وساس الإسكندنافية، وترانسافيا، وفيرجن أتلانتيك، والخطوط التركية، وطيران الإمارات، ويونايتد إيرلاينز، وكاثي باسيفيك، وطيران الصين.

وأشارت تقارير إلى أن لوفتهانزا والخطوط التركية وطيران الصين جاءت بين الشركات التي سجلت أعمق التخفيضات في عدد الرحلات والمقاعد، فيما تأثرت شركات أوروبية أخرى بزيادة التكاليف وتعديل الجداول. وتشير البيانات إلى أن التخفيضات لم تقتصر على مقاعد محدودة أو رحلات هامشية، بل شملت آلاف الرحلات ضمن جداول تشغيل شهر مايو، مع اتجاه بعض الشركات إلى إلغاء رحلات كاملة، بينما لجأت شركات أخرى إلى تقليص عدد الرحلات أو استخدام طائرات أصغر لتقليل استهلاك الوقود وخفض النفقات التشغيلية.

ويأتي هذا التطور في توقيت بالغ الحساسية، مع اقتراب موسم السفر الصيفي وارتفاع الطلب من المسافرين السعوديين والخليجيين على الوجهات الأوروبية، سواء للسياحة أو العلاج أو الزيارات العائلية، ما يجعل مراجعة الحجوزات خطوة ضرورية قبل السفر، خصوصًا للرحلات التي تمر عبر مطارات أوروبية رئيسية أو تعتمد على رحلات ربط داخل القارة. ويرى مراقبون أن أزمة الوقود الحالية قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من التعديلات المفاجئة في جداول الطيران، تشمل تغيير مواعيد الإقلاع، أو إعادة الحجز على رحلات بديلة، أو تمديد فترات الانتظار في المطارات، إلى جانب احتمال ارتفاع أسعار التذاكر على بعض الخطوط نتيجة نقص السعة المعروضة مقابل استمرار الطلب.

وتتأثر الرحلات الأوروبية بشكل خاص لأن شركات الطيران في القارة تعتمد على شبكات تشغيل كثيفة ومتداخلة، ما يجعل أي نقص في الوقود أو ارتفاع مفاجئ في الأسعار ينعكس سريعًا على الجداول اليومية، خاصة في الرحلات القصيرة والمتوسطة التي تعمل بهوامش ربح محدودة. وينصح خبراء السفر المسافرين الذين لديهم حجوزات إلى أوروبا خلال مايو وبداية يونيو 2026 بمراجعة حالة الرحلة مباشرة عبر الموقع الرسمي لشركة الطيران أو تطبيقها، والتواصل مع وكيل السفر للتأكد من عدم وجود أي تغيير في موعد الرحلة أو مسارها، وعدم الاعتماد فقط على الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، فقد تتغير الجداول قبل موعد السفر بفترة قصيرة.

كما يُنصح المسافرون بالاحتفاظ بخطة بديلة، ومعرفة الرحلات المتاحة في اليوم نفسه أو اليوم التالي، ومراجعة شروط التعديل والاسترداد، والتأكد من تغطية وثيقة التأمين لحالات الإلغاء أو التأخير الطويل، خصوصًا أن بعض الإلغاءات قد ترتبط بظروف تشغيلية خارجة عن إرادة المسافر





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شركات الطيران أزمة الوقود إلغاء الرحلات موسم السفر الصيفي الحرب على إيران

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«عِلم» تحصد جائزة الثقافة المؤسسية ضمن منتدى شركاء صندوق الاستثمارات العامة 2026«عِلم» تحصد جائزة الثقافة المؤسسية ضمن منتدى شركاء صندوق الاستثمارات العامة 2026

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الاثنين 4 مايو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الاثنين 4 مايو 2026 | Anadolu

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الثلاثاء 5 مايو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الثلاثاء 5 مايو 2026 | Anadolu

Read more »

مشاركة سورية في مناورات 'إيفس 2026'.. تركيا تنشر مشاهد لتدريبات مدفعية ورماية مشتركةنشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد مصورة من مناورات 'إيفس 2026' العسكرية، أظهرت تنفيذ تدريبات ميدانية على الرماية بالمدفعية وقذائف الهاون بمشاركة عناصر من الجيش السوري.

Read more »

الاقتصاد الإندونيسي يسجل أسرع وتيرة نمو في أكثر من 3 سنواتأظهرت بيانات رسمية، صادرة يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الإندونيسي حقق أسرع وتيرة نمو سنوية له منذ أكثر من ثلاث سنوات مع بداية عام 2026.

Read more »

انخفاض أرباح «أسمنت الرياض» 21 % إلى 16 مليون دولار للربع الأولانخفضت أرباح شركة «أسمنت الرياض» السعودية بنسبة 21 في المائة للربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي لتصل إلى 60 مليون ريال (16 مليون دولار).

Read more »