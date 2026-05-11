أزمة مضيق هرمز والسياسات النقدية الأمريكية تضغطان على الأسواق الخليجية

تحليل شامل لتأثير التوترات بين واشنطن وطهران على الملاحة في مضيق هرمز وتراجع الأسهم الخليجية، مع استعراض صمود السوق السعودي وتغير توقعات خفض الفائدة الأمريكية.

تشهد الأسواق المالية في منطقة الخليج العربي حالة من التذبذب الواضح والتأثر المباشر بالتطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، حيث سجلت معظم البورصات الخليجية تراجعات ملحوظة في مستهل تعاملات الأسبوع.

ويعود السبب الرئيسي لهذا الهبوط إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على الملاحة البحرية في مضيق هرمز الذي يعد الشريان الحيوي لنقل الطاقة عالمياً. وقد أدى تعثر المحادثات الدبلوماسية إلى إبقاء المضيق في حالة من الإغلاق الفعلي، مما أثار مخاوف المستثمرين من انقطاع إمدادات النفط والغاز.

وفي هذا السياق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية لإنهاء حالة الحرب كان غير مقبول على الإطلاق، بينما أشارت تقارير إعلامية إيرانية إلى أن طهران كانت تطالب بوقف شامل للحرب ورفع العقوبات الاقتصادية والاعتراف بسيطرتها على الممر الملاحي، وهو ما يجعل آفاق السلام تبدو بعيدة المنال في المدى القريب، مما تسبب في اضطراب حركة التجارة العالمية التي يمر عبرها نحو خمس إجمالي تجارة الطاقة في العالم. وعلى صعيد الأداء التفصيلي للأسواق، فقد تأثر مؤشر دبي بشكل مباشر حيث انخفض بنسبة نصف في المائة، مدفوعاً بتراجع أسهم قيادية مثل شركة إعمار العقارية وسهم شركة سالك المشغلة لبوابات التعرفة المرورية، بالإضافة إلى هبوط سهم العربية للطيران.

كما لم يكن الوضع في أبوظبي مختلفاً، حيث تراجع المؤشر بنسبة 0.8 في المائة متأثراً بانخفاض سهم شركة الدار العقارية. وفي المقابل، استطاع السوق المالية السعودية تسجيل أداء إيجابي مخالف للاتجاه العام، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي مدعوماً بقوة شركة أرامكو السعودية التي شهدت صعوداً في سهمها بعد إعلان نتائج مالية قوية للربع الأول من العام.

كما ساهمت أخبار إيجابية أخرى في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق السعودي، مثل إعلان شركة كاتريون عن نمو صافي أرباحها بنسبة 7.5 في المائة، وتوقيع شركة أكوا لاتفاقيات تمويل ضخمة بقيمة 226 مليون دولار لتنفيذ مشروع باش 2 لطاقة الرياح في أوزبكستان، مما يعكس استراتيجية المملكة في التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة عالمياً وتنوع مصادر الدخل. أما على المستوى العالمي، فإن الأنظار تتجه صوب واشنطن ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث بدأت المؤسسات المالية الكبرى مثل غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا في مراجعة وتعديل توقعاتها بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

وتأتي هذه المراجعات نتيجة لاستمرار الضغوط التضخمية التي تغذيها زيادة أسعار الطاقة الناجمة عن الاضطرابات في الشرق الأوسط، فضلاً عن قوة بيانات سوق العمل الأمريكي التي أظهرت زيادة في التوظيف خلال شهر أبريل بشكل فاق التوقعات. ويرى محللو غولدمان ساكس أن أول خفض للفائدة قد يتأخر حتى ديسمبر من عام 2026، بينما يذهب بنك أوف أميركا إلى توقعات أكثر تحفظاً تشير إلى إمكانية بقاء السياسة النقدية دون تغيير حتى منتصف عام 2027.

هذا الانقسام في التوقعات يعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي، حيث يواجه الفيدرالي تحدياً متمثلاً في محاولة خفض التضخم إلى المستهدف البالغ 2 في المائة دون التسبب في ركود اقتصادي، خاصة مع وجود انقسامات حادة داخل مجلس إدارة البنك حول جدوى تثبيت الفائدة في ظل الظروف الراهنة. إن الربط بين هذه الأحداث يكشف عن دورة اقتصادية متكاملة، حيث تؤدي التوترات السياسية في مضيق هرمز إلى رفع تكاليف الشحن والطاقة، مما يرفع معدلات التضخم عالمياً، وهذا بدوره يجبر البنك المركزي الأمريكي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمحاربة هذا التضخم.

هذا المسار النقدي التشديدي يضغط على السيولة في الأسواق الناشئة والخليجية، إلا أن الشركات ذات الملاءة المالية العالية والنتائج الربحية القوية، مثل أرامكو والشركات السعودية الرائدة، تظل قادرة على توفير حماية للمستثمرين من هذه التقلبات. وفي نهاية المطاف، يبقى استقرار الممرات المائية الدولية والوصول إلى تسويات سياسية بين القوى الكبرى هو المفتاح الأساسي لاستعادة توازن الأسواق المالية العالمية وتحقيق نمو مستدام بعيداً عن المخاوف الجيوسياسية التي تهيمن حالياً على المشهد الاقتصادي





