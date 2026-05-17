أزمة الكهرباء في العراق: صيف قاسٍ وتحديات إنتاجية عميقة

تقرير مفصل حول أزمة الطاقة في العراق وتوقعات بصيف صعب نتيجة العجز الكبير في الإنتاج ونقص إمدادات الغاز والاعتماد على الاستيراد وسط تحذيرات من احتجاجات شعبية.

يواجه العراق تحدياً مصيرياً يتكرر مع كل حلول فصل الصيف، حيث تشير كافة التوقعات الصادرة عن المسؤولين الرسميين والخبراء في قطاع الطاقة إلى أن العراقيين مقبلون على صيف بالغ القسوة هذا العام.

تأتي هذه المخاوف نتيجة التراجع الملحوظ في قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية وعدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب المتزايد والمطرد مع ارتفاع درجات الحرارة. وعلى الرغم من تعهدات وزير الكهرباء في الحكومة الجديدة، علي سعدي وهيب، بضرورة إيجاد حلول جذرية لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأزمة المزمنة، إلا أن المؤشرات الميدانية بدأت تظهر مبكراً، حيث شهدت بعض المناطق تراجعاً في ساعات التجهيز لتصل إلى عشر ساعات فقط في اليوم، وهو ما يثير القلق من اندلاع موجة جديدة من المظاهرات الشعبية الغاضبة التي شهدتها البلاد في سنوات سابقة، مما يضع حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي أمام اختبار حقيقي وصعب في بداية عهدها.

عند النظر إلى الأرقام، نجد فجوة هائلة وصادمة بين الإنتاج والطلب، إذ لا يتجاوز إنتاج العراق الحالي من الطاقة الكهربائية سقف الثمانية عشر ألف ميغاواط، بينما تصل الحاجة الفعلية والضرورية لتشغيل البلاد إلى نحو خمسة وخمسين ألف ميغاواط. هذه الفجوة العميقة تجعل من عملية ردم العجز أمراً شبه مستحيل في المدى القريب وفقاً لرؤية الخبراء.

والمثير للصدمة أن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها إلى نحو ثلاثة عقود، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة، لاسيما بعد عام ألفين وثلاثة، في وضع استراتيجية ناجحة لمعالجتها. وقد وجه الشارع العراقي انتقادات لاذعة للسلطات، متهمة إياها بالفساد المالي والإداري وسوء التخطيط، خاصة وأن المبالغ التي أُنفقت على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية قُدرت بنحو مائة مليار دولار، ومع ذلك، وبدلاً من تحسن الوضع، يبدو أن البلاد تسير نحو أزمة غير مسبوقة قد تكون تداعياتها كارثية خلال الأشهر المقبلة.

وفي سياق تحليل أسباب هذه الأزمة، يوضح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أحمد موسى، أن هناك أربعة عوامل رئيسية أدت إلى هذا التدهور. أولاً، التراجع الحاد في وصول صادرات الغاز الإيرانية التي تعتمد عليها معظم محطات التوليد. ثانياً، تأثر إنتاج النفط المحلي نتيجة التوترات الإقليمية والحرب الدائرة في المنطقة، بما في ذلك التهديدات المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

ثالثاً، التأجيل المستمر في دخول المنصة الأمريكية العائمة لاستيراد الغاز المسال في منطقة خور الزبير، وهو المشروع الذي كان من المفترض أن يخفف من حدة الاعتماد على الاستيراد البري. ورابعاً، تعثر اكتمال خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وبالأخص دول الخليج، نتيجة غياب الموازنات المالية المعتمدة وضعف الموارد المخصصة لهذا الغرض، وهو ما أكده وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، محمد نعمة، الذي وصف ظروف المنظومة بأنها حرجة جداً.

من جهة أخرى، سلط محافظ البصرة، أسعد العيداني، الضوء على معاناة المحافظة التي تعد مركزاً حيوياً لإنتاج الطاقة، مشيراً إلى أن إنتاج الغاز المحلي قد انخفض بشكل دراماتيكي من تسعمائة مليون قدم مكعب إلى ثلاثمائة وخمسين مليون قدم مكعب فقط، وهو ما أثر مباشرة على مستويات توليد الكهرباء. وأكد العيداني أن تحسن ساعات التجهيز يظل مرهوناً بعودة إمدادات الغاز المستورد واستقرار منظومة الوقود في المحطات.

ومع ذلك، هناك بعض بصيص الأمل يتمثل في مشاريع مرتقبة، منها دخول مشروع الربط الخليجي في الخدمة خلال شهر أغسطس، وإعادة تشغيل البارجة المتوقفة بطاقة ثلاثمائة وخمسين ميغاواط، إضافة إلى مساهمات شركة إيني ومشاريع الطاقة الشمسية المتوقع دخولها الخدمة في يوليو، وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغط قليلاً، لكنه لا يحل جذور الأزمة الهيكلية التي يعاني منها قطاع الطاقة في العراق





