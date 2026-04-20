أزمة الإجلاء الطبي في غزة.. رحلة البحث عن حياة وسط تعقيدات الحصار والسياسة

تقرير يرصد معاناة آلاف المرضى والجرحى في قطاع غزة الذين يواجهون الموت انتظاراً لإذن الإجلاء الطبي، في ظل قيود أمنية مشددة وانهيار كامل للمنظومة الصحية وتخاذل دولي عن حماية الحقوق الإنسانية الأساسية.

في ظل النزاعات المسلحة والحروب، تظل الرعاية الصحية حقاً أساسياً كفله القانون الدولي الإنساني ، ويجب أن يظل بعيداً عن أية حسابات سياسية أو قيود أمنية. إلا أن الواقع في قطاع غزة يجسد مأساة حقيقية، حيث تحول مسار الإجلاء الطبي من إجراء إنساني لإنقاذ الأرواح إلى رحلة معقدة ومحفوفة بالمخاطر. يخضع المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية تخصصية غير متاحة محلياً لعمليات تدقيق أمني وإداري طويلة، مما يحرم الآلاف من حقهم الطبيعي في العلاج، ويحولهم إلى أرقام في قوائم انتظار قاتلة.

إن المعايير الطبية التي تصنف الحالات بين طارئة وعاجلة ومزمنة تفقد قيمتها عندما يتحكم الاحتلال في خروج هؤلاء المرضى، مما يجعل القرار الطبي رهينة للمسار الأمني الذي لا يكترث بمعاناة أصحاب الأمراض المستعصية. تفيد الأرقام الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بأن هناك أكثر من 22 ألف مريض وجريح ينتظرون فرصتهم للخروج من القطاع، منهم 19 ألف حالة استوفت كافة الشروط والموافقات الطبية الرسمية، لكنها لا تزال عالقة في انتظار السماح لها بالمغادرة. هذا التأخير لا يقتصر على المرضى، بل يشمل أكثر من ألف طالب وطالبة ممنوعين من الوصول إلى جامعاتهم، مما يزيد من حجم الأزمة الإنسانية. إن وتيرة الإجلاء الحالية بطيئة للغاية ولا تفي بأدنى المتطلبات الإنسانية، حيث تتطلب العملية سلسلة لا تنتهي من الموافقات الأمنية التي قد تمتد لأشهر طويلة. هذا الواقع المرير جعل المستشفيات في غزة في حالة انهيار كامل، خاصة بعد تدمير البنية التحتية الصحية وتوقف العديد من المرافق عن العمل بفعل سياسة الإبادة الجماعية الممنهجة، مما أفقد القطاع الصحي القدرة على تقديم أبسط الخدمات العلاجية للأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب. إن الصمت الدولي والقصور في الضغط الفعلي لإلزام الاحتلال بفتح ممرات طبية آمنة أدى إلى استشهاد مئات المرضى، بينهم عدد كبير من الأطفال، أثناء انتظارهم للموافقة على السفر. هؤلاء الشهداء ليسوا مجرد ضحايا للمرض، بل هم ضحايا لتعنت أمني يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية. وبينما تقدم بعض الدول جهوداً محدودة لاستقبال بعض الحالات، تظل هذه الجهود هزيلة مقارنة بحجم الكارثة الصحية التي تعصف بالقطاع. إن استمرار هذا الوضع يمثل فشلاً ذريعاً للمجتمع الدولي في القيام بواجباته الأخلاقية والقانونية، ويؤكد أن المعايير الإنسانية الدولية يتم تجاوزها في غزة دون محاسبة. لا بد من إرادة دولية جادة تفرض إزالة كافة القيود الأمنية أمام الإجلاء الطبي، وتضمن تدفق المرضى للعلاج قبل أن يتحول المزيد منهم إلى ضحايا بسبب إهمال متعمد وعرقلة مستمرة لا تعترف بقدسية الحياة البشرية





قطاع غزة الإجلاء الطبي القانون الدولي الإنساني الأزمة الصحية الاحتلال الإسرائيلي

