أزمات الموارد العالمية: تحذيرات من استنزاف النفط وصراع النفوذ في المعادن النادرة

تقرير مفصل يتناول تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من تآكل مخزونات النفط بسبب التوترات الجيوسياسية، بالتزامن مع استخدام الصين للمعادن النادرة كسلاح استراتيجي في مواجهة الولايات المتحدة.

تتصاعد التحذيرات الدولية من أزمة طاقة عالمية وشيكة، حيث كشف فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية ، عن تدهور سريع ومقلق في مستويات مخزونات النفط التجارية.

وأوضح بيرول أن التوترات العسكرية المشتعلة في المنطقة، وتحديداً الحرب التي تشمل إيران وإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، قد أدت إلى تآكل هذه الاحتياطيات بوتيرة غير مسبوقة، مما يجعلها غير كافية لتلبية الاحتياجات العالمية إلا لبضعة أسابيع فقط. وأشار إلى أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية ساهم في ضخ نحو مليونين ونصف المليون برميل يومياً في الأسواق، إلا أن هذه الإجراءات تظل محدودة الأثر أمام حجم العجز المتزايد.

وما يزيد من تعقيد المشهد هو تزامن هذه الأزمة مع انطلاق موسم الزراعة الربيعي وموسم السفر الصيفي في دول نصف الكرة الشمالي، وهو ما يرفع الطلب بشكل حاد على وقود الديزل والأسمدة ووقود الطائرات والبنزين، مما يسرع من عملية استنزاف ما تبقى من مخزونات تجارية. وبالنظر إلى البيانات الرقمية التي قدمتها وكالة الطاقة الدولية، يتبين أن هناك تحولاً دراماتيكياً في حالة السوق؛ فبعد أن كانت الأسواق تتمتع بفائض مريح ومستويات مرتفعة من المخزونات قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير، انقلب الوضع بسرعة ليصبح العالم في مواجهة عجز حقيقي وملموس.

وقد شهد شهرا مارس وأبريل انخفاضاً قياسياً في المخزونات العالمية بلغ نحو 246 مليون برميل. وفي محاولة لتهدئة الأسواق المذعورة، نسقت الوكالة التي تضم 32 دولة عضواً أكبر عملية سحب من المخزونات الاستراتيجية في تاريخها، بضخ 400 مليون برميل في الأسواق العالمية.

ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية قاتمة، حيث خفضت الوكالة توقعاتها لإمدادات النفط العالمية لعام 2026، متوقعة تراجعاً بنحو 3.9 مليون برميل يومياً بدلاً من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى تراجع بنحو 1.5 مليون برميل فقط، مما يعكس عمق تأثير النزاعات الجيوسياسية على أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسعار. وفي سياق موازٍ من صراعات الموارد الاستراتيجية، تبرز قضية المعادن النادرة كأداة ضغط سياسية واقتصادية في يد الصين ضمن حربها التجارية والتكنولوجية مع الولايات المتحدة.

ورغم التفاهمات التي جرت بين الرئيسين ترامب وشي جينبينغ، إلا أن بكين لا تزال متمسكة بنظام الرقابة الصارم على صادرات هذه المعادن الحيوية. ورغم موافقة الصين على معالجة بعض المخاوف الأمريكية المتعلقة بنقص عناصر مثل الإيتريوم والسكانديوم والإنديوم والنيوديميوم، وهي عناصر تدخل في قلب صناعات الطيران والرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية المتقدمة، إلا أنها رفضت التخلي عن سيطرتها الرقابية.

هذا الموقف يمثل اعترافاً ضمنياً من واشنطن بأن نظام التحكم الصيني باقٍ ولن يختفي قريباً، مما يضع الصناعات الحساسة في الولايات المتحدة تحت رحمة التراخيص والقرارات الصينية. وتكمن خطورة هذا الموقف في أن الصين تسيطر على الجزء الأكبر من الإنتاج العالمي لهذه العناصر الأرضية النادرة وتقنيات معالجتها، مما يمنحها نفوذاً هائلاً على سلاسل التوريد الغربية. وفي حين تستمر التراخيص في التدفق لقطاعات السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية، تعاني الشركات الأمريكية العاملة في التطبيقات العسكرية من تأخيرات وصعوبات بالغة في تأمين الإمدادات الحيوية.

إن هذا التوجه الصيني يحول المعادن النادرة إلى سلاح استراتيجي فعال، حيث يتم استخدامها لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية، مما يدفع الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للبحث عن بدائل أو مصادر إمداد متنوعة لتقليل الاعتماد على مورد واحد، لضمان استمرارية الإنتاج في ظل تقلبات المشهد السياسي العالمي والحروب التجارية التي لا تنتهي





