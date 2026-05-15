أزمة القيادة في بريطانيا وتحديات استمرار كير ستارمر في السلطة

قراءة تحليلية في تدهور شعبية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في ظل أزمات اقتصادية وسياسية خانقة وتزايد التمرد الداخلي في حزب العمال.

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر موجة عاتية من الانتقادات التي ترى أن استمراره في منصبه قد يصبح عبئاً على الدولة البريطانية أكثر من كونه حلاً لأزماتها.

تأتي هذه الضغوط في وقت تعيش فيه البلاد حالة من التخبط السياسي والاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن ستارمر فشل في إدارة الملفات الساخنة واحتواء الأزمات المتلاحقة، مما فتح الباب واسعاً أمام صعود التيارات الشعبوية التي تهدد الاستقرار الديمقراطي. لقد كشفت النتائج الأخيرة للانتخابات المحلية في إنجلترا، والانتخابات البرلمانية في اسكتلندا وويلز، عن تراجع حاد في شعبية حزب العمال، الأمر الذي أشعل فتيل التمرد داخل صفوف الحزب الحاكم.

ولم يعد الأمر مجرد خلافات هامشية، بل تحول إلى صراع على الزعامة، حيث بدأ منافسون جديون في الظهور على الساحة، مما يجعل خروج ستارمر من المشهد السياسي خياراً يراه البعض مصلحة وطنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. إن هذه الحالة من التراجع لا تقتصر على بريطانيا وحدها، بل هي انعكاس لأزمة أعمق تضرب الديمقراطيات الاشتراكية في أوروبا، حيث يعاني قادة التيار الوسطي، مثل إيمانويل ماكرون في فرنسا، من فقدان الثقة الشعبية رغم تمتعهم بسمعة أخلاقية طيبة، وهو ما يشير إلى عجز هذا التيار عن تقديم حلول ملموسة لمشكلات المواطن العادي.

على الصعيد الاقتصادي، تعيش المملكة المتحدة حالة من الركود المزمن الذي تفاقم بسبب سلسلة من القرارات الخاطئة والظروف الخارجية القاسية. فقد أدى الخروج من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بالبريكست، إلى ضربة موجعة للناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسب تتراوح ما بين 4 و8 بالمئة، مما خلق فجوة اقتصادية يصعب ردمها في المدى القريب.

وبالإضافة إلى ذلك، تبرز مشكلة ضعف القدرة الإنتاجية كعائق رئيسي أمام النمو؛ فبينما ارتفعت إنتاجية العامل الأمريكي بنسبة 21 بالمئة في الفترة ما بين 2008 و2023، لم تزد الإنتاجية في بريطانيا سوى بنسبة 7 بالمئة فقط. هذه الفجوة تعكس فشلاً بنيوياً في السياسات الاقتصادية المتعاقبة التي لم تنجح في تحفيز الابتكار أو تطوير البنية التحتية الإنتاجية.

وزاد من تعقيد المشهد الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتداعيات فترة رئاسة ليز تراس، مما دفع عوائد السندات البريطانية إلى مستويات قياسية هي الأعلى ضمن دول مجموعة السبع. ومن المفارقات أن الأغلبية البرلمانية الكبيرة التي يحظى بها حزب العمال، والتي تصل إلى 165 مقعداً، تحولت من أداة لتمرير الإصلاحات إلى مصدر للاضطراب، حيث يخشى النواب من خسارة مقاعدهم في الانتخابات القادمة نتيجة تراجع شعبية زعيمهم، مما جعلهم أكثر ميلاً للتمرد على قرارات الحكومة بدلاً من دعمها.

إن جوهر الأزمة التي يواجهها كير ستارمر لا تكمن فقط في الظروف الموروثة، بل في غياب الرؤية السياسية الواضحة والشخصية القيادية القادرة على الإلهام. لقد قيد ستارمر نفسه بتعهدات انتخابية صارمة منعت رفع ضرائب الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، مما جعل أدواته الاقتصادية محدودة ومربكة في آن واحد؛ فهي مؤلمة بما يكفي لاستفزاز الناخبين، ولكنها ضعيفة جداً لدرجة أنها لا تحقق أي نتائج اقتصادية ملموسة على أرض الواقع.

وفي حين نجحت دول مثل أستراليا وكندا والنرويج في الحفاظ على استقرار أحزاب الوسط رغم تحديات مشابهة، يبدو أن التجربة البريطانية تعاني من ضعف في الإرادة السياسية. لقد تراجع ستارمر عن خطط تسريع إجراءات التخطيط بمجرد ظهور أولى الاعتراضات، وفشل في تحقيق تقارب فعلي مع الاتحاد الأوروبي أو تنفيذ إصلاح ضريبي شامل.

وتؤكد استطلاعات الرأي، ومنها استطلاع مؤسسة يوغوف، أن نسبة ضئيلة جداً من النواب، لا تتجاوز 29 بالمئة، ترغب في استمراره في منصبه، بينما تحول بقية النواب إلى حشد غاضب يطالب بالتغيير. ومع ذلك، تظل عملية الإطاحة به محفوفة بالمخاطر، إذ يخشى البعض من انزلاق حزب العمال نحو اليسار الراديكالي، مما قد يثير ذعر الأسواق المالية ويزيد من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، لتبقى بريطانيا في حلقة مفرغة من البحث عن قائد يمتلك الكفاءة والشجاعة لاتخاذ قرارات حاسمة ومبنية على الأدلة بعيداً عن الحسابات الانتخابية الضيقة





