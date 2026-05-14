أزمات سياسية في بريطانيا وتحركات صحية أوروبية لمواجهة الفيروسات

تقرير مفصل يتناول التحقيقات البرلمانية مع نايجل فاراج وكير ستارمر في بريطانيا، وجهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة فيروسي هانتا ونوروفيروس.

تشهد الساحة السياسية في المملكة المتحدة حالة من الغليان مع تصاعد التحقيقات الرقابية التي تطال شخصيات بارزة في الحكومة والمعارضة على حد سواء. فقد فتحت هيئة رقابة برلمانية تحقيقاً موسعاً مع نايجل فاراج ، زعيم حزب الإصلاح البريطاني، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بعدم الإفصاح عن تلقيه مبلغاً مالياً ضخماً يصل إلى خمسة ملايين جنيه إسترليني من متبرع متخصص في العملات المشفرة.

هذا التبرع الذي قدمه الملياردير كريستوفر هاربورن، المقيم في تايلاند، أثار تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مدى التزام فاراج بالقواعد البرلمانية التي تفرض على الأعضاء الإعلان عن أي تبرعات مالية يتلقونها خلال العام الذي يسبق الانتخابات في غضون شهر واحد من نيلهم العضوية. وبينما يدافع حزب الإصلاح عن زعيمه مؤكداً أن هذه الأموال كانت هدية شخصية غير مشروطة مخصصة لتغطية تكاليف الأمن الشخصي وليست تبرعاً سياسياً، تظل الضغوط مستمرة لضمان الشفافية الكاملة في التمويلات السياسية، خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة، مما يجعله رقماً صعباً في المعادلة السياسية البريطانية الحالية.

وفي سياق متصل، يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحديات جسيمة تضع حكومته تحت المجهر منذ بدايتها. فقد بدأت مناقشات برلمانية جادة حول إخضاع ستارمر لتحقيق رسمي بسبب تعيينه للسفير السابق في الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، في منصب دبلوماسي رفيع رغم وجود صلات مثيرة للجدل تربط ماندلسون بشخصية إبستين. هذا التعيين تسبب في موجة من الانتقادات التي دفعت ستارمر للاعتراف علناً أمام البرلمان بأنه ارتكب خطأً في هذا القرار.

وبالتوازي مع هذه الأزمة الداخلية، يجد ستارمر نفسه في مواجهة ضغوط دولية حادة، لا سيما من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي لوح بإلغاء اتفاقية تجارية مع بريطانيا في حال لم تنخرط لندن في مواجهة عسكرية ضد إيران. وقد أكد ستارمر بشكل حازم أنه لن يرضخ لهذه الضغوط الخارجية، في محاولة منه للحفاظ على استقلالية القرار البريطاني وتجنب الانجرار إلى صراعات إقليمية قد تضر بمصالح البلاد الاستراتيجية والاقتصادية على المدى البعيد.

أما على الصعيد الصحي، فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات استباقية لتعزيز أمنه الصحي من خلال تطوير آلية لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء السبع والعشرين للتصدي لانتشار فيروس هانتا. وجاء هذا التحرك بدفع من فرنسا التي طالبت بتنسيق أوثق للبروتوكولات الصحية المعتمدة في كافة بلدان التكتل لضمان سرعة الاستجابة لأي تفشٍ محتمل.

ورغم أن الرئاسة القبرصية لمجلس وزراء الاتحاد أكدت أن مستوى الخطر على السكان في أوروبا يظل منخفضاً جداً بفضل التدابير الوقائية المتخذة وصعوبة انتقال الفيروس من إنسان لآخر، إلا أن تعزيز المنصة الجامعة للمعلومات يهدف إلى سد الثغرات التنسيقية ومنع تكرار الأزمات الصحية العالمية. وفي تطور ميداني آخر، تعاملت السلطات الفرنسية في مدينة بوردو بحذر مع تفشي فيروس نوروفيروس المعوي على متن السفينة السياحية البريطانية ذا أمبيشن.

وبعد فرض حجر صحي أولي على أكثر من ألف وسبعمائة راكب وعضو من الطاقم، سمحت السلطات في النهاية للركاب الذين لم تظهر عليهم أي أعراض بمغادرة السفينة، بينما استمرت المراقبة الصحية الدقيقة لمنع انتشار هذا الفيروس الذي يتسم بسرعة العدوى وقدرته على إحداث اضطرابات معوية حادة، مما يعكس حالة التأهب القصوى التي تعيشها أوروبا تجاه التهديدات البيولوجية والصحية العابرة للحدود





بريطانيا نايجل فاراج كير ستارمر الاتحاد الأوروبي الصحة العامة

