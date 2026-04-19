أزمة بين الزمالك وياسمين عز على خلفية تصريحات إعلامية.. والنادي يتخذ إجراءات قانونية

اشتدت الأزمة بين نادي الزمالك والإعلامية ياسمين عز على خلفية تصريحات ساخرة ومتجاوزة بحق تاريخ النادي ومشاركته الإفريقية، مما دفع مجلس إدارة الزمالك لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوق النادي وهيبته.

اشتعلت الأوساط الإعلامية والرياضية في مصر مؤخرًا، إثر تصاعد أزمة حادة بين نادي الزمالك والإعلامية ياسمين عز ، مقدمة برنامج على قناة 'إم بي سي مصر'. جاءت هذه الأزمة على خلفية تصريحات وصفت بأنها ساخرة ومتجاوزة، أدلت بها عز بحق تاريخ نادي الزمالك ومشاركته الحالية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. هذه التصريحات دفعت مجلس إدارة النادي الأبيض، برئاسة الكابتن حسين لبيب، إلى اتخاذ خطوات قانونية ورسمية حاسمة لحماية حقوق النادي وهيبته أمام الرأي العام.

وكانت ياسمين عز قد صرحت عبر برنامجها قبل يومين، الخميس، بعدم تصديقها لتأهل الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في الوقت الذي ودع فيه النادي الأهلي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وجاء نص تصريحها: 'معجزة مش قادرة أصدقها.. يعني إيه الأهلي خرج من أفريقيا والزمالك بيلعب نص النهائي ده كان بيخرج من الدور ٦٤ قبل ما يركب الأتوبيس'.

وأكد مصدر بالنادي أن مجلس الإدارة قد تأنى في تقديم الشكوى، نظرًا لارتباط الفريق بمباراة الإياب أمام شباب بلوزداد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي أقيمت بالأمس. وأوضح المصدر أن الشكوى تتضمن تفاصيل التجاوزات التي بدرت من المذيعة تجاه نادي الزمالك وجماهيره. وأكد المصدر أن النادي يطالب في شكواه بمعاقبة المذيعة، والتأكيد على ضرورة احترام نادي الزمالك وجماهيره. وأضاف أن ذلك يأتي حتى وإن كانت القناة لا تبث من مصر، ولكنها تبث من الأراضي المصرية، مما يستوجب أن يكون محتواها خاليًا من أي أمور قد تثير الفتنة، خاصة وأن هذه ليست الواقعة الأولى للإعلامية.

يُذكر أن نادي الزمالك قد تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق شباب بلوزداد الجزائري، بعد أن نجح في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بالجزائر بهدف نظيف، ثم تعادل إيجابيًا بدون أهداف في لقاء الإياب الذي أقيم بالقاهرة. وقد نجح الفريق المصري في الوصول إلى نهائي البطولة بعد تعادله السلبي مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي. هذا التأهل جاء بعد فوز ثمين خرج به الزمالك من ملعب مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف في اللقاء الذي جرى مساء يوم الجمعة، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وعلى صعيد آخر، كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طبيعة إصابة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق، التي تعرض لها خلال مباراة شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الزمالك ياسمين عز كأس الكونفدرالية إجراءات قانونية أزمة إعلامية

United States Latest News, United States Headlines