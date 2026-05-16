أزمة إغلاق المدارس الأهلية في المملكة: صراع بين معايير الجودة وتحديات الاستثمار التعليمي

تقرير مفصل يتناول تداعيات قرار وزارة التعليم بإلغاء تراخيص عدد من المدارس الأهلية لعدم الالتزام بالاشتراطات، ومناقشة وجهات نظر الوزارة وأولياء الأمور والمستثمرين حول تأثير ذلك على استقرار الطلاب والبيئة التعليمية.

شهد القطاع ال تعليم ي الأهلي في المملكة العربية السعودية حالة من الجدل الواسع والتساؤلات العميقة عقب صدور قرارات من وزارة ال تعليم تقضي بإغلاق مجموعة من المدارس الخاصة وإلغاء تراخيصها بشكل مفاجئ.

وقد أثار هذا الإجراء موجة من القلق لدى أولياء الأمور وملاك المدارس والمتخصصين في الشأن التربوي، حيث تركزت الانتقادات حول توقيت وآلية تنفيذ هذه القرارات التي تمت دفعة واحدة، مما وضع الكثير من الطلاب وأسرهم في مواجهة تحديات لوجستية ونفسية كبيرة. وفي حين أكدت وزارة التعليم حرصها التام على مصلحة الطلاب عبر إتاحة خيارات التسجيل المباشر في المدارس الحكومية أو الانتقال إلى مدارس أهلية أخرى، إلا أن البعض رأى أن هذا الانتقال السريع إلى بيئات تعليمية مغايرة قد يؤثر سلباً على التحصيل الدراسي والاستقرار النفسي للأبناء والبنات.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم، منى العجمي، أن الوزارة تتبنى نهجاً رقابياً مستمراً لضمان التزام جميع منشآت التعليم الأهلي بالاشتراطات التنظيمية والتعليمية المعتمدة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة الأداء التعليمي واستقرار العملية التربوية. وأشارت العجمي إلى أن الإجراءات المتخذة لا تتم بشكل عشوائي، بل وفق مسار تنظيمي متدرج يمنح المدارس المخالفة فرصاً كافية لتصحيح أوضاعها ومعالجة القصور قبل الوصول إلى قرار الإغلاق.

كما شددت على أن الوزارة تتعامل بحزم مطلق مع أي مخالفات قد تمس أمن وسلامة الطلاب أو تخل باشتراطات الترخيص الأساسية، مؤكدة أن الهدف النهائي هو تعزيز جودة البيئة التعليمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لخلق بيئة استثمارية وجاذبة في ذات الوقت، مع تقديم الدعم الكامل للأسر لضمان انتقال سلس للطلبة ومتابعة أوضاع الكوادر التعليمية، لاسيما المعلمين السعوديين. وعلى صعيد الاشتراطات الفنية، فرضت وزارة البلديات والإسكان ضوابط تنظيمية ومعمارية جديدة وصارمة للمباني التعليمية الأهلية، حيث تضمنت هذه المعايير ضرورة أن يكون مبنى المدرسة واقعاً على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن خمسة وعشرين متراً.

كما تم تحديد الحد الأدنى للمساحات المخصصة لكل طالب، بحيث تكون أربعة أمتار مربعة في رياض الأطفال وخمسة أمتار مربعة في المجمعات التعليمية. وبالتوازي مع ذلك، ألزمت المديرية العامة للدفاع المدني المدارس بضرورة التقيد التام بكود البناء السعودي، والذي يتطلب توفير أنظمة إنذار وإطفاء متطورة، ومخارج طوارئ آمنة، وسلالم مقاومة للحريق، مع ضرورة فصل الفصول الدراسية كمنطق حريق مستقلة لضمان أعلى معايير السلامة العامة.

في المقابل، أبدى عدد من ملاك المدارس الأهلية تحفظهم الشديد على هذه القرارات، معتبرين أن بعض الإجراءات التنظيمية تفتقر إلى الوضوح والتدرج الكافي. وأشار بعض المستثمرين إلى أن تحديات تراخيص المباني غير التعليمية قائمة منذ سنوات طويلة، ورغم وجود تسهيلات سابقة بشرط شهادة الدفاع المدني، إلا أن الربط الإلكتروني الجديد عبر منصة بلدي خلق عائقاً كبيراً، حيث أصبح من المستحيل الحصول على شهادة السلامة دون وجود ترخيص بلدي مسبق، حتى لو كانت المدرسة مستوفية لكافة شروط الدفاع المدني.

وطالب الملاك بضرورة عدم تطبيق الاشتراطات الجديدة بأثر رجعي على المدارس التي حصلت على تراخيصها سابقاً، مشيرين إلى أن بعضهم قد لجأ للقضاء الإداري وحصل بالفعل على أحكام بإلغاء قرارات الإغلاق، مؤكدين أن التوازن بين الرغبة في الاستثمار والالتزام بالأنظمة يتطلب لوائح واضحة وإشعارات مبكرة. أما من وجهة نظر اجتماعية، فقد عبر أولياء الأمور عن معاناتهم من حالة الارتباك التي أصابت أبناءهم نتيجة الانتقال المفاجئ.

فقد تحدث محمد سعيد الأحمري عن صعوبة إيجاد بدائل مناسبة في وقت وجيز، بينما أشارت حلا الغامدي إلى أن نقل بناتها إلى مدارس بعيدة تسبب في إرباك أسري وصعوبات في المواصلات، فضلاً عن التأثير النفسي الواضح على الطالبات. وفي ذات السياق، أكدت عواطف عبدالخالق وشهرة الغامدي على ضرورة تدخل الوزارة لضمان نقل الطلاب بطريقة تحفظ استقرارهم النفسي والدراسي، مع تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمنع تكرار هذه الأزمات.

ورغم هذه الانتقادات، هناك من يرى مثل بشائر السليماني وأبو ديم الغامدي أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الطلاب وضمان جودة الخدمات التعليمية. وفي الختام، يرى مختصون تربويون أن قرار إلغاء تراخيص المدارس غير المستوفية للاشتراطات هو جزء من المسؤولية النظامية لوزارة التعليم لحماية الأرواح وضمان جودة التعليم. ويؤكد المستشار التعليمي عبداللطيف الحمادي أن معايير السلامة والتراخيص التشغيلية هي خطوط حمراء لا يمكن التهاون بها، مشيراً إلى أن العملية الرقابية تمر بمراحل من التنبيه والمنح لفرص التصحيح.

ومن جهة أخرى، ترى الدكتورة ظافرة القحطاني أن إغلاق مدارس مستوفية لبعض التراخيص قد يكون مجحفاً ويؤدي لإرباك العملية التعليمية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الاشتراطات البلدية، داعية إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة والمستثمرين وإعادة النظر في بعض الجوانب التنظيمية لضمان استمرارية التعليم الخاص وتحسين جودته دون الإضرار بالمستثمر أو الطالب





