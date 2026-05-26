أزمة المياه في إيران.. تحذيرات رسمية من جفاف يهدد المدن الكبرى ودعوات عاجلة لترشيد الاستهلاك

تقرير مفصل يتناول تحذيرات السلطات الإيرانية من نقص حاد في مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران ومشهد، مع تحليل لأسباب الجفاف الطبيعي والبشري ودعوات ترشيد الاستهلاك.

تواجه الجمهورية الإسلامية ال إيران ية تحديات مائية جسيمة في الآونة الأخيرة، حيث أطلقت السلطات المختصة تحذيرات شديدة اللهجة بشأن نقص حاد وخطير في الموارد المائية في عدد من المحافظات والمدن الكبرى.

تأتي هذه التحذيرات في ظل تراجع ملحوظ في هطول الأمطار في مناطق حيوية، مما دفع المسؤولين إلى دعوة المواطنين بشكل عاجل إلى تبني سياسات صارمة لترشيد استهلاك المياه لتفادي وقوع كارثة مائية قد تؤثر على الحياة اليومية لملايين السكان. وأشار المسؤول الإيراني أحد فازفي إلى أن حالة الإجهاد المائي بلغت مستويات مقلقة في حواضر كبرى مثل طهران وكراج ومشهد وأصفهان، مؤكداً أن الوضع يتطلب تكاتفاً مجتمعياً لتقليل الهدر المائي في كافة القطاعات، خاصة وأن الأزمة لم تعد تقتصر على القطاعات الزراعية والصناعية فحسب، بل بدأت تهدد بشكل مباشر إمدادات مياه الشرب المخصصة للاستخدام المنزلي.

وعند تحليل البيانات المناخية، كشف فازفي عن مفارقة رقمية تثير القلق؛ فبينما بلغ معدل هطول الأمطار العام في البلاد حوالي 225 ملم، وهو ما يزيد بنسبة 4 بالمئة عن المتوسط طويل الأجل البالغ 217 ملم، إلا أن هذا الارتفاع الطفيف لم يكن متوازناً من حيث التوزيع الجغرافي أو الزمني. فقد تركزت الزيادات في شهري يناير وأبريل بنسبة وصلت إلى 25 بالمئة، بينما شهدت شهور أبريل ومايو انخفاضاً حاداً أدى إلى تدهور المخزون المائي.

وفي العاصمة طهران، كان الوضع أكثر مأساوية، حيث لم تتجاوز كميات الأمطار 155 ملم مقارنة بمتوسط تاريخي يصل إلى 250 ملم، وهو ما يمثل انخفاضاً كارثياً بنسبة 38 بالمئة، مما يجعل هذه الفترة من أدنى المستويات التاريخية المسجلة في العاصمة، وهو أمر ينذر بخطر جفاف الآبار والينابيع المغذية للمدينة. وأوضح التقرير الرسمي أن التوزيع المطري غير المتكافئ خلق أزمات متباينة بين المحافظات؛ ففي حين تشترك طهران وألبرز في حوض مائي واحد يعاني من استنزاف حاد وأزمة مائية مركبة، تبرز مشكلة من نوع آخر في مدينة مشهد.

ووصف فازفي الوضع في مشهد بأنه جفاف بشري، وهي عبارة تعكس عمق المشكلة الإدارية والبشرية؛ فبالرغم من أن محافظة خراسان رضوي شهدت معدلات هطول أمطار طبيعية، إلا أن الكثافة السكانية الهائلة وسوء إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى تدابير التحكم في المنابع التي قلصت تدفق المياه نحو السدود، أدت إلى نقص حاد في المياه. هذا النوع من الجفاف يشير إلى أن المشكلة ليست مناخية فقط، بل هي نتيجة لخلل في التخطيط العمراني وتوزيع الموارد المائية بما يتناسب مع النمو السكاني المتسارع.

كما لفتت السلطات الانتباه إلى أن مدينتي أراك وساوه تواجهان أزمات مماثلة تتطلب تدخلات فورية، حيث تداخلت عوامل نقص الأمطار مع زيادة الطلب على المياه. وقد شدد المسؤولون على ضرورة تغيير الثقافة الاستهلاكية للمياه في مشهد وطهران وساوه وأراك وكراج، محذرين من أن الاستمرار في معدلات الاستهلاك الحالية قد يؤدي إلى انقطاعات مبرمجة في إمدادات مياه الشرب.

إن هذه الأزمة تضع الدولة أمام تحدٍ كبير لإعادة النظر في استراتيجيات إدارة المياه على المدى الطويل، بما في ذلك بناء سدود جديدة، وتحسين شبكات التوزيع لتقليل الفاقد، والبحث عن حلول بديلة مثل تحلية المياه أو معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الري، وذلك لضمان الأمن المائي القومي في مواجهة التغيرات المناخية المتقلبة والضغوط السكانية المتزايدة التي تنهك الموارد الطبيعية المحدودة للبلاد





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران أزمة المياه الجفاف ترشيد الاستهلاك الأمن المائي

United States Latest News, United States Headlines