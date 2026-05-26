أزمة مضيق هرمز: تأثيرها على سلاسل توريد الأسمدة في دول الخليج العربي

تأخر وصول السفن المحملة بالأسمدة إلى الدول الآسيوية ذات الإنتاج الزراعي مثل تايلاند، بعد اندلاع أزمة مضيق هرمز عقب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

لم تمر أسابيع على اندلاع أزمة مضيق هرمز عقب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، حتى تأخر وصول السفن المحملة ب الأسمدة إلى الدول الآسيوية ذات الإنتاج الزراعي مثل تايلاند .

سلط التقرير الضوء على الواقع الصعب الذي فرضته أزمة مضيق هرمز على سلاسل توريد الأسمدة من دول الخليج العربي، ونقل شهادات مزارعين وفلاحين من تايلاند. وفي سبيل مواجهة تداعيات أزمة إغلاق المضيق، لجأت تايلاند إلى البحث عن مصادر بديلة عن استيراد الأسمدة من الشرق الأوسط، سواء من بروناي أو إندونيسيا أو ماليزيا، أو من خلال التنسيق مع الصين، لكنها تواجه عراقيل، كما يؤكد المتحدث باسم وزارة الزراعة التايلاندية كريتشانون أيابانيا للجزيرة.

سلط التقرير الضوء على الواقع الصعب الذي فرضته أزمة مضيق هرمز على سلاسل توريد الأسمدة من دول الخليج العربي، ونقل شهادات مزارعين وفلاحين من تايلاند.

وفي سبيل مواجهة تداعيات أزمة إغلاق المضيق، لجأت تايلاند إلى البحث عن مصادر بديلة عن استيراد الأسمدة من الشرق الأوسط، سواء من بروناي أو إندونيسيا أو ماليزيا، أو من خلال التنسيق مع الصين، لكنها تواجه عراقيل، كما يؤكد المتحدث باسم وزارة الزراعة التايلاندية كريتشانون أيابانيا للجزيرة





AJArabic / 🏆 6. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أزمة مضيق هرمز الأسمدة دول الخليج العربي تايلاند بروناي إندونيسيا ماليزيا الصين

United States Latest News, United States Headlines