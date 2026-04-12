أزمة خبز متفاقمة في غزة: إسرائيل تتهم بـ 'هندسة التجويع'

يعاني قطاع غزة من أزمة خبز حادة نتيجة لنقص الدقيق، حيث تتهم السلطات الإسرائيل بـ 'هندسة التجويع' من خلال تقييد إمدادات الغذاء. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحمل إسرائيل المسؤولية ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل.

شهد قطاع غزة في الأشهر الأخيرة تدهورًا حادًا في إنتاج ال خبز بسبب النقص الحاد في ال دقيق ، وفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة . وأكد المكتب أن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة لـ 'هندسة ال تجويع ' من خلال تقييد إمدادات ال دقيق ، الضرورية لسد حاجة السكان الملحة. الاحتياج اليومي للقطاع يبلغ حوالي 450 طنًا من ال دقيق ، في حين أن الكمية المتوفرة بالكاد تصل إلى 200 طن، مما يخلق فجوة كبيرة تؤثر بشكل مباشر على توفير ال خبز للمواطنين.

وأشار المكتب إلى أن هذه الأزمة تفاقمت بسبب تضييق إسرائيل على إدخال البضائع والمساعدات، حيث لم تتجاوز الكميات التي سُمح بدخولها 38% مما كان يدخل قبل الحرب، على الرغم من الاتفاق على إدخال 600 شاحنة يوميًا ضمن البروتوكول الإنساني، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل. كما أشار إلى توقف دعم 'المطبخ المركزي العالمي' للدقيق، بعد أن كان يوفر ما بين 20 و 30 طنًا يوميًا، بالإضافة إلى تقليص برنامج الغذاء العالمي لكمياته من 300 إلى 200 طن يوميًا، وتوقف مؤسسات أخرى عن تقديم الدعم للخبز والدقيق. \يعتمد سكان غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل تقريبًا على المساعدات الإنسانية بعد أن أدت الحرب الإسرائيلية إلى تفاقم الأوضاع المعيشية بشكل كبير. وقد حذر المكتب من المخاطر الحقيقية التي قد تترتب على توقف الدعم الإنساني المتبقي، بما في ذلك انهيار منظومة الخبز بالكامل، مما يزيد من تفاقم سياسة التجويع التي تستهدف المدنيين. وصف المكتب ما تفرضه إسرائيل بأنه 'حرب ناعمة ممنهجة' تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من مقومات الحياة الأساسية. وقد انتقد المكتب تصريحات الممثل السامي لغزة بمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، بشأن دخول مئات الشاحنات، معتبرًا أنها لا تعكس الواقع الفعلي وتشكل غطاءً سياسيًا مضللاً. وكان ملادينوف قد صرح في وقت سابق عن دخول 602 شاحنة إلى غزة محملة بإمدادات أساسية، وهو ما يختلف بشكل كبير مع ما يراه المكتب الإعلامي. \في ظل هذه الأوضاع، حمّل المكتب الإعلامي الحكومي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تفاقم أزمة الغذاء في قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي والوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بممارسة ضغوط فورية على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال القمح والدقيق دون قيود، وضمان تدفق المساعدات وفقًا للاحتياجات الفعلية للسكان. تأتي هذه الأزمة في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، والتي خلفت دمارًا واسعًا وعددًا كبيرًا من الضحايا، إضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل عام. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل ما زالت تفرض قيودًا مشددة على حركة الأفراد والبضائع والمساعدات، مما يزيد من معاناة السكان ويعيق جهود الإغاثة الإنسانية





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines