شهدت الجزائر أزمة سياسية جديدة مع إقصاء نحو ثلاثة آلاف مرشح من الانتخابات التشريعية المقررة في يوليو القادم، مما أثار انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة التي تتهم السلطة باستخدام "مقصلات قانونية" لتصفية الخصوم. وتسلط هذه المقالة الضوء على الخلفيات القانونية والسياسية للأزمة وتداعياتها على مستقبل الديمقراطية في البلاد.

تدفع أزمة قائمة المرشحين للانتخابات التشريعية الجزائر ية المقررة في الثاني من يوليو المقبل، والتي شهدت إقصاء نحو ثلاثة آلاف مترشح من أصل عشرة آلاف، إلى تعميق الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية ودور السلطة المستقلة للانتخابات .

تعتمد الهيئة المشرفة على الانتخابات في قراراتها على "المادة 200 فقرة 7" من القانون العضوي للانتخابات، والتي تحظر ترشح من يثبت "ارتباطه بأوساط مالية أو قطاعات أعمال مشبوهة" أو من يُعتبر "معروفاً لدى العامة" بممارسة نفوذ لتوجيه أصوات الناخبين. ورغم أن النص القانوني يهدف -نظرياً- إلى منع استغلال الثروة والنفوذ في العملية الانتخابية، إلا أن تطبيقه يثير تساؤلات كثيرة حول المعايير الموضوعية التي استخدمتها الهيئة، خاصة أن قرارات الرفض تصدر بناء على "تقارير إدارية أو أمنية سرية" لا يطلع عليها المترشحون ولا يمكنهم الطعن فيها بشكل فعّال.

قادت هذه القرارات إلى ردود فعل قوية من قبل أحزاب معارضة تتهمollektiv السلطة بإجراء "فرز سياسي مسبق" و"إبادة سياسية" للمرشحين الذين لا تريد السلطة وصولهم إلى البرلمان. وتقول لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، إن قرارات الإقصاء تعتمد على معايير غامضة مثل "غير مقبول في أوساط المجتمع"، مما يحرم المواطن من قرينة البراءة ويعد انتهاكاً للحقوق السياسية الأساسية.

وتشير إلى أن المحاكم الإدارية تكتفي بتأييد قرارات الهيئة بشكل آلي، وتضطر المترشحين إلى تحمل تكاليف ومشاق السفر لمتابعة الطعون، مما يكرس عدم التكافؤ في الوصول إلى العدالة. كما أن أمقران، رئيس حزب جيل جديد، ينتقد "المقصلة" القانونية التي تسمح بإبعاد مرشحين بناء على "شهرة" غامضة المعنى وغير محددة الجهات المخولة تقييمها. في المقابل، يحاول رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، تبرير الإجراءات بأنها تطبيق صارم للقانون، ونفي وجود نية مبيتة للإقصاء.

لكن حتى أحزاب الموالاة بدأت تعبر عن استيائها من حجم الإبعاد، حيث أعرب محمد طويل، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، عن قلقه من أن هذه الممارسات ستُعطي إشارات سلبية للشباب والكفاءات وستُبعدهم عن السياسة، بدلاً من تحفيزهم على المشاركة. ويبدو أن الجزائر مقبلة على انتخابات قد تكون الأقل تنافسية وتمثيلاً في تاريخها الحديث، في ظل هذا المناخ من الغموض والإقصاء الذي يهدد الشرعية الديمقراطية للاستحقاق الانتخابي المزمع.

تقف behind هذه الأزمة خلفية من الصراع بين السلطة وقوى المعارضة التي تسعى للحفاظ على وجودها في المشهد السياسي، في وقت تؤكد فيه السلطة رغبتها في "تجديد النخب" لكن الوسائل المتبعة تبدو قمعية وتصفوية. يتزامن ذلك مع تزايد القلق الدولي من تراجع الحريات السياسية في الجزائر، وهو ما قد ينعكس سلباً على صورة البلاد وعلاقاتها مع الشركاء الأوروبيين.

ومن المؤكد أن استمرار هذا النهج سيزيد من حالة الإحباط الاجتماعي وقد يمهد الطريق لمزيد من الاحتقان الذي لم يُستطع احتواؤه بعد حراك 2019 الذي طالب بتغيير النظام السياسي بشكل جذري. وبينما تنتظر الجزائر صدور القائمة النهائية للمرشحين بعد انتهاء الطعون، يبقى السؤال الأبرز: هل ستجرؤ الهيئة على مراجعة قراراتها أمام الضغوط المتشابكة؟ أم أن المقررات الصادرة ستظل كما هي، مما يعني أن الانتخابات القادمة ستكون شبه مضمونة النتيجة لصالح الأحزاب الموالية للسلطة، بغض النظر عن إرادة الناخبين الحقيقية؟

يرى المراقبون أن القضية Gouvernante ليست مجرد خلاف قانوني تقني، بل هي مواجهة بين مشروعين: مشروع دولة تعتمد على المؤسسات المستقلة والنزيهة، ومشروع دولة تستخدم الأدوات القانونية لتصفية الخصوم السياسيين وت)=





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