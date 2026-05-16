أزمة إنسانية كارثية في السودان: اتهامات للجيش بعرقلة المساعدات وتحذيرات دولية من مجاعة وشيكة

تقرير مفصل حول قيام السلطات العسكرية في السودان باحتجاز قوافل إغاثية ضخمة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، بالتزامن مع تحذيرات دولية من أن ملايين السودانيين يواجهون خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد.

شهدت الساحة السودان ية تطورات خطيرة تعكس عمق المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السودان ي في ظل النزاع المسلح المستمر. فقد وجه تحالف السودان التأسيسي، المعروف باسم 'تأسيس'، اتهامات مباشرة وصريحة للجيش السودان ي والسلطات القائمة في مدينة بورتسودان، متهماً إياها باحتجاز قافلة مساعدات إنسانية ضخمة تابعة ل برنامج الأغذية العالمي في مدينة الدبة الواقعة شمالي البلاد.

وأوضح التحالف أن هذه القافلة، التي تضم نحو 160 شاحنة محملة بمواد إغاثية أساسية تقدر حمولتها بنحو 6194 طناً، تم منعها من الوصول إلى المناطق التي تخضع لسيطرة 'حكومة السلام'، وهو ما اعتبره التحالف محاولة متعمدة لتعميق معاناة المدنيين واستخدام الغذاء والدواء كسلاح في الحرب الدائرة. وأشار البيان إلى أن عملية الاحتجاز تمت بناءً على أوامر مباشرة من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني، مما يؤكد وجود سياسة ممنهجة لعرقلة وصول المساعدات الحيوية إلى المناطق الأكثر تضرراً من القتال.

وفي سياق متصل، انتقد التحالف التأسيسي بشدة ما وصفه بالعراقيل البيروقراطية والقيود الإجرائية التعجيزية التي تفرضها سلطات بورتسودان على المنظمات الدولية والإنسانية. وأكد التحالف أن المدنيين السودانيين هم من يدفعون الثمن الأكبر لهذه الحرب، حيث يعانون يومياً من القتل والتشريد والنزوح القسري، بالإضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة نتيجة انهيار المنظومة الصحية وتعطل سلاسل الإمداد الغذائي.

وقد دعا التحالف المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، إلى ممارسة ضغوط حقيقية وفعالة على السلطات العسكرية للسماح بالمرور الآمن وغير المشروط للقوافل الإغاثية، مشدداً على أن التأخير في إيصال هذه المساعدات سيعني حتماً وقوع آلاف الوفيات الإضافية التي يمكن تفاديها إذا توفرت الإرادة السياسية لفتح الممرات الإنسانية. من جانب آخر، تزامنت هذه التطورات مع صدور تقرير صادم عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، والذي كشف عن أرقام مفزعة تشير إلى أن أكثر من 40 بالمئة من سكان السودان يواجهون حالياً خطر المجاعة.

وأوضح التقرير أن هناك نحو 19.5 مليون شخص، وهو ما يمثل شخصين من كل خمسة سودانيين، يعانون من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي تقع ضمن المرحلة الثالثة أو أعلى. والأكثر رعباً هو وجود نحو 135 ألف شخص يواجهون انعداماً كارثياً في الأمن الغذائي يندرج تحت المرحلة الخامسة، خاصة في 14 منطقة ساخنة موزعة بين ولايتي دارفور وجنوب كردفان، مما يضعهم على حافة الموت جوعاً خلال الأشهر القليلة القادمة.

كما صنف التقرير أكثر من 5 ملايين شخص في حالة طوارئ، بينما يرزح 14 مليوناً آخرين تحت وطأة الأزمة الغذائية، مع توقعات بتدهور أكبر للأوضاع مع حلول موسم الجفاف. ولم تقتصر الكارثة على الغذاء فحسب، بل امتدت لتشمل الصحة العامة ومياه الشرب. فقد حذرت منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي من أزمة مياه حادة تهدد أكثر من 17 مليون شخص، مما يزيد من فرص انتشار الكوليرا والأمراض المعوية.

كما أشار التقرير إلى أن نحو 825 ألف طفل يواجهون خطر الوفاة الوشيكة بسبب سوء التغذية الحاد، وهي مأساة إنسانية تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً. إن هذه القيود المفروضة على المساعدات في السودان تعتبر من بين الأشد قسوة على مستوى العالم، في وقت يستمر فيه النزاع الذي اندلع في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أدى إلى نزوح نحو 14 مليون شخص وتحويل مدن بأكملها إلى ركام، مما جعل السودان يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة





