أزمة طارئة: منتخب أوروغواي يواجه تأخير في كأس العالم 2026

يحلم منتخب أوروغواي بالفوز في كأس العالم 2026، لكنه يواجه أزمة طارئة قبل المباراة الأولى أمام السعودية. وفقاً لصحيفة آس الإسبانية، لا تزال بعثة المنتخب الأوروغواي في معسكر التدريبي بمدينة كانكون المكسيكية، بسبب افتقار الطائرة المخصصة لنقل الفريق إلى ميامي للوثائق المطلوبة.

يحلم منتخب أوروغواي بالفوز في كأس العالم 2026 ، لكنه يواجه أزمة طارئة قبل ال مباراة الأولى أمام السعودية . وفقاً لصحيفة آس الإسبانية، لا تزال بعثة المنتخب ال أوروغواي في معسكر التدريبي بمدينة كانكون المكسيكية، بسبب افتقار الطائرة المخصصة لنقل الفريق إلى ميامي للوثائق المطلوبة.

ويسعى الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم لfinding حل يتيح للوفد الوصول قبل السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهو الموعد النهائي لدخول البلاد قبل المباراة الافتتاحية. ويتأخر الاتحاد الأوروغواياني عن خطط المؤتمر الصحفي، ويعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لfinding حل سريع للأزمة. ويتضمن الجدول الزمني للمباراة، التي ستستمر حتى 19 يوليو القادم، منتخبات السعودية وأوروغواي وإسبانيا والرأس الأخضر





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أوروغواي كأس العالم 2026 منتخب أوروغواي مباراة الأولى السعودية

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