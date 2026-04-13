أزمات الشرق الأوسط تتكبد أوروبا خسائر بـ22 مليار يورو.. وتصريحات أمريكية حول كوبا ولبنان

الاتحاد الأوروبي يعلن عن تكاليف باهظة بسبب أزمة الشرق الأوسط، وتصريحات أمريكية حول كوبا ولبنان تزيد من حدة التوترات الإقليمية.

أعلن الاتحاد الأوروبي أن الأزمة في الشرق الأوسط تكلف الأوروبيين 22 مليار يورو. هذا الإعلان جاء في سياق تصاعد ال توترات في المنطقة، والتي تشمل أزمات متعددة مثل النزاع في لبنان وال توترات في الخليج العربي.

وتشمل هذه التكاليف الزيادة في أسعار الوقود الأحفوري بسبب الاضطرابات في الإمدادات، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية الأخرى الناجمة عن حالة عدم الاستقرار. وقد دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دول الاتحاد إلى العمل معًا للتخفيف من هذه التداعيات، وشددت على الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، حيث تتداخل أزمات متعددة وتشمل قضايا معقدة ومتشابكة. من جهة أخرى، برزت تصريحات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول كوبا، حيث أشار إلى إمكانية تحول بلاده نحوها بعد الانتهاء من الملف الإيراني.

ووصف ترامب كوبا بأنها 'دولة فاشلة ومنهارة'، وأكد أن الجزيرة ظلت تحت 'إدارة سيئة' بقيادة الزعيم الراحل فيديل كاسترو. وفي المقابل، حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل واشنطن من التورط في مواجهة عسكرية قد تؤدي إلى تصعيد الخلاف بين البلدين، مؤكدًا أن كوبا لا ترغب في خوض حرب. وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات مستمرة بين البلدين، وتتعلق بقضايا اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى اتهامات متبادلة.

إلى ذلك، يشهد الملف اللبناني تطورات متسارعة، حيث من المقرر أن يعقد سفيرا لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة اجتماعا برعاية الإدارة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تشهد المنطقة مواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وقد شدد قاسم على وجوب تشكيل 'اتفاق وإجماع لبناني' لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، محذراً من أن 'لا يحق لأحد أن يأخذ في الحرب المستمرة'. كما تترقب المنطقة تحركات الجيش الأمريكي في الخليج العربي، حيث أعلن عن فرض سيطرته على حركة الملاحة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك بعد فشل محادثات جرت مؤخرا.

وتأتي هذه التحركات في سياق التوتر المتصاعد في المنطقة، وتصاعد المخاوف من تطورات أمنية جديدة.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ارتفاع استهلاك السعودية من اللحوم 22% والأرز 14%.. والقصيم تتصدر السمنةسجل نمط الاستهلاك الغذائي في السعودية تغيرا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مع ارتفاع نصيب الفرد من عدد من السلع الأساسية، في مقدمتها اللحوم والأرز، ما يُظهر تحولات في العادات الغذائية وأنماط المعيشة، في ظل تحسن مستويات الدخل وتغير سلوك المستهلك.

Read more »

تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان: 22 قتيلاً و40 جريحاً في هجمات مكثفة واشتباكات عنيفةشهد جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا عنيفًا، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في غارات جوية وقصف مدفعي، وسط اشتباكات متواصلة مع حزب الله. الجيش الإسرائيلي يستهدف مناطق مختلفة في الجنوب، وحزب الله يرد باستهداف مواقع إسرائيلية. تتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع، في ظل التوتر الإقليمي.

Read more »

رواية بطابع كلاسيكي تُحوّل كاتباً شاباً إلى نجمٍيحتفظ الكاتب السويسري نيليو بيدرمان، البالغ من العمر 22 عاماً، بذكرياتٍ غريبةٍ عن زياراته لممتلكات عائلته القديمة في طفولته. فرغم نشأته في عائلةٍ متوسطة الحال

Read more »

22 % من الأطفال يعانون السمنة... أين الخلل؟تُظهر الأرقام الحديثة أن السمنة لدى الأطفال في المملكة، تحديدًا في الفئة العمرية من سنتين إلى أربع سنوات، بلغت 22.3 %، بارتفاع ملحوظ قدره 7 نقاط مئوية. وتتصدر منطقة القصيم المعدلات بنسبة 28...

Read more »