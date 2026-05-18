أزمة مضيق هرمز تلتهم 25 مليار دولار من أرباح الشركات العالمية وتدفع الاقتصاد نحو الركود

تحليل اقتصادي يكشف عن خسائر فادحة تكبدتها كبرى الشركات العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز والتوترات الجيوسياسية، مما أدى لقفزة في أسعار الطاقة وانهيار سلاسل التوريد العالمية.

تواجه الشركات العالمية اليوم واحدة من أصعب الأزمات المالية في العصر الحديث، حيث كشف تحليل موسع أجرته وكالة رويترز عن خسائر مروعة تكبدتها المؤسسات التجارية الكبرى، والتي قدرت بنحو 25 مليار دولار كحد أدنى، مع وجود مؤشرات قوية تدل على أن هذه الفاتورة في طريقها للارتفاع بشكل متسارع ومقلق.

وتعود هذه الخسائر الجسيمة إلى التداعيات المباشرة للصراع الجيوسياسي المحتدم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وهو الصراع الذي انتقل من التوترات السياسية إلى التأثير المباشر على الشرايين الاقتصادية للعالم، وتحديداً من خلال الإغلاق الإيراني الصارم لمضيق هرمز الذي يعد أهم ممر مائي لقطاع الطاقة العالمي.

وقد أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن شركات مدرجة في الأسواق المالية في أمريكا وأوروبا وآسيا نظرة قاتمة تعكس مدى عمق الهزات الارتدادية لهذا الصراع، حيث وجدت قطاعات الأعمال نفسها في مواجهة عاصفة من ارتفاع أسعار الطاقة وتصدع سلاسل التوريد وانقطاع طرق التجارة البحرية الحيوية، مما أجبر ما لا يقل عن 279 شركة عالمية على اتخاذ إجراءات دفاعية حادة لتقليل الأثر المالي، شملت رفع أسعار المنتجات وخفض معدلات الإنتاج وتعليق توزيعات الأرباح أو برامج إعادة شراء الأسهم، وصولاً إلى فرض إجازات إجبارية غير مدفوعة للموظفين وطلب حزم إنقاذ حكومية طارئة.

وفي هذا السياق، تبرز شهادات القادة التنفيذيين للشركات العالمية لتعكس حجم الكارثة، حيث وصف مارك بيتزر، الرئيس التنفيذي لشركة ويرلبول الأمريكية المتخصصة في الأجهزة المنزلية، مستوى التراجع الحالي في القطاع الصناعي بأنه يماثل أو يتجاوز ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية الشهيرة في عام 2008، وهو ما دفع شركته لخفض توقعات أرباحها السنوية إلى النصف. ولا تقتصر المعاناة على شركة واحدة، بل تمتد لتشمل عمالقة الصناعة مثل مجموعة تويوتا اليابانية التي حذرت من أضرار مالية تقدر بنحو 4.3 مليار دولار، وشركة بروكتير آند غامبل التي توقعت تراجعاً في صافي أرباحها بقيمة مليار دولار.

وقد تسبب الحصار على مضيق هرمز في دفع أسعار النفط الخام لتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، بزيادة فاقت 50 في المائة عما كانت عليه قبل الحرب، وهو ما أدى بدوره إلى قفزة جنونية في تكاليف الشحن البحري ونقص حاد في المواد الخام الأساسية مثل الأسمدة الزراعية والغازات الصناعية كالهيليوم والألمنيوم والبولي إيثيلين. وقد كانت الشركات في المملكة المتحدة وأوروبا الأكثر تضرراً نظراً لارتفاع تكاليف الطاقة المسبق لديهم، بينما تأثرت الشركات الآسيوية بشدة بسبب اعتمادها الكلي على النفط القادم من الشرق الأوسط.

وعلى صعيد القطاعات الخدمية والاستهلاكية، كانت شركات الطيران هي الأكثر تضرراً على الإطلاق، حيث استحوذت على حصة الأسد من الخسائر بنحو 15 مليار دولار نتيجة التضاعف المفاجئ في أسعار وقود الطائرات. كما لم تسلم قطاعات الوجبات السريعة من هذه الأزمة، حيث أعلنت شركة ماكدونالدز أن اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار البنزين أدت إلى تضخم تكاليف التشغيل طويلة الأجل وأثرت بشكل مباشر على القوة الشرائية للمستهلكين من ذوي الدخل المنخفض.

وفي الوقت نفسه، أعلنت نحو 40 شركة في مجالات الكيماويات والصناعات الثقيلة عن اضطرارها لرفع أسعار منتجاتها قريباً بسبب انكشافها المباشر على إمدادات البتروكيماويات في المنطقة. وتؤكد هذه المعطيات أن الاقتصاد العالمي يدخل في حلقة مفرغة من التضخم المتزايد وضعف القدرة التسعيرية للشركات، مما يهدد هوامش الأرباح الإجمالية في الربع الثاني وما يليه.

وفي أوروبا، تتوقع شركة كونتيننتال الألمانية لخسائر لا تقل عن 100 مليون يورو بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام، مما يضع المجتمع الدولي أمام واقع اقتصادي مرير في ظل غياب أي أفق للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي هذا النزاع ويفتح الممرات المائية أمام التجارة العالمية مرة أخرى، ليعيد الاستقرار إلى الأسواق التي أنهكتها الجائحة والحروب المتتالية





