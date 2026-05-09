أزمة مضيق هرمز: 20 ألف بحار عالقون في الخليج العربي، إمدادات غذائية وطبية تنفد، وتصاعدت المواجهة العسكرية بين واشنطن وإيران

تحول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إلى ما يشكل «سجناً بحرياً مفتوحاً» يحتجز آلاف البحارة العالقين على متن سفن الشحن، وناقلات النفط، وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار إغلاق المضيق منذ أسابيع. ووفقاً لتقرير نشرته «وول ستريت جورنال»، فإن نحو 20 ألف بحار ما زالوا عالقين داخل الخليج العربي، فيما بدأت الإمدادات الغذائية والطبية بالنفاد على عدد من السفن، بينما يعيش البحارة تحت تهديد الطائرات المسيرة، والصواريخ، والألغام البحرية.

تحول مضيق هرمز ، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إلى ما يشبه «سجناً بحرياً مفتوحاً» يحتجز آلاف البحارة العالقين على متن سفن الشحن، وناقلات النفط، وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة و إيران ، واستمرار إغلاق المضيق منذ أسابيع.

ووفقاً لتقرير نشرته «وول ستريت جورنال»، فإن نحو 20 ألف بحار ما زالوا عالقين داخل الخليج العربي، فيما بدأت الإمدادات الغذائية والطبية بالنفاد على عدد من السفن، بينما يعيش البحارة تحت تهديد الطائرات المسيرة، والصواريخ، والألغام البحرية. ويقول بحارة إنهم باتوا يقضون أيامهم في ترقب التعليمات العسكرية، والتحذيرات المتكررة عبر أجهزة اللاسلكي، في وقت أصبحت فيه العودة إلى الموانئ، أو محاولة العبور عبر المضيق محفوفة بالمخاطر





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مضيق هرمز أزمة بحرية الولايات المتحدة إيران التصعيد العسكري إغلاق المضيق الخسائر المالية التأمين الخوف من الطائرات المسيرة التعذيب النفسي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20 مفقوداً جراء ثوران بركان في شرق إندونيسيافُقد 20 شخصاً، من بينهم تسعة من سنغافورة، الجمعة، على أثر ثوران بركان جبل دوكونو في جزيرة هالماهيرا في شرق إندونيسيا.

Read more »

إندونيسيا.. فقدان 20 متسلقا إثر ثوران بركان دوكونو (فيديو)فقد 20 شخصا 9 اليوم الجمعة بعد ثوران بركان دوكونو في جزيرة هالماهيرا الشرقية الإندونيسية حيث تصاعدت سحابة من الدخان إلى ارتفاع 10 كم.

Read more »

تصعيد دموي جنوب لبنان.. 20 قتيلاً و25 جريحاً في أكثر من 60 غارة إسرائيلية متفرقةسبق الذكية - منصة الأخبار السعودية الأولى المدعومة بالذكاء الاصطناعي

Read more »

أجواء مطرية تزين غابة رغدان في الباحة وتستمر حالة مطرية على عدة مناطق في المملكةفي خبر باللغة العربية، يتم سرد الأجواء المطرية في غابة رغدان في الباحة، مع حالة مطرية على عدة مناطق في المملكة، وتوقعات هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض. كما توقع التقرير حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

Read more »

إغلاق هرمز يهوي بواردات النفط الصينية إلى أدنى مستوى في 4 أعوامتراجعت واردات الصين من الطاقة بشكل حاد في أبريل، بعدما تسبب التوقف شبه الكامل للشحنات عبر مضيق هرمز في تعطيل أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي. انخفضت شحنات النفط الخام بنحو 20% على أساس سنوي إلى 38.47 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022، بينما تراجعت واردات الغاز بنحو 13% إلى 8.

Read more »

Why is Iran delaying its response to the new American deal? Experts believe that Iran has delayed its response to the new American deal which may hinder direct negotiations between the two sides. The New York Times reports that Washington was waiting for Iran's response to the memorandum of understanding, adding that the American proposal included easing of sanctions for a halt in uranium enrichment and the reopening of commercial routes through the Strait of Hormuz.The American offer included a memorandum of understanding consisting of 14 points outlining the conditions for negotiations to end the war. This memorandum would lead to the opening of the Strait of Hormuz, cutting back Iran's nuclear program, and lifting of American sanctions. However, Iran still opposes any transportation of enriched uranium to the United States. In addition, there is a negotiation on the duration of uranium enrichment cessation, as Iran proposed a five-year temporary halt, while the United States preferred a duration up to 20 years.

Read more »