أزمات التأشيرات تلاحق إيران في مونديال 2026 وطموحات نيوزيلندا وإنجاز تاريخي لسينر

تقرير مفصل يتناول معوقات سفر المنتخب الإيراني إلى كأس العالم 2026، وتفاصيل قائمة منتخب نيوزيلندا التاريخية، بالإضافة إلى تحطيم يانيك سينر للرقم القياسي لنوفاك ديوكوفيتش في التنس.

تواجه كرة القدم الإيرانية تحديات إدارية ودبلوماسية معقدة مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم 2026 ، حيث كشف مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن أزمة حقيقية تتعلق بتأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد تاج في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية أن المنتخب الوطني لم يحصل حتى هذه اللحظة على أي تأشيرات تسمح له بالسفر والمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير. وأشار رئيس الاتحاد إلى أن هناك اجتماعات حاسمة مرتقبة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للحصول على ضمانات واضحة تنهي هذا الملف العالق، مؤكداً أن الجانب الآخر لم يقدم أي كشوفات توضح من هم الأشخاص الذين حصلوا على التأشيرات إن وجدوا.

وفي محاولة لتسهيل الإجراءات الروتينية، يسعى الاتحاد الإيراني لتنسيق عملية أخذ البصمات للاعبين في مدينة أنطاليا التركية بدلاً من العاصمة أنقرة، وذلك لتقليل عناء السفر وتوفير بيئة أكثر راحة للاعبين قبل خوض غمار البطولة. وبالرغم من هذه العقبات، لا يزال الحماس يسيطر على الشارع الرياضي الإيراني، خاصة بعد إقامة حفل توديع رسمي للمنتخب الذي يتطلع لمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجليس يوم 15 يونيو، ضمن مجموعة نارية تضم أيضاً منتخبي بلجيكا ومصر، مما يجعل من حل أزمة التأشيرات ضرورة قصوى لضمان عدم ضياع فرصة المشاركة في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

على الجانب الآخر، تعيش نيوزيلندا حالة من الفرح والترقب بعد الإعلان عن قائمة المنتخب المشارك في مونديال 2026، والتي كشف عنها المدرب دارين بازيلي. وتكتسب هذه المشاركة أهمية تاريخية كبرى كونها تأتي بعد غياب دام 16 عاماً عن النهائيات العالمية. وتبرز في القائمة أسماء وازنة مثل القائد كريس وود والمدافع تومي سميث، وهما اللاعبان الوحيدان اللذان سيشاركان في نسختين مختلفتين من كأس العالم، مما يمنح الفريق خبرة ميدانية لا تقدر بثمن.

وقد أوضح بازيلي أن اختيار القائمة المكونة من 26 لاعباً جاء بعد عملية مراقبة دقيقة شملت نحو 50 لاعباً حول العالم على مدار ثلاث سنوات، بهدف تحقيق توازن مثالي بين الموهبة والخبرة والقدرة البدنية. وأكد المدرب أن نصف لاعبي القائمة يمتلكون خبرة دولية تتجاوز 25 مباراة، وهو ما يعكس رغبة نيوزيلندا في تقديم أداء مشرف يرفع اسم بلادهم عالياً في أمريكا الشمالية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب النيوزيلندي، وهو الممثل الوحيد لمنطقة أوقيانوسيا، مواجهات صعبة في المجموعة السابعة ضد كل من إيران ومصر وبلجيكا، حيث يعول الفريق على الهداف التاريخي كريس وود لقيادة الهجوم وتحقيق مفاجآت كروية تعيد إحياء أمجاد الكرة النيوزيلندية على الساحة الدولية. وفي عالم التنس، يواصل النجم الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً، كتابة التاريخ في دورة روما لكرة المضرب، حيث نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوز مستحق ومقنع على الروسي أندري روبليف بنتيجة مجموعتين دون رد 6-2 و6-4.

ولم يكتفِ سينر بالفوز فحسب، بل استطاع تحطيم رقم قياسي عالمي جديد في عدد الانتصارات المتتالية ضمن دورات ماسترز الألف نقطة، حيث رفع رصيده إلى 32 انتصاراً توالياً، ليتجاوز بذلك الرقم الذي كان مسجلاً باسم الأسطورة الصربي نوفاك ديوكوفيتش منذ عام 2011. هذا الإنجاز يعكس القوة الذهنية والفنية التي يتمتع بها اللاعب الإيطالي في الوقت الحالي، ويؤكد هيمنته على الملاعب الترابية.

وفي سياق رياضي آخر، شهدت الملاعب السعودية تحضيرات مكثفة، حيث شدد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب نادي ضمك، على أهمية المباراة القادمة أمام الفيحاء في صراع البقاء بالدوري، بينما أكد الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، تطلع فريقه لختام الموسم بشكل إيجابي أمام الخلود. إن هذه التطورات الرياضية المتسارعة، سواء في كرة القدم العالمية أو التنس، تعكس حالة من التنافس الشديد والرغبة في كسر الأرقام القياسية وتحقيق الطموحات الوطنية والقارية في مختلف الرياضات





