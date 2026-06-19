أزمة دبلوماسية بين روما وواشنطن إثر سجال علني بين ميلوني وترامب حول لقائهما الأخير، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل عن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، في 3 يناير 2020 بالعاصمة العراقية بغداد.

أزمة دبلوماسية بين روما وواشنطن إثر سجال علني بين ميلوني وترامب حول لقائهما الأخير، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل عن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري ال إيران ي الجنرال قاسم سليماني، في 3 يناير 2020 بالعاصمة العراقية بغداد، وأكد ترامب أن حكومة بنيامين نتنياهو قد تتخذ خطوات لتقويض جهود تثبيت اتفاق التهدئة والتفاهم المبرم بين الولايات المتحدة و إيران ، واتهامات ترامب ل إيران بإفشال الاجتماع الفني في سويسرا حول مفاوضات إنهاء النزاع، وقال إن طهران كانت في موقف يائس، وليس واشنطن، وانتقد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ، معتبرا أنها لا تخدم الولايات المتحدة ولا إيطاليا ولا التحالف الغربي.

أزمة دبلوماسية بين روما وواشنطن إثر سجال علني بين ميلوني وترامب حول لقائهما الأخير، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل عن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، في 3 يناير 2020 بالعاصمة العراقية بغداد، وأكد ترامب أن حكومة بنيامين نتنياهو قد تتخذ خطوات لتقويض جهود تثبيت اتفاق التهدئة والتفاهم المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، واتهامات ترامب لإيران بإفشال الاجتماع الفني في سويسرا حول مفاوضات إنهاء النزاع، وقال إن طهران كانت في موقف يائس، وليس واشنطن، وانتقد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، معتبرا أنها لا تخدم الولايات المتحدة ولا إيطاليا ولا التحالف الغربي





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دونالد ترامب جورجا ميلوني إيران بنيامين نتنياهو حرب مع إيران

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