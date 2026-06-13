أريانا غراندي تندد باستخدام أغنيتها في فيديو هجرة البيت الأبيض وتطالب بحذفها

المغنية أريانا غراندي تعارض استعمال أغنيتها "Bye" في فيديو ترويجي للبيت الأبيض حول سياسات الهجرة، وتستدعي حذف الأغنية من دون تصريح، وسط جدل واسع حول سياسات الهجرة والإعلام السياسي.

ظل مقطع الفيديو المتداول على منصة تيك توك ، والذي يروج لسياسات الإدارة الأمريكية في مجال الهجرة ، متاحاً للمشاهدة ولكن بدون أي صوت مصاحب. هذا الفيديو، الذي استخدم أحد أغاني أريانا غراندي الشهيرة "Bye" الصادرة في عام 2024، يدفّق مشاهد لأعوان فيدراليات يعتقلون مهاجرين غير شرعيين ويقيدونهم بالأصفاد، مرفقاً ذلك بتعليق نصّي يمدح الرئيس السابق دونالد ترامب على أنه وضع حدوداً أمنية غير مسبوقة.

على الرغم من أن الفيديو قد أُزيل صوته في محاولة لتقليل الجدل، إلا أنه ما زال يثير استنكاراً واسعاً بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا الاستخدام غير المصرّح به لأعمال فنية دون موافقة المبدعين. ردّت أريانا غراندي، المغنية والحاصلة على جائزة غرامي، بحركة صريحة على حسابها الرسمي في فيسبوك، معلنةً رفضها التام لاستخدام موسيقاها في هذا المحتوى، ومُظهرةً استنكارها الشديد للرسالة التي يحملها الفيديو.

صرّح المتحدث باسم غراندي، أبيغيل جاكسون، بأن "الأفعال الوحشية وغير الإنسانية الحقيقية هي الجرائم التي يرتكبها بعض المهاجرين غير الشرعيين بحق مواطنين أمريكيين"، وهو ما يُظهر تبايناً واضحاً بين الخطاب الإداري والوقائع الإنسانية التي تُعاني منها الأسر المتضررة من سياسات الهجرة القاسية. أضافت غراندي في تعليقاتٍ مكتوبة على الفيديو: "من فضلكم، لا تستخدموا موسيقاي إطلاقاً في ما يتصل بهذا الهراء الوحشي وغير الإنساني والبشع"، مشيرةً إلى أن فريقها القانوني سيعمل على إيقاف انتشار الأغنية وإزالتها من جميع المنصات في أسرع وقت ممكن.

تفاقم الجدل عندما قام فريق التواصل الاجتماعي للبيت الأبيض بحذف جميع تعليقات غراندي من الفيديو، في خطوة اعتُبرت من قبل المتابعين محاولة لتقليل الضغوط الإعلامية. ومع ذلك، نجحت غراندي في نشر عدة لقطات شاشة لتوثيق محاولتها إلغاء التعليقات، مما أدى إلى توسيع دائرة النقاش وإضافة طبقة من السخرية على استراتيجية الإدارة في إدارة الأزمات عبر وسائل التواصل.

أدت هذه الأحداث إلى امتلاء خانات التعليقات بشكاوى وانتقادات موجهة للبيت الأبيض، حيث استنكر المستخدمون الظلم الذي تعرض له الفنانة واعتبروا هذا الفعل مثالاً على التلاعب الإعلامي لتحقيق أجندات سياسية. في خضم هذه الصراعات، أظهرت غراندي مواقفها السابقة ضد عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، متسائلةً عبر حساباتها الاجتماعية عما إذا كانت حياة من صوتوا له قد تحسّنت بعد عودته إلى الحكم، وهو ما يضيف بُعداً شخصياً إلى هذا النزاع السياسي المتصاعد





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