أرسنال يحاول تجاوز خيبة خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا

حاول أرسنال تجاوز خيبة خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك من خلال الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أحرزه للمرة الأولى منذ عام 2004.

حاول أرسنال تجاوز خيبة خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا بالاحتفال مع جماهيره بلقب ال دوري الإنجليزي الممتاز ، الذي أحرزه للمرة الأولى منذ عام 2004. وانطلق موكب الحافلة المكشوفة للفريق في شوارع شمال لندن وسط حضور جماهيري كبير، بعد أقل من 24 ساعة على خسارته أماميأمل في الجمع بين لقبي الدوري الإنجليزي و دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر النهائي القاري بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل.

وقال أرتيتا إن الفريق يجب أن يحول ألم خسارة النهائي إلى دافع لتحقيق المزيد من النجاحات، مؤكدا أن النادي سيعمل على اتخاذ قرارات مهمة خلال الصيف من أجل الارتقاء إلى مستوى أعلى في الموسم المقبل. أن الفريق يشعر بالفخر بما حققه هذا الموسم، مشيرا إلى أن خسارة نهائي دوري الأبطال ستكون حافزا لمواصلة التطور والسعي إلى المزيد من الألقاب في المستقبل.

وانطلق موكب الحافلة المكشوفة للفريق في شوارع شمال لندن وسط حضور جماهيري كبير، بعد أقل من 24 ساعة على خسارته أماميأمل في الجمع بين لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر النهائي القاري بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أرسنال دوري أبطال أوروبا دوري الإنجليزي الممتاز لندن نادي أرسنال

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'لي تشيانغ' رئيسا جديدا للوزراء في الصين.. كُلف بهذه المهمة - عربي21الرئيس الصيني رشح لي للمنصب حيث شغل منصب مدير مكتبه بين عامي 2004 و2007..

Read more »

أرسنال يواصل الضغط على مان سيتي بالفوز على نيوكاسلواصل أرسنال ضغطه على مانشستر سيتي المتصدر وأنعش آماله في الظفر بلقبه الأول منذ 2004 عندما عاد بفوز ثمين من أرض مضيفه نيوكاسل بثنائية نظيفة الأحد على ملعب 'ساينت جيمس بارك' امام 50267 متفرجا في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

Read more »

«البريميرليغ»: أرسنال يسحق تشيلسي بخماسية وينفرد بالصدارةانفرد أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وأنعش آماله في حصد اللقب لأول مرة منذ 2004 بالفوز 5-صفر على جاره تشيلسي في مباراة قمة الثلاثاء.

Read more »

مارلون براندو: وحش التمثيل الذي رحل قبل عشرين عاماًرحل براندو عن عمر ناهز الثمانين، في عام 2004، بعد مسيرة غيّرت فن التمثيل إلى الأبد

Read more »

الكشف عن سبب وفاة أسطورة نادي بورتو جورجي كوستاتتويج كوستا بدوري الأبطال مع بورتو في 2004

Read more »

إسرائيل تعلن مقتل عنصر بـ«حماس» مسؤول عن تفجير حافلتين عام 2004أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل عنصر بارز في حركة «حماس»، كان قد أدين بتدبير تفجيرين لحافلتين عام 2004، أسفرا عن مقتل 16 مدنياً.

Read more »