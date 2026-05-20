أرسنال يعود للقمة بعد 22 سنة من الانتظار والآلام

نادي أرسنال الإنجليزي ينهي واحدة من أطول فترات انتظار في التاريخ الحديث للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عاماً كاملاً، في رحلة شملت 165 لاعباً وأربعة مدربين وخمس مرات في المركز الثاني.

أنهى نادي أرسنال أخيراً واحدة من أطول فترات الانتظار في تاريخه الحديث، بعدما تُوّج بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز عقب 22 عاماً من الغياب عن القمة، في رحلة مرّ خلالها 165 لاعباً، وأربعة مدربين، وملعبان مختلفان، و984 يوماً في صدارة جدول الترتيب، وخمس نهايات مؤلمة في المركز الثاني.

هذا الإنجاز يمثل عودة تاريخية للنادي اللندني بعد فترة طويلة من المحاولات المتكررة والاقتراب دون الوصول للهدف النهائي. ووفقاً لشبكة The Athletic، فإن كثيرين لم يكونوا يتوقعون أن يظل آرسنال بعيداً عن لقب الدوري حتى منتصف العقد الثالث من القرن الحالي، بعد موسمه التاريخي 2003 ـ 2004 المعروف بفريق اللا يقهرون، عندما فاز الفريق بالدوري دون أي خسارة.

رغم أن آرسنال حافظ خلال تلك السنوات على حضوره التنافسي، وحقق خمسة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، فإن لقب الدوري بقي غائباً حتى هذا الموسم، الذي شهد تتويج النادي بلقبه الرابع عشر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. ورغم شعور جماهير آرسنال بأن فترة الانتظار كانت أبدية، فإنها تاريخياً لا تُعد من أطول فترات الغياب عن اللقب في الكرة الإنجليزية.

فقبل بداية هذا الموسم، كانت 18 من أصل 23 نادياً سبق لها الفوز بالدوري الإنجليزي تعيش فترات انتظار أطول من فترة آرسنال لاستعادة اللقب. لكن ما جعل انتظار آرسنال مختلفاً هو طبيعة النادي نفسه. فالفريق لم يتحول إلى نادٍ هامشي أو يختفي من المنافسة، بل ظل قريباً من القمة لفترات طويلة، ما جعل الألم يتكرر بصورة مستمرة في كل موسم جديد.

خلال هذه الرحلة الطويلة والمؤلمة، تعاقب على تمثيل الفريق 165 لاعباً، بدءاً من الجيل التاريخي الذي ضم تييري هنري، وباتريك فييرا، وروبرت بيريس، ودينيس بيركامب، وصولاً إلى الجيل الحالي بقيادة بوكايو ساكا وديكلان رايس ومارتن أوديغارد. كما مرّ على تدريب الفريق أربعة مدربين، بداية بالفرنسي آرسين فينغر الذي قضى سنوات طويلة مع النادي، ثم الإسباني أوناي إيمري، وبعده السويدي فريدي ليونغبرغ بصورة مؤقتة، وصولاً إلى الإسباني ميكيل أرتيتا الذي نجح أخيراً في إعادة النادي إلى القمة والتتويج.

وعاش آرسنال أيضاً خلال تلك الفترة واحدة من أكبر التحولات في تاريخه، عندما غادر ملعب هايبري التاريخي وانتقل إلى ملعب الإمارات عام 2006، وهي خطوة منحت النادي قوة تجارية واقتصادية أكبر، لكنها تزامنت مع سنوات صعبة مالياً وفنياً مقارنة بصعود القوى المالية الجديدة في الدوري الإنجليزي والمنافسة الشرسة. أمضى آرسنال 984 يوماً متصدراً لجدول ترتيب الدوري خلال سنوات الانتظار، وهو رقم يعكس حجم الفرص الضائعة والسباقات التي انهارت في اللحظات الأخيرة، خصوصاً خلال المواسم الأخيرة أمام مانشستر سيتي الذي كان يسيطر على الدوري الإنجليزي في السنوات الماضية.

وكانت الوصافة جزءاً قاسياً من القصة، بعدما أنهى الفريق الدوري في المركز الثاني خمس مرات خلال فترة الجفاف، بينها ثلاث مرات متتالية قبل التتويج الحالي، ما رسّخ لدى كثيرين صورة آرسنال بوصفه فريقاً يقترب كثيراً لكنه لا يصل إلى الهدف. لكن هذا الموسم حمل تحولاً مختلفاً وإيجابياً للغاية. الفريق لم يكتفِ بالمنافسة في هذا الموسم، بل نجح أخيراً في تجاوز الضغط النفسي وثقل السنوات الماضية، ليُنهي واحدة من أكثر القصص الطويلة إثارة في الكرة الإنجليزية الحديثة بشكل نهائي.

وبهذا التتويج التاريخي، لم يستعد آرسنال لقب الدوري فقط، بل استعاد أيضاً شعور النادي الكبير القادر على إنهاء المواسم في القمة، لا الاكتفاء بلعب دور المنافس الجميل أو الوصيف الدائم. وحقق ميكيل أرتيتا بهذا اللقب إنجازاً شخصياً كبيراً أيضاً، حيث أصبح المدرب الإسباني الذي نجح في إنهاء معاناة النادي وإعادته للمسار الصحيح. بالتزامن مع هذا الإنجاز التاريخي، شهدت أسعار تذاكر حضور مراسم التتويج ارتفاعات خيالية وغير مسبوقة.

وصلت أسعار التذاكر التي طرحتها جماهير آرسنال الراغبة في حضور المراسم إلى أرقام فلكية عبر منصات إعادة البيع. طُرحت بعض التذاكر بمبالغ بلغت 45 ألف جنيه إسترليني ما يعادل حوالي 60 ألف و296 دولاراً أمريكياً، فيما تجاوزت بعض الباقات الخاصة والمميزة حاجز 72 ألف جنيه إسترليني أي ما يقارب 96 ألفاً و474 دولاراً.

ووفقاً لشبكة The Athletic، فإن أرخص التذاكر المتاحة حالياً عبر مواقع إعادة البيع تبلغ نحو 3 آلاف جنيه إسترليني، بينما تراوحت غالبية الأسعار بين 10 آلاف و20 ألف جنيه إسترليني. هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يعكس الطلب الهائل والكبير من جماهير آرسنال الراغبة في حضور لحظة تاريخية برفع الفريق لكأس الدوري للمرة الأولى منذ 22 عاماً طويلة





