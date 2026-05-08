أردوغان: الصناعات الدفاعية التركية تحظى بإقبال عالمي وتتفوق على المستوى الإقليمي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت اليوم منظومة تحظى بإقبال وثقة وتفضيل على مستوى العالم، مشيرا إلى أن بلاده انضمت إلى الدول التي يسطع نجمها في مجال صناعات الدفاع والطيران والفضاء. جاء ذلك خلال زيارته لمعرض ساها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، المقام في إسطنبول، حيث هنأ المؤسسات والشركات والجهات الراعية التي ساهمت في تنظيم المعرض، الذي شارك فيه أكثر من 1700 شركة من 120 دولة.

جاء ذلك خلال زيارته لمعرض ساها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، المقام في إسطنبول، حيث هنأ المؤسسات والشركات والجهات الراعية التي ساهمت في تنظيم المعرض، الذي شارك فيه أكثر من 1700 شركة من 120 دولة. وقال أردوغان إن المعرض يضم أكثر من 1300 شركة عضو، ويشارك فيه بفعالية 30 جامعة، مشيدا بدور رئاسة الصناعات الدفاعية التي تضمن عمل أكثر من 4500 شركة في هذا القطاع بتناغم وتنسيق.

وأضاف الرئيس التركي أن المعرض شهد توقيع 182 اتفاقا بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار صفقات تصدير، مشيرا إلى أن المنتجات التي عرضت لأول مرة خلال المعرض، والتي بلغ عددها 203 منتجا، كانت ردا على المشككين بقدرات تركيا على التصنيع. كما أشار إلى أن المعرض شهد مشاركة 192 وفدا رسميا و108 وفود شراء للتواصل المباشر مع القطاع.

وأوضح أردوغان أن تركيا وضعت اسمها بكل فخر بين الدول التي يسطع نجمها في مجالات الدفاع والطيران والفضاء، مؤكدا أن مسار تركيا بلا إرهاب هو اسم لرؤية كبرى تهدف إلى بناء مستقبل يسوده السلام عبر تعزيز الجبهات الداخلية لتركيا والدول المجاورة. وقال إن المنتجات التي صنعتها تركيا وطورتها واختُبرت بنجاح في ساحات القتال كانت ردا على المشككين بقدراتها على التصنيع.

