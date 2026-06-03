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أردوغان: علّمنا الحرب الروسية الأوكرانية وإغلاق مضيق هرمز أن تأمين الطاقة ليس مجرد مسألة تنموية بل سيادة وأمن قومي

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أردوغان: علّمنا الحرب الروسية الأوكرانية وإغلاق مضيق هرمز أن تأمين الطاقة ليس مجرد مسألة تنموية بل سيادة وأمن قومي
أردوغانالحرب الروسية الأوكرانيةإغلاق مضيق هرمز
📆6/3/2026 12:18 PM
📰aa_arabic
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحرب الروسية الأوكرانية وإغلاق مضيق هرمز علّمنا أن تأمين الطاقة ليس مجرد مسألة تنموية بل هي سيادة وأمن قومي. وأضاف أن المستشفى في جبل عامل بلبنان هو واجب إنساني لا يُثنيه الغارات الإسرائيلية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحرب الروسية الأوكرانية و إغلاق مضيق هرمز علّمنا أن تأمين الطاقة ليس مجرد مسألة تنموية بل هي سيادة وأمن قومي .

وأضاف أن المستشفى في جبل عامل بلبنان هو واجب إنساني لا يُثنيه الغارات الإسرائيلية. وتعرض المستشفى لضربات إسرائيلية استهدفت محيطه في جنوبي لبنان، مما أسفر عن 4 قتلى و127 جريحا، بينهم 39 من الطاقم الطبي والإداري. وأشار أردوغان إلى أن هذه الهجمات تؤكد أن تأمين الطاقة ليس مجرد مسألة اقتصادية بل هي أيضاً مسألة أمنية. وطالب أردوغان السلطات الإسرائيلية بالتوقف عن هجماتها على لبنان، مؤكداً أن هذه الهجمات لا تخدم أي مصالح إسرائيلية.

وأضاف أن لبنان هو دولة محمية وتعاني من صعوبات في تأمين حاجتها من الطاقة، وبالتالي لا يمكن أن تكون هجمات إسرائيلية على لبنان هي الحل لهذه المشكلة. وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعم لبنان في تأمين حاجته من الطاقة، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي من خلال توفير الطاقة من خلال خط أنابيب بستانا. وأشار أردوغان إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تأمين حاجة لبنان من الطاقة، وستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان.

وأكد أردوغان أن تركيا ستستمر في دعم لبنان في جميع المجالات، بما في ذلك تأمين حاجته من الطاقة، وستواصل العمل مع لبنان لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. وطالب أردوغان السلطات الإسرائيلية بالتوقف عن هجماتها على لبنان، مؤكداً أن هذه الهجمات لا تخدم أي مصالح إسرائيلية. وأضاف أن لبنان هو دولة محمية وتعاني من صعوبات في تأمين حاجتها من الطاقة، وبالتالي لا يمكن أن تكون هجمات إسرائيلية على لبنان هي الحل لهذه المشكلة.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعم لبنان في تأمين حاجته من الطاقة، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي من خلال توفير الطاقة من خلال خط أنابيب بستانا. وأشار أردوغان إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تأمين حاجة لبنان من الطاقة، وستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان. وأكد أردوغان أن تركيا ستستمر في دعم لبنان في جميع المجالات، بما في ذلك تأمين حاجته من الطاقة، وستواصل العمل مع لبنان لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وتعرض المستشفى لضربات إسرائيلية استهدفت محيطه في جنوبي لبنان، مما أسفر عن 4 قتلى و127 جريحا، بينهم 39 من الطاقم الطبي والإداري. وأشار أردوغان إلى أن هذه الهجمات تؤكد أن تأمين الطاقة ليس مجرد مسألة اقتصادية بل هي أيضاً مسألة أمنية. وأكد أردوغان أن تركيا ستستمر في دعم لبنان في جميع المجالات، بما في ذلك تأمين حاجته من الطاقة، وستواصل العمل مع لبنان لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد

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أردوغان الحرب الروسية الأوكرانية إغلاق مضيق هرمز تأمين الطاقة سيادة وأمن قومي

 

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