أردوغان: آليات حقوق الإنسان والأمن العالمي عاجزة أمام أخطر الانتهاكات.. غزة تكشف تواطؤ النظام العالمي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتقد بشدة الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأمن العالمي، واصفاً إياها بالعاجزة وغير المكترثة أمام أخطر الانتهاكات، ومشيراً إلى أن ما يجري في غزة يكشف بوضوح ما يسمح به النظام العالمي الحالي ويتجاهله ويحميه.

في كلمة افتتاحه الرسمي ل منتدى أنطاليا الدبلوماسي في نسخته الخامسة، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات لاذعة للآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان و الأمن العالمي ، واصفاً إياها بأنها تبدو عاجزة بل وأحياناً غير مكترثة أمام أخطر الانتهاكات.

وأكد أردوغان أن الاكتفاء بقراءة ما يجري في قطاع غزة باعتباره مجرد مأساة إنسانية هو قصور كبير، مشيراً إلى أن ما يحدث في القطاع يكشف بوضوح تام ما يسمح به النظام القائم الحالي ويتجاهله ومن يقوم بحمايته. جاءت كلمة الرئيس أردوغان في ظل مشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية، مما منح تصريحاته وزناً كبيراً وألقى الضوء على مدى عمق الأزمة التي يواجهها النظام العالمي.

وشدد الرئيس التركي على أن أزمة النظام العالمي هي أزمة أخلاقية ووجودية في المقام الأول، وأن إدراك حجم هذه الأزمة لا يتطلب سوى النظر إلى ما حدث في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023. وأضاف أردوغان أن من الأهمية بمكان أن تتحرك الأطراف المعنية باتجاه تبني نهج توافقي، مع ضرورة الاستعداد والتأهب لمواجهة أي محاولات تقويض من قبل إسرائيل لمسار المفاوضات.

وتابع الرئيس التركي بأن تفسير الاضطرابات التي يشهدها النظام الدولي اليوم من منظور تغيير موازين القوى وحده، يبتعد بنا عن جوهر المسألة الحقيقية. وأقر بأن توزيع القوة يتغير بالفعل، وأن فاعلين جدد يبرزون على الساحة الدولية، وأن المنافسة تشتد وتتعمق وتصبح أكثر حدة، ولكن كل ذلك لا يغير حقيقة أننا نواجه تصدعاً أعمق وأكثر خطورة في بنية النظام الدولي. إن العالم اليوم لا يمر بأزمة قوة فحسب، بل بأزمة توجه أيضاً، ويقف العالم عند مفترق طرق بالغ الخطورة، حيث أن النظام الذي يزعم أنه قائم على القواعد، يلوذ بالصمت حين تُنتهك هذه القواعد دون أي مساءلة أو عقاب.

وفي سياق متصل، قدم الرئيس أردوغان أرقاماً صادمة حول الأوضاع الإنسانية في غزة، مشيراً إلى أن 73 ألف فلسطيني قد فقدوا حياتهم خلال العامين ونصف الماضيين جراء الهجمات الإسرائيلية، وأن أكثر من 172 ألف شخص قد أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة. وأكد أن الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة تظهر بوضوح ما يسمح به النظام القائم، وما الذي يتجاهله، ومن الذي يحميه.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشن فيه إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة 172 ألف آخرين، بالإضافة إلى تدمير هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتقديرات أممية لتكلفة إعادة الإعمار تصل إلى حوالي 70 مليار دولار. إن هذه الأرقام المفزعة، والتقاعس الدولي الملحوظ، يؤكدان على عمق الأزمة الأخلاقية والنظامية التي أشار إليها الرئيس أردوغان، ويدفعان إلى ضرورة إعادة النظر جذرياً في آليات الحماية الدولية وفعاليتها.





