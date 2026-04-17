أردوغان: النظام الدولي يتغير والعالم على أعتاب أزمة خطيرة.. وضغوط إقليمية حول قيادة حماس

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد على التغيرات الجذرية في النظام الدولي وبروز قوى جديدة، مشيراً إلى أزمة أخلاقية ووجودية تواجه العالم. وفي تطور آخر، تشير تقارير إلى ضغوط إقليمية تتعلق بهوية القيادة المستقبلية لحركة حماس، بينما تؤكد تركيا دعمها لترسيخ وقف إطلاق النار.

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، يوم الجمعة، بأن النظام الدولي يشهد تحولات عميقة، حيث تبرز قوى جديدة وتتغير موازين القوى بشكل جذري. أكد أردوغان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية ل منتدى أنطاليا الدبلوماسي في نسخته الخامسة، والذي يعقد تحت شعار 'مواجهة الغموض في رسم المستقبل'، أن قراءة الهزات التي يعيشها النظام الدولي الراهن بمجرد تغيير في موازين القوى ستؤدي إلى إغفال جوهر المشكلة.

وأضاف أن العالم يقف على أعتاب أزمة خطيرة وجدية، مشيراً إلى أن العالم يعاني من أزمة اتجاه متزامنة مع أزمة موازين القوى. وانتقد أردوغان الآليات الدولية المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان والنظام العالمي، معتبراً إياها عاجزة عن تحقيق العدالة وحماية الإنسانية. وأكد أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها النظام العالمي تكمن في أزمة أخلاقية ووجودية، تتجلى في العدالة الانتقائية، مستشهداً بما يحدث في غزة خلال العامين الماضيين كدليل صارخ على ذلك. وشدد الرئيس التركي على أن الدبلوماسية لم تعد مجرد ساحة للتفاوض حول النزاعات، بل أصبحت منصة أساسية لمناقشة ورسم ملامح المستقبل الذي ستتم فيه معالجة التحديات التي تواجه البشرية جمعاء. وفي سياق آخر، أشارت منصة 'بحدري حارديم' الإسرائيلية إلى وجود ضغوط إقليمية تمارسها عدة دول في الشرق الأوسط تتعلق بهوية الرئيس المستقبلي للمكتب السياسي لحركة حماس، في ظل تنافس بين خالد مشعل وخليل الحية على هذا المنصب. من جانبها، أكدت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة ستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم الممكن لضمان انتقال وقف إطلاق النار المؤقت الحالي إلى وقف دائم، قبل أن تتفاقم الأمور وتصبح إدارته أكثر تعقيداً وصعوبة





