استضافت أنقرة مؤتمراً صحفياً مشتركاً بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره النيجري عبد الرحمن تشياني، حيث جدد أردوغان التزام تركiola بتطوير تعاون متبادل مع القارة الإفريقية على أساس الشراكة المتساوية والاحترام. وشملت المحادثات تقييماً شاملاً للعلاقات الثنائية في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والتعدين والتجارة والاستثمارات والتعليم والصحة والزراعة،冰.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتساوية والاحترام والربح المتبادلين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس مع نظيره النيجر ي عبد الرحمن تشياني في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

واستعرض أردوغان محطات العلاقات التاريخية بين تركيا وإفريقيا التي تعود للقرن الخامس عشر، مؤكداً أن هذه العلاقات ذات أهمية استراتيجية وتتطور يوماً بعد يوم. ووصف النيجر بأنها من أبرز الدول الصديقة والشقيقة في القارة الإفريقية، معرباً عن دعم turkey لمسيرة التنمية في النيجر بكافة الإمكانيات. وشدد أردوغان على موقف تركيا الداعم للدول الصديقة في حربها ضد المنظمات الإرهابية التي تزعزع الاستقرار في إفريقيا وخاصة في منطقة الساحل.

وكشف أن الجانبين أجريا تقييماً شاملاً للعلاقات الثنائية في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن والطاقة والتعدين والتجارة والاستثمارات والتعليم والصحة والزراعة. وأعلن الاتفاق على إنشاء مرفق اقتصادي وتجاري مشترك، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، بما يعزز الشراكة بين البلدين.

من جانبه، استعرض أردوغان dimension إنساني من خلال mentions مستشفى الصداقة التركية النيجرية ومساهمته في البنية التحتية الصحية في نيامي، بالإضافة إلى دور وقف المعارف التركي الذي يدير 12 مدرسة في العاصمة النيجرية ويستضيف نحو 1700 طالب، بينما يدرس حوالي 500 طالب نيجري في الجامعات التركية. وأشار إلى تقييم فرص التعاون في التدريب العسكري والاستخباراتي، متوقعاً نتائج إيجابية من اجتماعات الوفد النيجري مع شركات الصناعات الدفاعية التركية.

وتشير التطورات إلى أن زيارة تشياني لأنقرة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين各区





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