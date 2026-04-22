أردوغان يؤكد على أهمية التضامن في الناتو ويستقبل رئيس الوزراء الهولندي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة تعزيز التضامن بين حلفاء الناتو ودعم استعداد الحلف لمواجهة الأزمات، وذلك في تصريحات قبيل قمة أنقرة. كما استقبل الرئيس أردوغان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في أنقرة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية تعزيز التضامن بين حلفاء الناتو ودعم استعداد الحلف لمواجهة التحديات والأزمات المتزايدة، وذلك في تصريحات صدرت عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية قبيل القمة المرتقبة التي ستستضيفها أنقرة في السابع والثامن من يوليو/تموز المقبل.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا تواصل جهودها الدؤوبة لتعزيز قدراتها في الصناعات الدفاعية، مع التركيز على تطوير التعاون الوثيق مع الدول الحليفة في هذا المجال الحيوي. وأضاف أن تركيا تعتبر الحفاظ على قوة الروابط عبر الأطلسي أمراً بالغ الأهمية، متوقعاً من الجانب الأوروبي في حلف الناتو تحمل مسؤولية أكبر في صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي سياق تطورات الأحداث الإقليمية، شدد الرئيس أردوغان على موقف تركيا الثابت والمؤيد للسلام والدبلوماسية في التعامل مع الأزمات، لا سيما الهجمات الأخيرة على إيران. وأوضح أن أنقرة تبذل جهوداً مكثفة لضمان التوصل إلى حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية، من خلال إعادة إحياء المفاوضات المباشرة بين الطرفين وبدء محادثات رفيعة المستوى على مستوى القادة.

وأكد الرئيس أردوغان أن حالة عدم الاستقرار السائدة في المنطقة تؤكد بشكل قاطع على ضرورة تعزيز التعاون والتضامن بين جميع حلفاء الناتو، لمواجهة التهديدات المشتركة والحفاظ على الأمن الإقليمي. كما انتقد استبعاد الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من مبادرات الاتحاد في مجال الدفاع، معتبراً أن ذلك يتعارض مع الهدف المنشود من تعزيز الأمن الجماعي. وأشار إلى أن هذا الاستبعاد قد يؤدي إلى إضعاف قدرة الناتو على الاستجابة الفعالة للتحديات الأمنية المتزايدة.

استقبل الرئيس أردوغان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في أنقرة، حيث عقد الطرفان مباحثات ثنائية مغلقة في المجمع الرئاسي. تركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، وكبير مستشاري رئيس الجمهورية للسياسة الخارجية والأمن عاكف جاغطاي قليج.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التحضيرات الجارية للقمة المرتقبة لقادة الناتو في أنقرة، والتي من المتوقع أن تشكل منصة هامة لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل الحلف وتحدياته. ومن المقرر أن تستضيف تركيا قمة قادة الناتو في العاصمة أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل، بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف، لمناقشة القضايا الاستراتيجية الملحة وتعزيز التعاون الأمني. وتعتبر هذه القمة فرصة مهمة لتركيا لتعزيز دورها القيادي في حلف الناتو، والمساهمة في صون الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم





