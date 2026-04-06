أردوغان: الحرب المستمرة تقوض السلام.. وتركيا في مأمن من تداعيات الأزمة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحرب الدائرة منذ 28 فبراير/شباط مستمرة في حصد الأرواح، وأدان تصرفات إسرائيل التي تعيق جهود السلام. وأشار إلى أن تركيا في وضع جيد من حيث إمدادات الطاقة والغذاء، بينما سلط الضوء على أهمية الاستقرار الإقليمي ودور تركيا كمركز جذب اقتصادي. وتطرق إلى الصراع في المنطقة وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها عقب اجتماع للحكومة التركية في العاصمة أنقرة، بأن الحرب الدائرة منذ 28 فبراير/شباط لا تزال تحصد الأرواح على الرغم من الجهود الدبلوماسية المبذولة. وأشار أردوغان إلى أن الحكومة ال إسرائيل ية تواصل تقويض أي محاولة تهدف إلى إنهاء الحرب ، مؤكداً على أن إسرائيل تصور نفسها كدولة تعيش على الصراع، من خلال إبقاء المسجد الأقصى مغلقًا، وفرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، واستغلال التوترات في لبنان وسوريا.

وأكد الرئيس التركي على أن تركيا قد لبّت مقتضيات الأخوة على أفضل وجه ممكن منذ بداية الحرب التي أثرت على إيران والخليج. تحدث أردوغان عن الأثر الاقتصادي للحرب، مشيرًا إلى أن الهجمات على إيران قد أدخلت الاقتصاد العالمي في واحدة من أصعب الصدمات في التاريخ الحديث، وألقى الضوء على إغلاق مضيق هرمز الذي اعتبره ليس مجرد ممر عادي، بل خطًا حيويًا تمر عبره نحو 20% من نفط العالم وجزء كبير من الغاز الطبيعي. وأوضح أن تأثير الإغلاق لا يقتصر على قطاع الطاقة فحسب، بل يمتد ليشمل مجالات أخرى مثل البتروكيماويات والأسمدة والمواد الأولية للأدوية وحتى المواد الحيوية مثل الهيليوم المستخدم في صناعة أشباه الموصلات. وقدم أمثلة على ارتفاع تكلفة الوقود الأحفوري في أوروبا خلال الشهر الماضي، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط. أكد الرئيس التركي أن تركيا في منأى عن هذه الأزمات، وأنها لا تعاني من أي مشكلات تتعلق بأمن إمدادات الطاقة أو التوريد أو التخزين. وأوضح أن تركيا لا تعتمد على واردات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، وأن نسبة صغيرة من واردات النفط والمنتجات البترولية تأتي من هذه المنطقة، وهي نسبة يمكن إدارتها بسهولة. وأشار إلى أن تركيا لا تواجه نقصًا في مدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة، وأن التدابير المتخذة تضمن عدم وجود مشكلات في أمن الإمدادات الغذائية. وسلط أردوغان الضوء على موقع تركيا الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية القوية والحديثة، والقوة العاملة الشابة والمؤهلة، ومركز إسطنبول المالي، وغيرها من المزايا التي تجعلها مرشحة لتكون مركز جذب طبيعي في المرحلة الجديدة. وأضاف أن فريقه الاقتصادي يعمل بجد على تعزيز مكانة تركيا كمركز إقليمي لإدارة الشركات متعددة الجنسيات، معربًا عن سعادته برؤية تركيا تبرز كـ “جزيرة استقرار وملاذ آمن” للمستثمرين الدوليين. في سياق آخر، أشار أردوغان إلى أهمية مسار “تركيا بلا إرهاب” الذي أطلقته بلاده لتعزيز الجبهة الداخلية وتقوية الأخوة، مؤكدًا على أن هذا المسار يهدف إلى إحباط المخططات التي تسعى إلى بناء حواجز بين الأتراك والأكراد والعرب والفرس. وتعليقًا على التطورات الإقليمية، أشار أردوغان إلى العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران منذ 28 فبراير/شباط، والذي خلف آلاف القتلى والجرحى، وتسبب في ردود فعل من إيران شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة. وأشار إلى الهجمات الإيرانية على ما يُزعم أنها مصالح أمريكية في دول عربية، والتي أدانها البعض وطالب بوقفها. وأوضح أن إيران تواجه هذا العدوان على الرغم من التقدم الذي أحرزته في المفاوضات مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتراجع فيها إسرائيل عن مسار التفاوض، مستذكرًا حرب يونيو/حزيران 2025 كسابقة





TRTArabi / 🏆 9. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

