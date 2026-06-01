أردوغان: إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مدينة إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة، في كلمة ألقاها عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة أنقرة. وأكد الرئيس أردوغان على الهوية التاريخية والدينية لمدينة إسطنبول ، موضحا أن الحكومة لن تترك هذه المدينة العزيزة تحت رحمة جهات تفتقر إلى الكفاءة.

وذكر أردوغان أن مدينة إسطنبول فتحت في 29 مايو/أيار 1453 من قبل السلطان العثماني محمد الفاتح، واعتبرها مؤرخون بداية عصر حديث. وطالب الرئيس التركي المؤسسة السياسية برمتها بالتحمل المسؤولية في مكافحة الإرهاب، وقال إن تناول مسار (تركيا بلا إرهاب) هو واجب يقع على عاتق الجميع. وذكر أردوغان أن البلاد بحاجة إلى الالتقاء على أرضية مشتركة في القضايا التي تهم 86 مليون مواطن، وطالب بالوحدة الوطنية وتشديد على أهمية الوحدة الوطنية.

كما حذر الرئيس التركي من أي محاولات لزعزعة الأمن الداخلي، وطالب بالتوقيع على المشاريع التنموية العملاقة التي تليق بمكانة إسطنبول





