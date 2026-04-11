أرتميس 2: رواد فضاء يعودون إلى الأرض بعد تجاوز الجانب المظلم للقمر

نجحت مهمة أرتميس 2 في تحقيق إنجاز تاريخي جديد، حيث تجاوزت كبسولة رواد الفضاء الجانب البعيد للقمر، محققة رقماً قياسياً في المسافة المقطوعة منذ عصر أبولو. هذه الخطوة تمهد الطريق لهبوط البشر على القطب الجنوبي للقمر وتفتح آفاقاً جديدة في استكشاف الفضاء.

توجه رواد الفضاء في مهمة أرتميس 2 بكبسولتهم نحو الأرض مساء الاثنين، بعد أن تجاوزوا الجانب البعيد للقمر، محققين بذلك إنجازاً تاريخياً جديداً.شهدت المهمة مشاهدة مناظر فريدة للجانب البعيد من القمر لم يسبق للبشر رؤيتها من قبل، بالإضافة إلى تحقيق رقم قياسي جديد في المسافة المقطوعة منذ عصر أبولو، بمشاركة ثلاثة رواد فضاء أمريكيين ورائد فضاء كندي واحد.

هذه الخطوة تمهد الطريق نحو هبوط البشر على القطب الجنوبي للقمر خلال العامين المقبلين، مما يمثل نقلة نوعية في استكشاف الفضاء.<\/p>

تجاوزت مهمة أرتميس 2 رقم 'أبولو 13' في المسافة التي بلغت 400,171 كيلومتراً في أبريل 1970، وذلك قبل بدء رحلة التحليق المكثفة حول القمر.<\/p>

وتهدف هذه المهمة إلى جمع بيانات ومعلومات قيمة، وتوفير رؤى جديدة حول طبيعة القمر وتكوينه، تمهيداً لمهمات مستقبلية أكثر طموحاً.<\/p>

ولأن القمر يدور بنفس السرعة التي يدور بها حول الأرض، فإن الجانب البعيد منه يواجه دائماً عكس اتجاه كوكبنا، مما يجعل رؤيته مباشرةً أمراً صعباً.<\/p>

لم يشهد البشر هذا الجانب من القمر إلا من خلال مهمات فضائية محددة، مما يجعل هذا الإنجاز ذروة مهمة أرتميس 2 التي تستغرق حوالي 10 أيام.<\/p>

تعتبر هذه المهمة أول رحلة تجريبية مأهولة لبرنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا، والذي يمثل بديلاً لمشروع أبولو التاريخي الذي يعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.<\/p>

إنها أول رحلة في العالم ترسل البشر إلى محيط القمر منذ أكثر من نصف قرن، مما يعزز مكانة الولايات المتحدة في مجال استكشاف الفضاء ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي في هذا المجال.<\/p>

وبحلول عام 2028، تهدف ناسا إلى التنافس مع الصين في برنامجها لاستكشاف القمر، والتحضير لوجود أمريكي طويل الأمد على سطح القمر خلال العقد المقبل.<\/p>

يتضمن ذلك بناء قاعدة قمرية دائمة، والتي ستكون بمثابة ساحة اختبار للمهام المستقبلية المحتملة إلى المريخ، وما وراءه.<\/p>

آخر مرة وطأت فيها أقدام البشر سطح القمر كانت خلال مهمة برنامج أبولو الأخيرة في عام 1972، وهو إنجاز لم تحققه حتى الآن سوى الولايات المتحدة.<\/p>

سيستخدم رواد الفضاء كاميرات احترافية لالتقاط صور تفصيلية للقمر من خلال نافذة مركبة أوريون، مما يتيح رؤية نادرة وقيمة علمية لأشعة الشمس وهي تتخلل حواف القمر.<\/p>

هذه الصور ستساهم في فهم أفضل لبيئة القمر وظروفه، وستدعم الأبحاث العلمية المتعلقة باستكشاف الفضاء وتطوير التقنيات اللازمة للمهمات المستقبلية.<\/p>

يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية أوسع لاستكشاف الفضاء، وتأكيد التزام البشرية بتوسيع آفاقها المعرفية والتقنية في هذا المجال الحيوي.<\/p>





