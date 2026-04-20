أربيلوا يدافع عن مبابي ويستشرف مستقبل ريال مدريد وسط إشادات فيغو بأوليسيه

ألفارو أربيلوا يدافع عن أداء كيليان مبابي رغم خروج ريال مدريد من دوري الأبطال، بينما يرشح لويس فيغو النجم مايكل أوليسيه للمنافسة على الكرة الذهبية.

خرج ألفارو أربيلوا مدرب نادي ريال مدريد عن صمته ليدافع بقوة عن مهاجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي ، وذلك عقب سيل من الانتقادات اللاذعة التي طالت اللاعب مؤخراً بسبب ضعف مساهمته الدفاعية، خاصة في المواجهة الحاسمة التي جمعت الملكي بنادي بايرن ميونيخ ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

وعلى الرغم من خروج الفريق من البطولة القارية بعد هزيمتين متتاليتين في الذهاب والإياب، إلا أن أربيلوا أكد خلال مؤتمر صحفي رسمي أن مبابي كان في قمة مستواه الفني والبدني، مشيراً إلى أنه سجل هدفاً في كل مباراة وشكل خطراً مستمراً على دفاعات الخصم، مما يجعله راضياً تماماً عما قدمه النجم الفرنسي. وشدد المدرب البالغ من العمر 43 عاماً على أن مبابي قدم تضحيات كبيرة وأظهر التزاماً واضحاً في الواجبات الدفاعية، مؤكداً أن التقارير التي تتحدث عن تقصيره غير دقيقة في ظل المجهود البدني المبذول على أرضية الميدان. وقد وصل مبابي هذا الموسم إلى حاجز الـ40 هدفاً في جميع المسابقات الرسمية، منها 15 هدفاً في دوري الأبطال، وهو رقم يبرهن على نجاحه الفردي رغم تعثر الفريق الجماعي. ومن جهة أخرى، وفي سياق منفصل يخص تطورات الساحة الرياضية الأوروبية، أبدى أسطورة ريال مدريد السابق لويس فيغو إعجابه الشديد بالأداء الاستثنائي لنجم بايرن ميونيخ مايكل أوليسيه، حيث رشحه وبقوة لنيل جائزة الكرة الذهبية لهذا العام بفضل تألقه اللافت وقيادته للفريق الألماني نحو تجاوز عقبة ريال مدريد، واصفاً إياه باللاعب الذي يصنع الفارق في كل تفاصيل المباراة. وفي الوقت الذي يحاول فيه ريال مدريد تضميد جراحه بعد موسم مخيب للآمال محلياً وقارياً، أكد أربيلوا أن النادي ليس بحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية في صفوفه، داعياً إلى التركيز الكامل على ما تبقى من مباريات في الدوري الإسباني. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الكرة الأوروبية تحركات هامة، مثل اقتراب المدافع إبراهيما كوناتي من تجديد عقده مع نادي ليفربول، مما يعزز استقرار الخطوط الخلفية للفريق الإنجليزي. بينما يواصل النادي الملكي البحث عن التوازن المفقود، تظل الأنظار متجهة نحو كيفية إدارة المرحلة الانتقالية القادمة، خاصة مع طموحات الجماهير التي لا تقبل بأقل من البطولات، وهو ما يدركه أربيلوا جيداً في ظل ضغوط المرحلة الحالية التي تتطلب تركيزاً ذهنياً عالياً ونتائج إيجابية في المباريات السبع المتبقية من عمر الدوري الإسباني





